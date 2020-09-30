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"Думаю, появление Фокина в ТКГ - это ответственность Ермака", - "слуга народа" Безгин

Парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти на заседании, 29 сентября, принял постановление об обращении к президенту с просьбой отозвать Витольда Фокина с Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил нардеп "Слуги народа" Виталий Безгин.

Парламентарий считает, что за появление Фокина в ТКГ ответственен глава Офиса Президента Андрей Ермак.

"Комитет безотлагательно обратился к президенту об отставке Витольда Фокина с представительства в ТКГ. Решение (об увольнении. - Ред.) принимает не парламент, профильный комитет Рады выразил свою позицию. Позиция заключается в том, что президент должен уволить Фокина, решение принимает президент. Я убежден, что президент примет решение, и это позорное явление исчезнет из СМИ", - отметил Безгин.

Нардеп добавил, что вчера "Фокин заявил, что он коммуницирует с Ермаком, а с Зеленским никогда не общался".

"Я думаю, что появление Фокина - это ответственность Ермака", - подытожил Безгин.

Также читайте: Ермак: Фокин должен покинуть Трехсторонную контактную группу

Автор: 

Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1269) Виталий Безгин (42)


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Топ комментарии
+10
"За появление Фокина в ТКГ ответственен глава Офиса Президента Андрей Ермак". А за появление Ермака кто ответственен? Чего молчите, зелемордые при-слуги?
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30.09.2020 13:38
+8
так ТП маша так и сказала: "я дЕрмака уломала сделать из деда, кацапнутого комуняки, миротворца."
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30.09.2020 13:11
+8
Свідок Секти Недоумків намагається відмазати головного недоумка.
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30.09.2020 13:11
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Какая ответственность, если у него на это нет полномочий ?
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30.09.2020 13:08 Ответить
Казус.

У наркомана полномочия есть, а ответственности нет.
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30.09.2020 13:29 Ответить
так ТП маша так и сказала: "я дЕрмака уломала сделать из деда, кацапнутого комуняки, миротворца."
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30.09.2020 13:11 Ответить
Свідок Секти Недоумків намагається відмазати головного недоумка.
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30.09.2020 13:11 Ответить
Нет - это не ответственность Ермака!
Это результат беспорядочных половых связей внучка Фокина и кацапского агента!
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30.09.2020 13:12 Ответить
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30.09.2020 13:14 Ответить
Думає воно. Чим? Що тут думати, як всі це знають?
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30.09.2020 13:15 Ответить
Там, у тиг "слуг" геть погано з дкмалкою, швидкістю думали і доступу до інформації. Маша Фокіна про це повідомила більше тижня тому. Лише загальмований Безгін почув лише тепер.
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30.09.2020 13:15 Ответить
ПреЗЕдент такими мелочами не интересуется?...
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30.09.2020 13:17 Ответить
у презедента война закончена и корупция поборота, на первом месте сейчас дорожки.
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30.09.2020 13:36 Ответить
вообще кому идея пришла в 87 лет назначать в важнейшую комиссию да и мухомору кравчуку 84 года????? маразм или хуже того -ЗРАДА???
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30.09.2020 13:20 Ответить
А у клоуна вибору не має. Всі адекватні, при здоровому глузді дипломати і політики тримаються від нього подалі, щоб не заплямувати свою репутацію.
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30.09.2020 13:45 Ответить
теперь нужно разобраться по чьей указке и в рамках какой операции дермак вставил этого ватного глашатая в переговоры чтобы пропихивать позицию парашки
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30.09.2020 13:34 Ответить
по указке серого кардинала шоубизнесовой мафии, маши "золотой губы" фокиной.
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30.09.2020 13:39 Ответить
"За появление Фокина в ТКГ ответственен глава Офиса Президента Андрей Ермак". А за появление Ермака кто ответственен? Чего молчите, зелемордые при-слуги?
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30.09.2020 13:38 Ответить
Что бы вы без Андрея делали, во всем его обвиняете.
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30.09.2020 13:38 Ответить
Те що і без всіх отих дебілів у ВР --жилиб собі..Вибралиб нових - нормальних ні Не Порошенка і свору..іне Мертвечука і ******..і не бабку яка прозріла побачивши кінець свого життя
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30.09.2020 13:53 Ответить
У березні цього року агент Козир підписав з путінським Козаком створення "консультативної ради", не маючи на те ні прав, ні повноважень. Як відреагувало суспільство відомо, згадаємо Сивуху. І тому Дєрмак з Віслюком щоб якось відмити свою, вимазану у московському лайні репутацію, витягнули з нафталіну цю стару рухлядь Фокіна. Не думаю, що віслюків застала зненацька його позиція. Перед призначенням на посаду з ним зустрічались і обговорювали ці питання. Але оскільки "авторитетний старпер" поніс "бред сивої кобили" і суспільство зірвалось, то клоунам не залишалось іншого вибору, як зробити зі старого, комуняцького маразматика цапа відбувайла. А суспільству показати, що наші клоунські поступки ху*лові - це дитячий лепіт порівняно з тим, що може бути.
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30.09.2020 13:39 Ответить
Це не відповідольність Ермака це його слабинка))))) Ну чувачок рисонувся перед внуцею Фокіна ..може .. внуця ще та..от він і занюхав слід за ..)))
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30.09.2020 13:50 Ответить
дерьмак укази не підписує. Відповідальний підписант
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30.09.2020 13:53 Ответить
Как только зелёную шоблу начали теребить с вагнеровцами, так эти хамелеоны сразу заделались заядлыми патриотами. Кто кандидатуру этого деда подавал? Кто подписывал?
Этим Тищенкам и Ермакам вслед за полоумным дедом нужно врезать ногой под зад, чтобы летели далеко.
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30.09.2020 13:57 Ответить
Да все,что в стране происходит ответственность еРМАКА,ЗЕшмаркля это так ширма оно не в счет!!!
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30.09.2020 14:01 Ответить
Назначение Новых Лиц из 90 годов отбрасывает Украину туда Же.
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30.09.2020 14:14 Ответить
Фокіна і назначенців на нари!
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30.09.2020 14:49 Ответить
Таков принцип работы нынешней власти - безответственная безответность, причем на всех уровнях типа Іван киває на Петра.
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30.09.2020 15:01 Ответить
фокин и соответственно ермак-козырь, нанесли колоссальный ущерб национальной безопасности Украины (см. заявление ********) и должны быть не просто уволены, а подвергнуты суду и отправлены в тюрьму.
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30.09.2020 16:40 Ответить
Значит появление Ермака это ответственность писюниста!?
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30.09.2020 18:58 Ответить
 
 