Міста "червоної зони" завдяки обмеженням змогли суттєво поліпшити епідемічну ситуацію, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 12 міст і районів змогли вийти із червоного рівня завдяки поліпшенню епідемічної ситуації.

Про це Степанов заявив на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Міста, що перебували в червоному рівні епідемічної небезпеки (з 14 вересня. - Ред.), 12 міст і районів вийшли з червоного рівня - і в багатьох з них було суттєве поліпшення епідемічної ситуації у зв'язку з тими обмеженнями, які діяли. Ну, наприклад, у місті Чоп Закарпатської області захворюваність за 14 днів знизилася зі 170 до 56 нових випадків на 100 тис. населення. Або в місті Славута Хмельницької області - із 201 до 139 на 100 тис. населення. Така ситуація в нас відбувалася по всіх районах і містах - і ми бачимо дієвість цих заходів щодо стримування поширення коронавірусної хвороби", - повідомив Степанов.

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