Кабмін підготував законопроєкт про "перезавантаження" розподілу коштів Фонду регіонального розвитку, - Шмигаль

Кабінет міністрів направить до Верховної Ради законопроєкт з поправками до Бюджетного кодексу про "перезавантаження" Державного фонду регіонального розвитку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Новим законопроєктом ми передбачаємо розподіл фонду на три частини. Найбільша з них - 50% - піде на фінансування виключно національних проєктів для реалізації Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року. Це мости, аеропорти, морські порти, модернізація залізничного сполучення, інші державні проєкти розвитку", - сказав Шмигаль, відкриваючи засідання уряду.

Ще 30% коштів Фонду, за словами прем'єра, пропонується залишити на рівні регіонів для фінансування проєктів соціально-економічного розвитку, а 20% - на проєкти розвитку в громадах, локальні проєкти.

У проєкт держбюджету на 2021 рік Кабмін запропонував закласти рекордну суму 9,4 млрд грн, додав прем'єр.

Законопроєкт передбачає збільшення обсягу коштів фонду до 3% від прогнозованих доходів держбюджету.

Кожен проєкт, який подається на фінансування за рахунок фонду, повинен пройти конкурсний відбір, довести свою економічну і соціальну ефективність і відповідність цілям Державної стратегії регіонального розвитку і регіональних стратегій розвитку.

Законопроєкт передбачає також об'єднання в рамках ДФРР коштів міжнародної технічної допомоги і кредитів, які можуть виділятися Україні на регіональний розвиток.

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