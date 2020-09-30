Кабмин подготовил законопроект о "перезагрузке" распределения средств Фонда регионального развития, - Шмыгаль

Кабинет министров направит в Верховную Раду законопроект с поправками в Бюджетный кодекс о "перезагрузке" Государственного фонда регионального развития.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Новым законопроектом мы предусматриваем распределение фонда на три части. Наибольшая из них - 50% - пойдет на финансирование исключительно национальных проектов для реализации Государственной стратегии регионального развития до 2027 года. Это мосты, аэропорты, морские порты, модернизация железнодорожного сообщения, другие государственные проекты развития", - сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства.

Еще 30% средств Фонда, по словам премьера, предлагается оставить на уровне регионов для финансирования проектов социально-экономического развития, а 20% - на проекты развития в громадах, локальные проекты.

В проект госбюджета на 2021 год Кабмин предложил заложить рекордную сумму в 9,4 млрд грн, добавил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил новый госстандарт образования для 5-9 классов

Законопроект предусматривает увеличение объема средств фонда до 3% от прогнозируемых доходов госбюджета.

Каждый проект, который подается на финансирование за счет фонда, должен пройти конкурсный отбор, доказать свою экономическую и социальную эффективность и соответствие целям Государственной стратегии регионального развития и региональных стратегий развития.

Законопроект предусматривает также объединение в рамках ГФРР средств международной технической помощи и кредитов, которые могут выделяться Украине на региональное развитие.

Также читайте: Кабмин предлагает Раде ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение в зону ЧАЭС