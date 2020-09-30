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Новини
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"Думаю, поява Фокіна в ТКГ - це відповідальність Єрмака", - "слуга народу" Безгін

Парламентський Комітет з питань організації державної влади на засіданні, 29 вересня, ухвалив постанову про звернення до президента з проханням відкликати Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін.

Парламентарій вважає, що за появу Фокіна в ТКГ відповідальний глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Комітет невідкладно звернувся до президента про відставку Вітольда Фокіна з представництва в ТКГ. Рішення (про звільнення. - Ред.) ухвалює не парламент, профільний комітет Ради висловив свою позицію. Позиція полягає в тому, що президент повинен звільнити Фокіна, рішення пухвалює президент. Я переконаний, що президент прийме рішення, і це ганебне явище зникне зі ЗМІ", - зазначив Безгін.

Нардеп додав, що вчора "Фокін заявив, що він комунікує з Єрмаком, а із Зеленським ніколи не спілкувався".

Також читайте: Фокін про реакцію на його заяви в Раді: Я сподівався, що мене почують і зрозуміють, але цього не сталося

"Я думаю, що поява Фокіна - це відповідальність Єрмака", - підсумував Безгін.

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1381) Віталій Безгін (42)


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Топ коментарі
+10
"За появление Фокина в ТКГ ответственен глава Офиса Президента Андрей Ермак". А за появление Ермака кто ответственен? Чего молчите, зелемордые при-слуги?
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30.09.2020 13:38
+8
так ТП маша так и сказала: "я дЕрмака уломала сделать из деда, кацапнутого комуняки, миротворца."
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30.09.2020 13:11
+8
Свідок Секти Недоумків намагається відмазати головного недоумка.
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30.09.2020 13:11
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Какая ответственность, если у него на это нет полномочий ?
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30.09.2020 13:08 Відповісти
Казус.

У наркомана полномочия есть, а ответственности нет.
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30.09.2020 13:29 Відповісти
так ТП маша так и сказала: "я дЕрмака уломала сделать из деда, кацапнутого комуняки, миротворца."
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30.09.2020 13:11 Відповісти
Свідок Секти Недоумків намагається відмазати головного недоумка.
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30.09.2020 13:11 Відповісти
Нет - это не ответственность Ермака!
Это результат беспорядочных половых связей внучка Фокина и кацапского агента!
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30.09.2020 13:12 Відповісти
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30.09.2020 13:14 Відповісти
Думає воно. Чим? Що тут думати, як всі це знають?
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30.09.2020 13:15 Відповісти
Там, у тиг "слуг" геть погано з дкмалкою, швидкістю думали і доступу до інформації. Маша Фокіна про це повідомила більше тижня тому. Лише загальмований Безгін почув лише тепер.
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30.09.2020 13:15 Відповісти
ПреЗЕдент такими мелочами не интересуется?...
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30.09.2020 13:17 Відповісти
у презедента война закончена и корупция поборота, на первом месте сейчас дорожки.
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30.09.2020 13:36 Відповісти
вообще кому идея пришла в 87 лет назначать в важнейшую комиссию да и мухомору кравчуку 84 года????? маразм или хуже того -ЗРАДА???
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30.09.2020 13:20 Відповісти
А у клоуна вибору не має. Всі адекватні, при здоровому глузді дипломати і політики тримаються від нього подалі, щоб не заплямувати свою репутацію.
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30.09.2020 13:45 Відповісти
теперь нужно разобраться по чьей указке и в рамках какой операции дермак вставил этого ватного глашатая в переговоры чтобы пропихивать позицию парашки
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30.09.2020 13:34 Відповісти
по указке серого кардинала шоубизнесовой мафии, маши "золотой губы" фокиной.
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30.09.2020 13:39 Відповісти
"За появление Фокина в ТКГ ответственен глава Офиса Президента Андрей Ермак". А за появление Ермака кто ответственен? Чего молчите, зелемордые при-слуги?
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30.09.2020 13:38 Відповісти
Что бы вы без Андрея делали, во всем его обвиняете.
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30.09.2020 13:38 Відповісти
Те що і без всіх отих дебілів у ВР --жилиб собі..Вибралиб нових - нормальних ні Не Порошенка і свору..іне Мертвечука і ******..і не бабку яка прозріла побачивши кінець свого життя
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30.09.2020 13:53 Відповісти
У березні цього року агент Козир підписав з путінським Козаком створення "консультативної ради", не маючи на те ні прав, ні повноважень. Як відреагувало суспільство відомо, згадаємо Сивуху. І тому Дєрмак з Віслюком щоб якось відмити свою, вимазану у московському лайні репутацію, витягнули з нафталіну цю стару рухлядь Фокіна. Не думаю, що віслюків застала зненацька його позиція. Перед призначенням на посаду з ним зустрічались і обговорювали ці питання. Але оскільки "авторитетний старпер" поніс "бред сивої кобили" і суспільство зірвалось, то клоунам не залишалось іншого вибору, як зробити зі старого, комуняцького маразматика цапа відбувайла. А суспільству показати, що наші клоунські поступки ху*лові - це дитячий лепіт порівняно з тим, що може бути.
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30.09.2020 13:39 Відповісти
Це не відповідольність Ермака це його слабинка))))) Ну чувачок рисонувся перед внуцею Фокіна ..може .. внуця ще та..от він і занюхав слід за ..)))
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30.09.2020 13:50 Відповісти
дерьмак укази не підписує. Відповідальний підписант
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30.09.2020 13:53 Відповісти
Как только зелёную шоблу начали теребить с вагнеровцами, так эти хамелеоны сразу заделались заядлыми патриотами. Кто кандидатуру этого деда подавал? Кто подписывал?
Этим Тищенкам и Ермакам вслед за полоумным дедом нужно врезать ногой под зад, чтобы летели далеко.
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30.09.2020 13:57 Відповісти
Да все,что в стране происходит ответственность еРМАКА,ЗЕшмаркля это так ширма оно не в счет!!!
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30.09.2020 14:01 Відповісти
Назначение Новых Лиц из 90 годов отбрасывает Украину туда Же.
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30.09.2020 14:14 Відповісти
Фокіна і назначенців на нари!
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30.09.2020 14:49 Відповісти
Таков принцип работы нынешней власти - безответственная безответность, причем на всех уровнях типа Іван киває на Петра.
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30.09.2020 15:01 Відповісти
фокин и соответственно ермак-козырь, нанесли колоссальный ущерб национальной безопасности Украины (см. заявление ********) и должны быть не просто уволены, а подвергнуты суду и отправлены в тюрьму.
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30.09.2020 16:40 Відповісти
Значит появление Ермака это ответственность писюниста!?
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30.09.2020 18:58 Відповісти
 
 