Європа має бути здатна самостійно протистояти Росії, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Ризі з прем’єр-міністром Латвії Криш'янісом Каріньшем заявив, що Європа має бути спроможною до "нових способів захисту" паралельно з НАТО.
Про це повідомляє національне телерадіомовлення Латвії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас - історія, у нас - географія. У Латвії також є велика російськомовна меншина. Чи можемо ми робити вигляд, що Росії не існує? Ні. Довгий час ми думали, що відносини з Росією формуються через НАТО. Зараз ми повинні думати самі. Ми не відмовляємось від НАТО, але також має бути спроможність європейців", - сказав Макрон.
Визнаючи, що Росія дестабілізує країни демократії та вдерлася в Україну, президент Франції нагадав про необхідність нормалізації "регіональних конфліктів в Україні та інших регіонах". При цьому, як вважає Макрон, є питання, де можна "співпрацювати з Росією", наприклад, конфлікт навколо Нагірного Карабаху.
Під час візиту Макрон пересвідчився, "що Литва та Латвія справді сумніваються у готовності Росії брати участь у діалозі". Але, на його погляд, треба спробувати знайти "нові способи захисту", спільного для "європейців", і це справа не одного дня, а років.
Концепція Макрона полягає в тому, що Європа (ЄС) має досягти стратегічної автономії та зменшити залежність від США у військовій сфері. Серед іншого це стосується питань безпеки, в тому числі протистояння Росії.
Як повідомлялося, 28-30 вересня відбувається офіційний візит президента Франції Макрона до Литви та Латвії.
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Він ідіот? Там кацапські вуха стрирчать з вірменського боку.
тётя Роза@Anakoyher
- Изя, как ты считаешь, кого Россия поддерживает в этом конфликте, Армению или Азербайджан?
- В этом конфликте, Сёма, Россия поддерживает конфликт.
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17095 час назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17095 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17095&force-full=1
🇷🇺☎️🇹🇷28 сентября состоялся нервный телефонный разговор Президента и его турецкого визави. Как уверяют эксперты, Эрдоган в ультимативном тоне сообщил Путину о намерении сбивать все иностранные военные самолеты, которые окажутся в зоне боевых действий, и ликвидировать в зоне конфликта любых иностранных наемников. Карабах - уже третья точка на карте, где Россия сталкивается с Турцией. Текущую ситуацию усугубляют новые вводные: • влиятельная в регионе эрдогановская Анкара по-прежнему открыто поддерживает Баку, но более не сдерживают его в рамках мирного урегулирования, накачивая Алиева ресурсами для эскалации; • вопреки своему обыкновению от кейса отстранились в Соединенных Штатах - накануне выборы президента.
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«Наши иностранные партнёры, которые поставляют готовые системы для наших самолётов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут»,
Навіть коли Орда наступить на горло цій видрі, вона навіть супротиву не буде корити, в надії, що це зробить ХТОСЬ.
Жиром запливші очі ніц не бачуть. За те і отримають чергового Адольфа Путлера.
Фельдмаршал Кейтель, при виде французских
представителей в зале для подписания
безоговорочной капитуляции Германии.
Карлсхорст, ночь с 8 на 9е мая 1945 года.
Це називається зберегти обличчя за поганенької гри бо ж відомо,що США і так вже почали виводити свій контингент з Німеччини.
А когда немцы обошли укрепления через территорию Бельгии, французы сложили оружие через один месяц.
Уже, как бы так невзначай, говорит о противостоянии России без участия США,
фразочкой "мы не отказываемся от НАТО, но также существуют возможности европейцев.."
пытается нивелировать силы НАТО, и всё чаще закидает удочку в вопросе сотрудничества с Рашкой в международных конфликтах, самой же рашкой(кстати) и инициированных. Точь в точь как и наша зелепузая власть. Всё говорит за то, что Макрон или на подкупе, или на крючке у х.ла.
Макрон, без НАТО и США, с твоими просто "европейскими возможностями" ты уже через полгода будешь сидеть на бутылке, и пытаться лепетать на кацапской фене.
Так что в твоих же интересах отдать дань уважения украинскому народу, защищающему тебя и всю Европу, и перестать лепетать на своем "устричном" языке о всяких сотрудничествах с оголтелым агрессором.
правильно
Украину в НАТО принимайте
гуртом и хулигана легче бить
За мощный взрыв в столице Франции приняли звук от истребителя. Об этом местная полиция сообщила на своей странице в Twitter.
«В Париже и его окрестностях был слышен очень громкий звук. Взрыава не было, это истребитель, который преодолел звуковой барьер», - говорится в сообщении.
Полицейские также призвали жителей успокоиться и не перегружать линии экстренной связи.
BFMTV отмечает, что громкий звук, похожий на взрыв, зафиксировали в полдень по парижскому времени (13:00 по Киеву). Издание пишет, что он побеспокоил многих жителей Парижского региона (Иль-де-Франс). О громком звуке сообщали люди из нескольких центральных районов, а также близлежащих пригородов. Очевидцы также рассказывали, что их дома раскачивались!!!
От самолета дома не раскачиваются!! Это гравитационная волна, ее делает станция зеленых(условное название). Как она делает расписано на стр. 87 манускрипта Войнича, исходная нумерация.
Чуткая к детским проблемам Брижит Жановна утешила: «Эмманюэльчик, не бойся, ты уже взрослый мальчик, придётся потерпеть. Это хулиган Путин на тебя болт забил. Лучше не связывайся с ним. Вы очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, вы не поймёте друг друга».