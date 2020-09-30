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Кабмін підготував законопроєкт про "перезавантаження" розподілу коштів Фонду регіонального розвитку, - Шмигаль

Кабмін підготував законопроєкт про

Кабінет міністрів направить до Верховної Ради законопроєкт з поправками до Бюджетного кодексу про "перезавантаження" Державного фонду регіонального розвитку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Новим законопроєктом ми передбачаємо розподіл фонду на три частини. Найбільша з них - 50% - піде на фінансування виключно національних проєктів для реалізації Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року. Це мости, аеропорти, морські порти, модернізація залізничного сполучення, інші державні проєкти розвитку", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.

Ще 30% коштів Фонду, за словами прем'єра, пропонується залишити на рівні регіонів для фінансування проєктів соціально-економічного розвитку, а 20% - на проєкти розвитку в громадах, локальні проєкти.

У проєкт держбюджету на 2021 рік Кабмін запропонував закласти рекордну суму 9,4 млрд грн, додав прем'єр.

Законопроєкт передбачає збільшення обсягу коштів фонду до 3% від прогнозованих доходів держбюджету.

Кожен проєкт, який подається на фінансування за рахунок фонду, повинен пройти конкурсний відбір, довести свою економічну і соціальну ефективність і відповідність цілям Державної стратегії регіонального розвитку і регіональних стратегій розвитку.

Законопроєкт передбачає також об'єднання в рамках ДФРР коштів міжнародної технічної допомоги і кредитів, які можуть виділятися Україні на регіональний розвиток.

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Автор: 

Кабмін (14150) Фонд регіонального розвитку (19) Шмигаль Денис (4640)


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Профессионал по перезагрузке компьютеров и телефонов.
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30.09.2020 16:34 Відповісти
Ні, перезвантаження на корить ЦЕНТРАЛЬНОЇ влади.
Тільки так, грші будуть під рукою, не треба буде далеко тягнутися. Зразу в кишеню.
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30.09.2020 16:53 Відповісти
Я к тому, что если все время перезагружать - фиг оно когда-нибудь заработает.
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30.09.2020 16:56 Відповісти
Нудобно воровать. А вот фонд - красота - без тендеров, шума и пыли
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30.09.2020 16:37 Відповісти
Только бумажки и штампуют, на работу у зебилов мозгов нет. Даже взятки по дебильному берут.
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30.09.2020 16:38 Відповісти
Как можно перезагружать то что уже украли при создании?
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30.09.2020 16:39 Відповісти
Даешь грабеж регионов!!!

Но все логично. Если СН пролетает на выборах в регионах, то надо у регинов забрать деньги.
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30.09.2020 16:44 Відповісти
Значит будут грабить.
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30.09.2020 16:49 Відповісти
 
 