Ермак: Фокин должен покинуть Трехсторонную контактную группу
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Витольд Фокин должен уйти из Трехсторонней контактной группы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Ермак отметил: "Седьмой год продолжается война на нашей земле. Официальную позицию Украины все хорошо знают, ее определяют Президент и Верховная Рада, она проста:
Пункт 1. Да, у нас идет война, в которой Россия - сторона конфликта, а не наблюдатель. И именно поэтому, а также из-за аннексии Крыма Запад применил против России санкции.
Пункт 2. Мы настаиваем на полной деоккупации и возвращении всех наших территорий, что и может означать восстановление настоящего мира.
Россия должна уйти с нашей земли, забрав все свое - армию, вооруженные формирования, военную технику, оккупационные структуры".
Он продолжил: "За что мы боремся сейчас? За то, чтобы освободить из плена всех наших людей, которые удерживаются на временно оккупированной территории Украины, так и в России.
Мы уже показали, что можем это делать, освободив в том числе и тех, кто содержался в плену годами.
Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украины контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин.
Может господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин.
А кто в 2014 году не стал защищать Крым от захвата? Господин Фокин? Нет, не Фокин.
Вы знаете фамилии. Но почему-то обращаете больше внимания на слова, в том числе и этих людей, чем на плоды тех дел, которые были сделаны.
И самое главное. Все это не оправдывает сегодняшние слова господина Фокина. Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти из ТКГ".
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Спочатку взяли дурака який на собі повинен акумулювати весь негатив. А потім всією зеленою кодлою сказати - фе, фу.. геть його, ми жеж поцріоти!
І от тепер всі оці Єрмаки та інша зелена шелупєнь, оцим примітивом відбілють свої чорні руки і пики.
Народ, не ведіться на весь цей цирк, а краще задайтесь питанням - А ХТО Ж ТО ОЦЬОГО ДІДУСИКА З РУКАВА ВИТЯГНУВ? ))