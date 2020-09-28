У Нідерландах суд у справі МН17 оголосив перерву до 3 листопада

У нідерландському суді у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський авіалайнер МН17 оголошено перерву до 3 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Суд призупинено до наступного блоку для того, щоб захист (одного з обвинувачених Олега Пулатова. - Ред.) зміг представити запит щодо додаткового розслідування в листопаді", - пояснив головуючий суддя Хендрік Стейнхаус (Hendrik Steenhuis).

За його словами, наступна дата для слухань - 3 листопада.

Зазначається, що раніше захист Пулатова запросив ще час для того, щоб остаточно визначитися з тим, яке додаткове розслідування ще необхідно провести в інтересах їхнього підзахисного. Також суд поставив слідчому судді питання про те, як сам Пулатов може звернутися до суду, про що раніше заявив його захист.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.