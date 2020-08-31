У суді у справі МН17 оголошено перерву до 28 вересня

У судових слуханнях у справі МН17 оголошено перерву до 28 вересня.

Про це повідомив головуючий суддя Хендрік Стейнхаус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше в суді виступили представники родичів загиблих пасажирів і членів екіпажу рейсу МН17.

Також сьогодні суд заслухав захист одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова. Його адвокат заявив, що не зміг провести особисту зустріч з підзахисним на території Росії через пандемію коронавірусу.

Як і раніше, слухання проходять за відсутності всіх обвинувачених: трьох росіян - Ігоря Гіркіна (Стрелкова), Сергія Дубинського, Олега Пулатова й українця Леоніда Харченка.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.