Европа должна быть способна самостоятельно противостоять России, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Риге с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем заявил, что Европа должна быть готова к "новым способам защиты" параллельно с НАТО.

Об этом сообщает национальное телерадиовещание Латвии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас - история, у нас - география. В Латвии также есть большое русскоязычное меньшинство. Можем ли мы делать вид, что России не существует? Нет. Долгое время мы думали, что отношения с Россией формируются через НАТО. Сейчас мы должны думать сами. Мы не отказываемся от НАТО, но также существуют возможности европейцев", - сказал Макрон.

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Признавая, что Россия дестабилизирует страны демократии и вторглась в Украину, президент Франции напомнил о необходимости нормализации "региональных конфликтов в Украине и других регионах". При этом, как считает Макрон, существуют вопросы, где можно "сотрудничать с Россией", например, конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

В ходе визита Макрон убедился, "что Литва и Латвия действительно сомневаются в готовности России принимать участие в диалоге". Но, по его мнению, надо попытаться найти "новые способы защиты", общие для "европейцев", и это дело не одного дня, а многих лет.

Концепция Макрона заключается в том, что Европа (ЕС) должна достичь стратегической автономии и уменьшить зависимость от США в военной сфере. Среди прочего это касается вопросов безопасности, в том числе противостояния России.

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Как сообщалось, 28-30 сентября проходит официальный визит президента Франции Макрона в Литву и Латвию.