"Думаю, поява Фокіна в ТКГ - це відповідальність Єрмака", - "слуга народу" Безгін

Парламентський Комітет з питань організації державної влади на засіданні, 29 вересня, ухвалив постанову про звернення до президента з проханням відкликати Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін.

Парламентарій вважає, що за появу Фокіна в ТКГ відповідальний глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Комітет невідкладно звернувся до президента про відставку Вітольда Фокіна з представництва в ТКГ. Рішення (про звільнення. - Ред.) ухвалює не парламент, профільний комітет Ради висловив свою позицію. Позиція полягає в тому, що президент повинен звільнити Фокіна, рішення пухвалює президент. Я переконаний, що президент прийме рішення, і це ганебне явище зникне зі ЗМІ", - зазначив Безгін.

Нардеп додав, що вчора "Фокін заявив, що він комунікує з Єрмаком, а із Зеленським ніколи не спілкувався".

Також читайте: Фокін про реакцію на його заяви в Раді: Я сподівався, що мене почують і зрозуміють, але цього не сталося

"Я думаю, що поява Фокіна - це відповідальність Єрмака", - підсумував Безгін.