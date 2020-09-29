Єрмак: Фокін має залишити тристоронню контактну групу
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перший заступник глави делегації України в ТКГ Вітольд Фокін має піти з Тристоронньої контактної групи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Єрмак зазначив: "Сьомий рік триває війна на нашій землі. Офіційну позицію України всі добре знають, її визначають президент і Верховна Рада, вона проста:
Пункт 1. Так, у нас триває війна, в якій Росія - сторона конфлікту, а не спостерігач. І саме через це, а також через анексію Криму Захід застосував проти Росії санкції.
Пункт 2. Ми наполягаємо на повній деокупації і поверненні усіх наших територій, що тільки і може означати відновлення справжнього миру.
Росія повинна піти з нашої землі, забравши усе своє – армію, озброєні формування, військову техніку, окупаційні структури".
Він продовжив: "За що ми боремось зараз? За те, щоб звільнити з полону усіх наших людей, які утримуюються як на тимчасово окупованій території України, так і в Росії.
Ми вже показали, що можемо це робити, звільнивши зокрема й тих, кто утримувався в полоні роками.
Хіба це пан Фокін погодив зобов'язання провести вибори в ОРДЛО не після, а до повернення Україні контролю над кордоном з Росією? Ні, не Фокін.
Чи може пан Фокін погодив зобов'язання консультуватися щодо змін українського законодавства? Ні, не Фокін.
А хто в 2014 році не став захищати Крим від захоплення? Пан Фокін? Ні, не Фокін.
Ви знаєте прізвища. Але чомусь звертаєте більшу увагу на слова, в тому числі й цих людей, ніж на плоди тих справ, які були зроблені.
І найголовніше. Все це не виправдовує сьогоднішні слова пана Фокіна. Моя особиста позиція - пан Фокін має піти з ТКГ".
Будь ласка, зачекайте...
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Спочатку взяли дурака який на собі повинен акумулювати весь негатив. А потім всією зеленою кодлою сказати - фе, фу.. геть його, ми жеж поцріоти!
І от тепер всі оці Єрмаки та інша зелена шелупєнь, оцим примітивом відбілють свої чорні руки і пики.
Народ, не ведіться на весь цей цирк, а краще задайтесь питанням - А ХТО Ж ТО ОЦЬОГО ДІДУСИКА З РУКАВА ВИТЯГНУВ? ))