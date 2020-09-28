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Новини Коронавірус і карантин
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Міста "червоної зони" завдяки обмеженням змогли суттєво поліпшити епідемічну ситуацію, - Степанов

Міста

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 12 міст і районів змогли вийти із червоного рівня завдяки поліпшенню епідемічної ситуації.

Про це Степанов заявив на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Міста, що перебували в червоному рівні епідемічної небезпеки (з 14 вересня. - Ред.), 12 міст і районів вийшли з червоного рівня - і в багатьох з них було суттєве поліпшення епідемічної ситуації у зв'язку з тими обмеженнями, які діяли. Ну, наприклад, у місті Чоп Закарпатської області захворюваність за 14 днів знизилася зі 170 до 56 нових випадків на 100 тис. населення. Або в місті Славута Хмельницької області - із 201 до 139 на 100 тис. населення. Така ситуація в нас відбувалася по всіх районах і містах - і ми бачимо дієвість цих заходів щодо стримування поширення коронавірусної хвороби", - повідомив Степанов.

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Поки немає постійних ПЛР тестів груп ризику - медиків, правоохоронців, комунальників, транспортників, чиновників, продавців, кур'єрів, ми не можемо говорити про якісь достовірні дані! Групи ризику стикаються зі всіма мешканцями міста і саме по стану захворюваності груп ризику можна оцінювати епідеміологічний стан в містах, але для цього потрібен постійний моніторинг груп ризику, якого немає, немає постійних ПЛР тестів кожен місяць для всіх представників груп ризику! Звідси витікає абсолютно логічний висновок- що у нас немає реальних даних по захворюваності на коронавірус а без реальних даних не можна робити жодних висновків! Потрібно вибрати пару категорій населення які будуть під постійним моніторингом у всіх містах України і тільки тоді порівнюючи рівень захворюваності на коронавірус в цих групах можна оцінювати де більше а де менше хворіють на коронавірус! Поки що МОЗ абсолютно бездіяльне і не організувало жодного ефективного моніторингу ситуації який би давав можливість робити реальні оцінки епідеміологічної ситуації в країні. Тому що Степанов непрофесіонал і корупціонер і маніпулює статистикою на свій розсуд!
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28.09.2020 11:31 Відповісти
Ти, часом, не з пенсійного, шо так цифрами по групі ризику переймаєшся?
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28.09.2020 12:19 Відповісти
В зеленій для яких країн? Африка теж дивує.
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28.09.2020 12:22 Відповісти
блеать ..Воно живе в паралельному всесвіті - та міста вже давно бовт кладуть на те шо воно там верзе
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28.09.2020 12:03 Відповісти
Ця система навіть з болтами працює, хоч і не так ефективно.
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28.09.2020 12:39 Відповісти
 
 