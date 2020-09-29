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Єрмак: Фокін має залишити тристоронню контактну групу

Єрмак: Фокін має залишити тристоронню контактну групу

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перший заступник глави делегації України в ТКГ Вітольд Фокін має піти з Тристоронньої контактної групи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Єрмак зазначив: "Сьомий рік триває війна на нашій землі. Офіційну позицію України всі добре знають, її визначають президент і Верховна Рада, вона проста:

Пункт 1. Так, у нас триває війна, в якій Росія - сторона конфлікту, а не спостерігач. І саме через це, а також через анексію Криму Захід застосував проти Росії санкції.

Пункт 2. Ми наполягаємо на повній деокупації і поверненні усіх наших територій, що тільки і може означати відновлення справжнього миру.

Росія повинна піти з нашої землі, забравши усе своє – армію, озброєні формування, військову техніку, окупаційні структури".

Він продовжив: "За що ми боремось зараз? За те, щоб звільнити з полону усіх наших людей, які утримуюються як на тимчасово окупованій території України, так і в Росії.

Ми вже показали, що можемо це робити, звільнивши зокрема й тих, кто утримувався в полоні роками.

Хіба це пан Фокін погодив зобов'язання провести вибори в ОРДЛО не після, а до повернення Україні контролю над кордоном з Росією? Ні, не Фокін.

Чи може пан Фокін погодив зобов'язання консультуватися щодо змін українського законодавства? Ні, не Фокін.

А хто в 2014 році не став захищати Крим від захоплення? Пан Фокін? Ні, не Фокін.

Ви знаєте прізвища. Але чомусь звертаєте більшу увагу на слова, в тому числі й цих людей, ніж на плоди тих справ, які були зроблені.

І найголовніше. Все це не виправдовує сьогоднішні слова пана Фокіна. Моя особиста позиція - пан Фокін має піти з ТКГ".

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Автор: 

відставка (1470) Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1381)


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Топ коментарі
+72
Агентура решила себя спасать сама...
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29.09.2020 23:05
+53
Хто такий Єрмак і чому він робить політичні заяви? Вже всі поли помиті в Офісі Президента, вже весь туалетний папір розкладений по кабінкам, співробітники ОП пройшли чергове ПЛР тестування на коронавірус? Єрмак має йти з посади разом з Фокіним, бо Єрмак був причетний до призначення цього антиукраїнця на посаду в ТКГ і тепер Єрмак має нести політичну відповідальність за свою помилку, або свою непрофесіність. Помилки потрібно виправляти і тому Фокін має прихватити з собою Єрмака і разом піти накуй, так щоб ми їх більше не чули і не бачили!
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29.09.2020 23:10
+42
https://espreso.tv/news/2020/09/29/taran_zayava_fokina_scho_viyny_z_rosiyeyu_nemaye_ce_pozyciya_prezydenta_zelenskogo Таран: Заява Фокіна, що війни з Росією немає - це позиція президента Зеленського

Ермак: Фокин должен покинуть Трехсторонную контактную группу - Цензор.НЕТ 9067
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29.09.2020 23:07
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Херніальна двоходовочка "Фокін-рєдіска" від Зеленопопих підходить до логічного завершення.
Спочатку взяли дурака який на собі повинен акумулювати весь негатив. А потім всією зеленою кодлою сказати - фе, фу.. геть його, ми жеж поцріоти!
І от тепер всі оці Єрмаки та інша зелена шелупєнь, оцим примітивом відбілють свої чорні руки і пики.
Народ, не ведіться на весь цей цирк, а краще задайтесь питанням - А ХТО Ж ТО ОЦЬОГО ДІДУСИКА З РУКАВА ВИТЯГНУВ? ))
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30.09.2020 11:43 Відповісти
Альо! Ет Козьірь, деда убираем, он на больше не способен, но свое сделал!

Єрмак: Фокін має залишити тристоронню контактну групу - Цензор.НЕТ 5762
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30.09.2020 12:28 Відповісти
Это опять я - агент Козырь. Передайте шефу о необходимости новой операции прикрытия, пусть придумают ёщё одну "дымовую завесу", так как дело с вагнеровцами пока пахнет керосином...
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30.09.2020 13:38 Відповісти
Наблюдается повышенный уровень лицемерия. С дедушкой должны уйти прицепом пойти те, кто подавал на подпись его назначение. Так что этому наглому чуваку тоже нужно ногой под зад.
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30.09.2020 13:20 Відповісти
Получается, что технически Маша теперь оказалась изнасилованной.
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30.09.2020 22:50 Відповісти
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