Рассмотрение апелляции по делу нацгвардейца Маркива начнется 29 сентября

В 9:00 по местному времени 29 сентября суд в Милане начнет рассмотрение апелляции по делу нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа, информирует Цензор.НЕТ.

О режиме слушания апелляционный суд объявит непосредственно во время заседания.

Украинская община в Италии сообщила, что собирается на акцию поддержки защитника Украины Виталия Маркива в Милане в 8:30 по местному времени.

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Как сообщал Укринформ, интерес к апелляционному процессу по делу нацгвардейца Виталия Маркива достаточно велик. В канцелярии суда отмечали, что получили немало запросов на аккредитацию из разных стран. Прямая трансляция заседаний не предусмотрена.

Второе заседание по рассмотрению апелляции на приговор Маркиву должно состояться 1 октября.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

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