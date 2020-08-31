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В суде по делу МН17 объявлен перерыв до 28 сентября

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В суде по делу МН17 объявлен перерыв до 28 сентября

В судебных слушаниях по делу МН17 объявлен перерыв до 28 сентября.

Об этом сообщил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее в суде выступили представители родственников погибших пассажиров и членов экипажа рейса МН17.

Также сегодня суд заслушал защиту одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова. Его адвокат заявил, что не смог провести личную встречу с подзащитным на территории России из-за пандемии коронавируса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сегодня в Нидерландах возобновляют слушания по делу MH17: рассмотрят требования по компенсации со стороны родственников погибших

Как и ранее, слушания проходят в отсутствие всех обвиняемых: трех россиян – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Также на Цензор.НЕТ: В судебном процессе по МН17 хотят выступить 76 родственников погибших, - адвокат Лангстрат

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск. 9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17.

10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.

Автор: Ольга Лузан
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объявлен перерыв до 28 сентября...3030 года...
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31.08.2020 18:50 Ответить
этот процесс будет длиться вечно В суде по делу МН17 объявлен перерыв до 28 сентября - Цензор.НЕТ 7450
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31.08.2020 18:53 Ответить
Я глубоко обеспокоен .
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31.08.2020 18:53 Ответить
Иски поданы всеми родствениками погибших а так же Королевством Голландия на миллиапрды долларов...готовьте дупу Мавзолейные Крысы....
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31.08.2020 18:55 Ответить
лет через 50 и паРаши уже не будет...
и кого должна бояться паРаша? европейских боевых **********? У суді у справі МН17 оголошено перерву до 28 вересня - Цензор.НЕТ 2580
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31.08.2020 20:17 Ответить
не, там все оплатит фрау за рюссише газолине а там поделятся... посполитым это фиолетово
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31.08.2020 23:14 Ответить
все эти оттяжки обнуляют самую суть правосудия
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31.08.2020 23:12 Ответить
 
 