"Думаю, появление Фокина в ТКГ - это ответственность Ермака", - "слуга народа" Безгин
Парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти на заседании, 29 сентября, принял постановление об обращении к президенту с просьбой отозвать Витольда Фокина с Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил нардеп "Слуги народа" Виталий Безгин.
Парламентарий считает, что за появление Фокина в ТКГ ответственен глава Офиса Президента Андрей Ермак.
"Комитет безотлагательно обратился к президенту об отставке Витольда Фокина с представительства в ТКГ. Решение (об увольнении. - Ред.) принимает не парламент, профильный комитет Рады выразил свою позицию. Позиция заключается в том, что президент должен уволить Фокина, решение принимает президент. Я убежден, что президент примет решение, и это позорное явление исчезнет из СМИ", - отметил Безгин.
Нардеп добавил, что вчера "Фокин заявил, что он коммуницирует с Ермаком, а с Зеленским никогда не общался".
"Я думаю, что появление Фокина - это ответственность Ермака", - подытожил Безгин.
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У наркомана полномочия есть, а ответственности нет.
Это результат беспорядочных половых связей внучка Фокина и кацапского агента!
Этим Тищенкам и Ермакам вслед за полоумным дедом нужно врезать ногой под зад, чтобы летели далеко.