33 загиблих у трьох масштабних пожежах на Одещині: ексначальник ДСНС постане перед судом, - ДБР. ФОТО

Слідчими територіального управління ДБР, розташованого в місті Миколаєві, завершено досудове розслідування стосовно колишнього керівника Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що через неналежне виконання своїх службових обов'язків та службову недбалість колишнього посадовця, який був відповідальним за здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, протягом 2019 року на території Одеси сталося три масштабні пожежі, в яких загинули люди:

у червні в Одеському обласному медичному центрі психіатричного здоров’я загинуло 8 громадян;

у серпні 9 людей загинули при пожежі в готелі "Токіо Стар";

у грудні – 16 загиблих в Одеському економічному коледжі.

"Внаслідок систематичного неналежного виконання керівником ГУ ДСНС в Одеській області своїх службових обов’язків у 2019 році на території м. Одеса сталося 3 пожежі, які призвели до тяжких наслідків у вигляді загибелі 33 людей та спричинення матеріальної шкоди в особливо великий розмірах у сумі 4 млн 907 тис. 589 грн.

Таким чином, посадовець обвинувачується у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", - сказано в повідомленні.

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Фото: ДБР

Зазначається, що 28 вересня 2020 року обвинувальний акт було направлено до суду.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала Одеська обласна прокуратура. Оперативний супровід - Одеське управління СБУ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня 2019 року, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня 2019 року власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арешт терміном на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".

Раніше повідомлялося, що суд призначив Чорному заставу в розмірі 53 млн грн.