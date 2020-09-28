Розгляд апеляції у справі нацгвардійця Марківа розпочнеться 29 вересня
О 9:00 за місцевим часом 29 вересня суд в Мілані розпочне розгляд апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
Про режим слухання апеляційний суд оголосить безпосередньо під час судового засідання.
Українська громада в Італії повідомила, що збирається на акцію підтримки захисника України Віталія Марківа у Мілані о 8:30 за місцевим часом.
Як повідомляв Укрінформ, інтерес до апеляційного процесу щодо справи нацгвардійця Віталія Марківа досить великий. У канцелярії суду зазначали, що отримали багато запитів на акредитацію з різних країн. Пряма трансляція засідань не передбачена.
Друге засідання з розгляду апеляції на вирок Марківу має відбутися 1 жовтня.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
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