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Новини Агресія Росії проти України
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Європа має бути здатна самостійно протистояти Росії, - Макрон

Європа має бути здатна самостійно протистояти Росії, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Ризі з прем’єр-міністром Латвії Криш'янісом Каріньшем заявив, що Європа має бути спроможною до "нових способів захисту" паралельно з НАТО.

Про це повідомляє національне телерадіомовлення Латвії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас - історія, у нас - географія. У Латвії також є велика російськомовна меншина. Чи можемо ми робити вигляд, що Росії не існує? Ні. Довгий час ми думали, що відносини з Росією формуються через НАТО. Зараз ми повинні думати самі. Ми не відмовляємось від НАТО, але також має бути спроможність європейців", - сказав Макрон.

Визнаючи, що Росія дестабілізує країни демократії та вдерлася в Україну, президент Франції нагадав про необхідність нормалізації "регіональних конфліктів в Україні та інших регіонах". При цьому, як вважає Макрон, є питання, де можна "співпрацювати з Росією", наприклад, конфлікт навколо Нагірного Карабаху.

Під час візиту Макрон пересвідчився, "що Литва та Латвія справді сумніваються у готовності Росії брати участь у діалозі". Але, на його погляд, треба спробувати знайти "нові способи захисту", спільного для "європейців", і це справа не одного дня, а років.

Концепція Макрона полягає в тому, що Європа (ЄС) має досягти стратегічної автономії та зменшити залежність від США у військовій сфері. Серед іншого це стосується питань безпеки, в тому числі протистояння Росії.

Як повідомлялося, 28-30 вересня відбувається офіційний візит президента Франції Макрона до Литви та Латвії.

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Автор: 

Європа (1876) Латвія (1360) росія (65949) Євросоюз (13636) Макрон Емманюель (1513)


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Топ коментарі
+22
Европа должна быть способна самостоятельно противостоять России, - Макрон - Цензор.НЕТ 2653
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30.09.2020 17:11
+21
"сотрудничать с Россией", например, конфликт вокруг Нагорного Карабаха."

Він ідіот? Там кацапські вуха стрирчать з вірменського боку.
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30.09.2020 17:07
+19
Самостоятельно, - А Украина уже 6 лет самостоятельно теряет своих лучших Сыновей на фронте. Макрон проснулся.
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30.09.2020 17:07
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макрон, походу, хочет развалить евроатлантический альянс
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30.09.2020 18:19 Відповісти
У Европы комплекс неполноценности в отношении Штатов. Сравнить США и рашу - по вреду несравнимо, но они всё пытаются пиписьками померяться и не важно, что раша, как приблатненный шкет, пытается поиметь Европу при мало-мальской возможности. История учит умных, дураки же каждый раз делают одно и то же открытие, и не устают от своих розовых надежд.
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30.09.2020 21:17 Відповісти
Самостоятельно, - А Украина уже 6 лет самостоятельно теряет своих лучших Сыновей на фронте. Макрон проснулся.
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30.09.2020 17:07 Відповісти
"сотрудничать с Россией", например, конфликт вокруг Нагорного Карабаха."

Він ідіот? Там кацапські вуха стрирчать з вірменського боку.
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30.09.2020 17:07 Відповісти
Нет. Там козлиные уши торчат с обеих сторон!

