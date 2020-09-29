Ермак: Фокин должен покинуть Трехсторонную контактную группу

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин должен уйти из Трехсторонней контактной группы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Ермак отметил: "Седьмой год продолжается война на нашей земле. Официальную позицию Украины все хорошо знают, ее определяют Президент и Верховная Рада, она проста:

Пункт 1. Да, у нас идет война, в которой Россия - сторона конфликта, а не наблюдатель. И именно поэтому, а также из-за аннексии Крыма Запад применил против России санкции.

Пункт 2. Мы настаиваем на полной деоккупации и возвращении всех наших территорий, что и может означать восстановление настоящего мира.

Россия должна уйти с нашей земли, забрав все свое - армию, вооруженные формирования, военную технику, оккупационные структуры".

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Он продолжил: "За что мы боремся сейчас? За то, чтобы освободить из плена всех наших людей, которые удерживаются на временно оккупированной территории Украины, так и в России.

Мы уже показали, что можем это делать, освободив в том числе и тех, кто содержался в плену годами.

Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украины контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин.

Может господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин.

А кто в 2014 году не стал защищать Крым от захвата? Господин Фокин? Нет, не Фокин.

Вы знаете фамилии. Но почему-то обращаете больше внимания на слова, в том числе и этих людей, чем на плоды тех дел, которые были сделаны.

И самое главное. Все это не оправдывает сегодняшние слова господина Фокина. Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти из ТКГ".

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