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Кабмин подготовил законопроект о "перезагрузке" распределения средств Фонда регионального развития, - Шмыгаль

Кабмин подготовил законопроект о

Кабинет министров направит в Верховную Раду законопроект с поправками в Бюджетный кодекс о "перезагрузке" Государственного фонда регионального развития.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Новым законопроектом мы предусматриваем распределение фонда на три части. Наибольшая из них - 50% - пойдет на финансирование исключительно национальных проектов для реализации Государственной стратегии регионального развития до 2027 года. Это мосты, аэропорты, морские порты, модернизация железнодорожного сообщения, другие государственные проекты развития", - сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства.

Еще 30% средств Фонда, по словам премьера, предлагается оставить на уровне регионов для финансирования проектов социально-экономического развития, а 20% - на проекты развития в громадах, локальные проекты.

В проект госбюджета на 2021 год Кабмин предложил заложить рекордную сумму в 9,4 млрд грн, добавил премьер.

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Законопроект предусматривает увеличение объема средств фонда до 3% от прогнозируемых доходов госбюджета.

Каждый проект, который подается на финансирование за счет фонда, должен пройти конкурсный отбор, доказать свою экономическую и социальную эффективность и соответствие целям Государственной стратегии регионального развития и региональных стратегий развития.

Законопроект предусматривает также объединение в рамках ГФРР средств международной технической помощи и кредитов, которые могут выделяться Украине на региональное развитие. 

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Автор: 

Кабмин (14034) Фонд регионального развития (2) Шмыгаль Денис (2723)


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Профессионал по перезагрузке компьютеров и телефонов.
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30.09.2020 16:34 Ответить
Ні, перезвантаження на корить ЦЕНТРАЛЬНОЇ влади.
Тільки так, грші будуть під рукою, не треба буде далеко тягнутися. Зразу в кишеню.
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30.09.2020 16:53 Ответить
Я к тому, что если все время перезагружать - фиг оно когда-нибудь заработает.
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30.09.2020 16:56 Ответить
Нудобно воровать. А вот фонд - красота - без тендеров, шума и пыли
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30.09.2020 16:37 Ответить
Только бумажки и штампуют, на работу у зебилов мозгов нет. Даже взятки по дебильному берут.
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30.09.2020 16:38 Ответить
Как можно перезагружать то что уже украли при создании?
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30.09.2020 16:39 Ответить
Даешь грабеж регионов!!!

Но все логично. Если СН пролетает на выборах в регионах, то надо у регинов забрать деньги.
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30.09.2020 16:44 Ответить
Значит будут грабить.
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30.09.2020 16:49 Ответить
 
 