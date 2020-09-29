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Ермак: Фокин должен покинуть Трехсторонную контактную группу

Ермак: Фокин должен покинуть Трехсторонную контактную группу

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин должен уйти из Трехсторонней контактной группы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Ермак отметил: "Седьмой год продолжается война на нашей земле. Официальную позицию Украины все хорошо знают, ее определяют Президент и Верховная Рада, она проста:

Пункт 1. Да, у нас идет война, в которой Россия - сторона конфликта, а не наблюдатель. И именно поэтому, а также из-за аннексии Крыма Запад применил против России санкции.

Пункт 2. Мы настаиваем на полной деоккупации и возвращении всех наших территорий, что и может означать восстановление настоящего мира.

Россия должна уйти с нашей земли, забрав все свое - армию, вооруженные формирования, военную технику, оккупационные структуры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокин о войне на Донбассе: "Никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной пока я не вижу". ВИДЕО

Он продолжил: "За что мы боремся сейчас? За то, чтобы освободить из плена всех наших людей, которые удерживаются на временно оккупированной территории Украины, так и в России.

Мы уже показали, что можем это делать, освободив в том числе и тех, кто содержался в плену годами.

Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украины контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин.

Может господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин.

А кто в 2014 году не стал защищать Крым от захвата? Господин Фокин? Нет, не Фокин.

Вы знаете фамилии. Но почему-то обращаете больше внимания на слова, в том числе и этих людей, чем на плоды тех дел, которые были сделаны.

И самое главное. Все это не оправдывает сегодняшние слова господина Фокина. Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти из ТКГ".

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Автор: 

отставка (3160) Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1268)


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Топ комментарии
+72
Агентура решила себя спасать сама...
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29.09.2020 23:05
+53
Хто такий Єрмак і чому він робить політичні заяви? Вже всі поли помиті в Офісі Президента, вже весь туалетний папір розкладений по кабінкам, співробітники ОП пройшли чергове ПЛР тестування на коронавірус? Єрмак має йти з посади разом з Фокіним, бо Єрмак був причетний до призначення цього антиукраїнця на посаду в ТКГ і тепер Єрмак має нести політичну відповідальність за свою помилку, або свою непрофесіність. Помилки потрібно виправляти і тому Фокін має прихватити з собою Єрмака і разом піти накуй, так щоб ми їх більше не чули і не бачили!
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29.09.2020 23:10
+42
https://espreso.tv/news/2020/09/29/taran_zayava_fokina_scho_viyny_z_rosiyeyu_nemaye_ce_pozyciya_prezydenta_zelenskogo Таран: Заява Фокіна, що війни з Росією немає - це позиція президента Зеленського

Ермак: Фокин должен покинуть Трехсторонную контактную группу - Цензор.НЕТ 9067
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29.09.2020 23:07
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Херніальна двоходовочка "Фокін-рєдіска" від Зеленопопих підходить до логічного завершення.
Спочатку взяли дурака який на собі повинен акумулювати весь негатив. А потім всією зеленою кодлою сказати - фе, фу.. геть його, ми жеж поцріоти!
І от тепер всі оці Єрмаки та інша зелена шелупєнь, оцим примітивом відбілють свої чорні руки і пики.
Народ, не ведіться на весь цей цирк, а краще задайтесь питанням - А ХТО Ж ТО ОЦЬОГО ДІДУСИКА З РУКАВА ВИТЯГНУВ? ))
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30.09.2020 11:43 Ответить
Альо! Ет Козьірь, деда убираем, он на больше не способен, но свое сделал!

Єрмак: Фокін має залишити тристоронню контактну групу - Цензор.НЕТ 5762
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30.09.2020 12:28 Ответить
Это опять я - агент Козырь. Передайте шефу о необходимости новой операции прикрытия, пусть придумают ёщё одну "дымовую завесу", так как дело с вагнеровцами пока пахнет керосином...
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30.09.2020 13:38 Ответить
Наблюдается повышенный уровень лицемерия. С дедушкой должны уйти прицепом пойти те, кто подавал на подпись его назначение. Так что этому наглому чуваку тоже нужно ногой под зад.
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30.09.2020 13:20 Ответить
Получается, что технически Маша теперь оказалась изнасилованной.
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30.09.2020 22:50 Ответить
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