тётя Роза@Anakoyher
- Изя, как ты считаешь, кого Россия поддерживает в этом конфликте, Армению или Азербайджан?
- В этом конфликте, Сёма, Россия поддерживает конфликт.
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30.09.2020 17:26 Відповісти
Ось так співробітничає з путіним Ердоган:Европа должна быть способна самостоятельно противостоять России, - Макрон - Цензор.НЕТ 868
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17095 час назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17095 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17095&force-full=1
🇷🇺☎️🇹🇷28 сентября состоялся нервный телефонный разговор Президента и его турецкого визави. Как уверяют эксперты, Эрдоган в ультимативном тоне сообщил Путину о намерении сбивать все иностранные военные самолеты, которые окажутся в зоне боевых действий, и ликвидировать в зоне конфликта любых иностранных наемников. Карабах - уже третья точка на карте, где Россия сталкивается с Турцией. Текущую ситуацию усугубляют новые вводные: • влиятельная в регионе эрдогановская Анкара по-прежнему открыто поддерживает Баку, но более не сдерживают его в рамках мирного урегулирования, накачивая Алиева ресурсами для эскалации; • вопреки своему обыкновению от кейса отстранились в Соединенных Штатах - накануне выборы президента.
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30.09.2020 17:33 Відповісти
Не з вірменського буку, а вірменського віслюка.
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30.09.2020 17:43 Відповісти
Тобой твоя старая жена управляет,а она пуйло обожает-противостояльщик хренов
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30.09.2020 17:07 Відповісти
"Противостоять" и "сотрудничать" с наРашей, Эммануэль главное не запутаться и не впасть в раздвоение личности или это хитрая многоходовочка?
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30.09.2020 17:07 Відповісти
Вы проиграли параше,когда она напала на Грузию с вашего молчаливого согласия,теперь обтекайте молча.
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30.09.2020 17:08 Відповісти
Одне тільки питання, в якому році? Бо є Осетія, і є Абхазія.
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30.09.2020 17:47 Відповісти
Чувак, зараз проти неї одна Україна стоїть
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30.09.2020 17:09 Відповісти
Один год не покупать у параши нефть и газ,не продавать им современные технологии,автомобили,компьютерную и прочую технику-и через год противостоять попросту некому будет.
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30.09.2020 17:10 Відповісти
Хотите новость?
Иностранные поставщики комплектующих для кацапской авиации единовременно отказались от сотрудничества . Об этом сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак
«Наши иностранные партнёры, которые поставляют готовые системы для наших самолётов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут»,
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30.09.2020 17:19 Відповісти
Gut Waldemar !
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30.09.2020 18:44 Відповісти
Джексона Веник воткнуть москалям обовьязково
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30.09.2020 17:22 Відповісти
Зажравшася та розкоровівша Європа ніх не буде робити. Ситий голодному не товариш.
Навіть коли Орда наступить на горло цій видрі, вона навіть супротиву не буде корити, в надії, що це зробить ХТОСЬ.
Жиром запливші очі ніц не бачуть. За те і отримають чергового Адольфа Путлера.
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30.09.2020 17:10 Відповісти
Европа должна быть способна самостоятельно противостоять России, - Макрон - Цензор.НЕТ 2653
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30.09.2020 17:11 Відповісти
Европа начинает поднимать голову. Все забыли что когда-то это были великие страны, империи.
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30.09.2020 17:12 Відповісти
они сами об этом забыли, разжирев и деградировав в послевоенные годы
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30.09.2020 17:31 Відповісти
Французи у другій світовій війні показали себе нікудишніми вояками - десь на рівні італійців. За 1940 рік знають всі. Але , коли американці хотіли висадити десант в Дакарі - Де Голль відмовився надати наказ на десантування французьких сил. В Нормандії висаджувались американці, канадці і британці - французам вже просто не довіряли. При висадці на узбережжя Провансу французи висадилися у другій хвилі , уже після висадки американців і британців. Місце в Раді Безпеки ООН- це не заслуга французів на полях боїв у другу світову , а незрозумілий подарунок Черчілля для французів.
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30.09.2020 17:14 Відповісти
«А что, французам мы тоже проиграли?»
Фельдмаршал Кейтель, при виде французских
представителей в зале для подписания
безоговорочной капитуляции Германии.
Карлсхорст, ночь с 8 на 9е мая 1945 года.
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30.09.2020 17:21 Відповісти
В общем-то они в Первой Мировой не шибко блистали победами и тикали от немчуры, пока за них не впряглись союзники
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30.09.2020 17:29 Відповісти
Макрон уже примеряет на себя корону Меркель? Не выйдет, останется она у немцев. Ты со своими провалами с экономикой не тянешь на лидера.
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30.09.2020 17:16 Відповісти
Французы Гитлеру противостояли, и ***** смогут!
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30.09.2020 17:20 Відповісти
на раз
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30.09.2020 17:22 Відповісти
Ахаа,,линия Мажино ))))
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30.09.2020 17:23 Відповісти
Европа должна быть способна самостоятельно противостоять России, - Макрон - Цензор.НЕТ 8199
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30.09.2020 19:17 Відповісти
Так ты ж ***** жопу выцеловываешь если не каждый день, то через день точно, как ты ему противостоять собрался?
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30.09.2020 17:20 Відповісти
Противостоять в чем ?? Еде ,воде,кино,бабы ??)) Все остальное продули в 1812)))
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30.09.2020 17:21 Відповісти
Угу. А в стране-помойке как срали в дырку в земле в 1812, так и в 2020 продолжают
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30.09.2020 17:29 Відповісти
Так в чем же дело, вертлявый геронтофил? Увеличивай свою армию и флот, увеличивай расходы на вооруженные силы, заставь остальных членов ЕС сделать то же самое, и дело в шляпе. Но вы, всего 5 недель воевали с гитлером, а потом задрали лапки к верху, и с 1939 года, за вас умирали американские и канадские с австралийскими парнями, и не только.
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30.09.2020 17:22 Відповісти
"Концепция Макрона заключается в том, что Европа (ЕС) должна достичь стратегической автономии и уменьшить зависимость от США в военной сфере.Источник: https://censor.net/ru/n3222103"

