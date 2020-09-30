Кабмин подготовил законопроект о "перезагрузке" распределения средств Фонда регионального развития, - Шмыгаль
Кабинет министров направит в Верховную Раду законопроект с поправками в Бюджетный кодекс о "перезагрузке" Государственного фонда регионального развития.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Новым законопроектом мы предусматриваем распределение фонда на три части. Наибольшая из них - 50% - пойдет на финансирование исключительно национальных проектов для реализации Государственной стратегии регионального развития до 2027 года. Это мосты, аэропорты, морские порты, модернизация железнодорожного сообщения, другие государственные проекты развития", - сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства.
Еще 30% средств Фонда, по словам премьера, предлагается оставить на уровне регионов для финансирования проектов социально-экономического развития, а 20% - на проекты развития в громадах, локальные проекты.
В проект госбюджета на 2021 год Кабмин предложил заложить рекордную сумму в 9,4 млрд грн, добавил премьер.
Законопроект предусматривает увеличение объема средств фонда до 3% от прогнозируемых доходов госбюджета.
Каждый проект, который подается на финансирование за счет фонда, должен пройти конкурсный отбор, доказать свою экономическую и социальную эффективность и соответствие целям Государственной стратегии регионального развития и региональных стратегий развития.
Законопроект предусматривает также объединение в рамках ГФРР средств международной технической помощи и кредитов, которые могут выделяться Украине на региональное развитие.
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Тільки так, грші будуть під рукою, не треба буде далеко тягнутися. Зразу в кишеню.
Но все логично. Если СН пролетает на выборах в регионах, то надо у регинов забрать деньги.