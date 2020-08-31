В суде по делу МН17 объявлен перерыв до 28 сентября

В судебных слушаниях по делу МН17 объявлен перерыв до 28 сентября.

Об этом сообщил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее в суде выступили представители родственников погибших пассажиров и членов экипажа рейса МН17.

Также сегодня суд заслушал защиту одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова. Его адвокат заявил, что не смог провести личную встречу с подзащитным на территории России из-за пандемии коронавируса.

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Как и ранее, слушания проходят в отсутствие всех обвиняемых: трех россиян – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск. 9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17.

10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.