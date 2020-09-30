Европа должна быть способна самостоятельно противостоять России, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Риге с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем заявил, что Европа должна быть готова к "новым способам защиты" параллельно с НАТО.
Об этом сообщает национальное телерадиовещание Латвии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас - история, у нас - география. В Латвии также есть большое русскоязычное меньшинство. Можем ли мы делать вид, что России не существует? Нет. Долгое время мы думали, что отношения с Россией формируются через НАТО. Сейчас мы должны думать сами. Мы не отказываемся от НАТО, но также существуют возможности европейцев", - сказал Макрон.
Признавая, что Россия дестабилизирует страны демократии и вторглась в Украину, президент Франции напомнил о необходимости нормализации "региональных конфликтов в Украине и других регионах". При этом, как считает Макрон, существуют вопросы, где можно "сотрудничать с Россией", например, конфликт вокруг Нагорного Карабаха.
В ходе визита Макрон убедился, "что Литва и Латвия действительно сомневаются в готовности России принимать участие в диалоге". Но, по его мнению, надо попытаться найти "новые способы защиты", общие для "европейцев", и это дело не одного дня, а многих лет.
Концепция Макрона заключается в том, что Европа (ЕС) должна достичь стратегической автономии и уменьшить зависимость от США в военной сфере. Среди прочего это касается вопросов безопасности, в том числе противостояния России.
Как сообщалось, 28-30 сентября проходит официальный визит президента Франции Макрона в Литву и Латвию.
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Він ідіот? Там кацапські вуха стрирчать з вірменського боку.
тётя Роза@Anakoyher
- Изя, как ты считаешь, кого Россия поддерживает в этом конфликте, Армению или Азербайджан?
- В этом конфликте, Сёма, Россия поддерживает конфликт.
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17095 час назад
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🇷🇺☎️🇹🇷28 сентября состоялся нервный телефонный разговор Президента и его турецкого визави. Как уверяют эксперты, Эрдоган в ультимативном тоне сообщил Путину о намерении сбивать все иностранные военные самолеты, которые окажутся в зоне боевых действий, и ликвидировать в зоне конфликта любых иностранных наемников. Карабах - уже третья точка на карте, где Россия сталкивается с Турцией. Текущую ситуацию усугубляют новые вводные: • влиятельная в регионе эрдогановская Анкара по-прежнему открыто поддерживает Баку, но более не сдерживают его в рамках мирного урегулирования, накачивая Алиева ресурсами для эскалации; • вопреки своему обыкновению от кейса отстранились в Соединенных Штатах - накануне выборы президента.
Иностранные поставщики комплектующих для кацапской авиации единовременно отказались от сотрудничества . Об этом сообщил директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак
«Наши иностранные партнёры, которые поставляют готовые системы для наших самолётов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут»,
Навіть коли Орда наступить на горло цій видрі, вона навіть супротиву не буде корити, в надії, що це зробить ХТОСЬ.
Жиром запливші очі ніц не бачуть. За те і отримають чергового Адольфа Путлера.
Фельдмаршал Кейтель, при виде французских
представителей в зале для подписания
безоговорочной капитуляции Германии.
Карлсхорст, ночь с 8 на 9е мая 1945 года.
Це називається зберегти обличчя за поганенької гри бо ж відомо,що США і так вже почали виводити свій контингент з Німеччини.
А когда немцы обошли укрепления через территорию Бельгии, французы сложили оружие через один месяц.
Уже, как бы так невзначай, говорит о противостоянии России без участия США,
фразочкой "мы не отказываемся от НАТО, но также существуют возможности европейцев.."
пытается нивелировать силы НАТО, и всё чаще закидает удочку в вопросе сотрудничества с Рашкой в международных конфликтах, самой же рашкой(кстати) и инициированных. Точь в точь как и наша зелепузая власть. Всё говорит за то, что Макрон или на подкупе, или на крючке у х.ла.
Макрон, без НАТО и США, с твоими просто "европейскими возможностями" ты уже через полгода будешь сидеть на бутылке, и пытаться лепетать на кацапской фене.
Так что в твоих же интересах отдать дань уважения украинскому народу, защищающему тебя и всю Европу, и перестать лепетать на своем "устричном" языке о всяких сотрудничествах с оголтелым агрессором.
правильно
Украину в НАТО принимайте
гуртом и хулигана легче бить
За мощный взрыв в столице Франции приняли звук от истребителя. Об этом местная полиция сообщила на своей странице в Twitter.
«В Париже и его окрестностях был слышен очень громкий звук. Взрыава не было, это истребитель, который преодолел звуковой барьер», - говорится в сообщении.
Полицейские также призвали жителей успокоиться и не перегружать линии экстренной связи.
BFMTV отмечает, что громкий звук, похожий на взрыв, зафиксировали в полдень по парижскому времени (13:00 по Киеву). Издание пишет, что он побеспокоил многих жителей Парижского региона (Иль-де-Франс). О громком звуке сообщали люди из нескольких центральных районов, а также близлежащих пригородов. Очевидцы также рассказывали, что их дома раскачивались!!!
От самолета дома не раскачиваются!! Это гравитационная волна, ее делает станция зеленых(условное название). Как она делает расписано на стр. 87 манускрипта Войнича, исходная нумерация.
Чуткая к детским проблемам Брижит Жановна утешила: «Эмманюэльчик, не бойся, ты уже взрослый мальчик, придётся потерпеть. Это хулиган Путин на тебя болт забил. Лучше не связывайся с ним. Вы очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, вы не поймёте друг друга».