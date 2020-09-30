"Думаю, поява Фокіна в ТКГ - це відповідальність Єрмака", - "слуга народу" Безгін
Парламентський Комітет з питань організації державної влади на засіданні, 29 вересня, ухвалив постанову про звернення до президента з проханням відкликати Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін.
Парламентарій вважає, що за появу Фокіна в ТКГ відповідальний глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Комітет невідкладно звернувся до президента про відставку Вітольда Фокіна з представництва в ТКГ. Рішення (про звільнення. - Ред.) ухвалює не парламент, профільний комітет Ради висловив свою позицію. Позиція полягає в тому, що президент повинен звільнити Фокіна, рішення пухвалює президент. Я переконаний, що президент прийме рішення, і це ганебне явище зникне зі ЗМІ", - зазначив Безгін.
Нардеп додав, що вчора "Фокін заявив, що він комунікує з Єрмаком, а із Зеленським ніколи не спілкувався".
"Я думаю, що поява Фокіна - це відповідальність Єрмака", - підсумував Безгін.
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У наркомана полномочия есть, а ответственности нет.
Это результат беспорядочных половых связей внучка Фокина и кацапского агента!
Этим Тищенкам и Ермакам вслед за полоумным дедом нужно врезать ногой под зад, чтобы летели далеко.