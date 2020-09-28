На Луганщине второй день тушат лесной пожар площадью 20 га
Пожарные осуществляют тушение отдельных очагов тления кустарников и лесной подстилки вблизи села Нижнетеплое Станично-Луганского района. Пожар произошел вчера на площади 20 га.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7 ч. 28 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления кустарников и лесной подстилки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлекли 101 человека и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека и 10 единиц техники.
На месте работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.
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