Це називається зберегти обличчя за поганенької гри бо ж відомо,що США і так вже почали виводити свій контингент з Німеччини.
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30.09.2020 17:27 Відповісти
Вы уже как то противостояли Гитлеру: сражалась только Польша, а французы, имевшие самую мощную армию в Европе, вооруженную не хуже Вермахта, предпочитали отсиживаться за линией "Мажино".
А когда немцы обошли укрепления через территорию Бельгии, французы сложили оружие через один месяц.
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30.09.2020 17:27 Відповісти
В історії Франції ,великими буквами,написано-"Схильна до зрадництва й колаборантства"! І це все що належить знати!
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30.09.2020 17:27 Відповісти
Да, після Наполеона там не ма справжніх воїнів. Та й нафіга їм НАТО, якщо від ерефії їх захищає Польща та Україна.
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30.09.2020 17:50 Відповісти
Макрону до сих пор по ночам снится питерская подворотня, 30 лет задабивания и заигрывания с агрессором коту под хвост
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30.09.2020 17:34 Відповісти
Всё больше растет убеждение в том, что Макрон - французская устрица *****.
Уже, как бы так невзначай, говорит о противостоянии России без участия США,
фразочкой "мы не отказываемся от НАТО, но также существуют возможности европейцев.."
пытается нивелировать силы НАТО, и всё чаще закидает удочку в вопросе сотрудничества с Рашкой в международных конфликтах, самой же рашкой(кстати) и инициированных. Точь в точь как и наша зелепузая власть. Всё говорит за то, что Макрон или на подкупе, или на крючке у х.ла.
Макрон, без НАТО и США, с твоими просто "европейскими возможностями" ты уже через полгода будешь сидеть на бутылке, и пытаться лепетать на кацапской фене.
Так что в твоих же интересах отдать дань уважения украинскому народу, защищающему тебя и всю Европу, и перестать лепетать на своем "устричном" языке о всяких сотрудничествах с оголтелым агрессором.
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30.09.2020 17:34 Відповісти
население ЕС 440 миллионов человек, РФ - 140, ВВП вообще сравнивать нет смысла, было бы желание, а армию можно собрать намного мощнее чем у рф, так почему вы против европейской армии ?
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30.09.2020 19:21 Відповісти
Макрон- евроватное говно. Любитель бабушек из школы и ***** . Остальное - ересь
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30.09.2020 17:37 Відповісти
Заважає Макрону Трамп і НАТО плодотворно сотрудничать з ******. Хоче позбавитися. Ну, Так йому безпечніше буде за спинами поляків, американців у Польщі та українців.
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30.09.2020 17:48 Відповісти
Европа должна быть способна самостоятельно противостоять России
правильно
Украину в НАТО принимайте
гуртом и хулигана легче бить
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30.09.2020 17:54 Відповісти
С такими как МакАрон это не возможно!
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30.09.2020 17:58 Відповісти
Не получится без США... т.к. часть этой Европы просто будет очень сильно возмущена действиями рашки ну и обязательно глубоко....
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30.09.2020 18:00 Відповісти
Капитан очевидность....
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30.09.2020 18:22 Відповісти
Хмм..ох и Макрон, над вами станция висит....а вы про какую то Россию, в которую пробрался всего один зеленый.....пока....
За мощный взрыв в столице Франции приняли звук от истребителя. Об этом местная полиция сообщила на своей странице в Twitter.
«В Париже и его окрестностях был слышен очень громкий звук. Взрыава не было, это истребитель, который преодолел звуковой барьер», - говорится в сообщении.
Полицейские также призвали жителей успокоиться и не перегружать линии экстренной связи.
BFMTV отмечает, что громкий звук, похожий на взрыв, зафиксировали в полдень по парижскому времени (13:00 по Киеву). Издание пишет, что он побеспокоил многих жителей Парижского региона (Иль-де-Франс). О громком звуке сообщали люди из нескольких центральных районов, а также близлежащих пригородов. Очевидцы также рассказывали, что их дома раскачивались!!!
От самолета дома не раскачиваются!! Это гравитационная волна, ее делает станция зеленых(условное название). Как она делает расписано на стр. 87 манускрипта Войнича, исходная нумерация.
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30.09.2020 18:29 Відповісти
Моня явно ни в теме , або вмикає дурня
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30.09.2020 18:46 Відповісти
Вечером того же дня «визнаний поціновувач грудей стареньких бабусь» Макрон пожаловался любимой школьной учительнице: «Брижит Жановна, как то я себя почувствовал тяжелее обычного и очень испугался».
Чуткая к детским проблемам Брижит Жановна утешила: «Эмманюэльчик, не бойся, ты уже взрослый мальчик, придётся потерпеть. Это хулиган Путин на тебя болт забил. Лучше не связывайся с ним. Вы очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, вы не поймёте друг друга».
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30.09.2020 18:47 Відповісти
...раком
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30.09.2020 19:19 Відповісти
ну, протистоять...
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30.09.2020 19:20 Відповісти
це ось найтиповійший француз, впізнаєтє?Европа должна быть способна самостоятельно противостоять России, - Макрон - Цензор.НЕТ 1650
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30.09.2020 19:32 Відповісти
Макрон, ты в отношении России либо крестик сними, либо трусы надень. Надоел твой геополитический пророссийский мазохизм, ибо без НАТО ты и тебе подобные Путину не только Украину отдадут, а и весь бывший социалистический лагерь, включая часть Германии - бывшую ГДР.
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30.09.2020 20:16 Відповісти
 
 