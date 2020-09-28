В Нидерландах суд по делу МН17 огласил перерыв до 3 ноября

В нидерландском суде по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском авиалайнере МН17 объявлен перерыв до 3 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Суд приостановлен до следующего блока с тем, чтобы защита (одного из обвиняемых Олега Пулатова. - Ред.) смогла представить запрос в отношении дополнительного расследования в ноябре", - пояснил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis).

По его словам следующая дата для слушаний – 3 ноября.

Отмечается, что ранее защита Пулатова запросила еще время для того, чтобы окончательно определиться с тем, какое дополнительное расследование еще необходимо провести в интересах их подзащитного. Также суд вверил следственному судье вопрос о том, как сам Пулатов может обратиться к суду, о чем ранее заявила его защита.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судебные заседания по делу МН17 в Нидерландах будут проходить с 28 сентября по 2 октября

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Также читайте: В суде по делу МН17 объявлен перерыв до 28 сентября

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.