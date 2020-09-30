"Укрзалізниця" працює над формулою єдиного тарифу на вантажоперевезення, - Жмак

АТ "Укрзалізниця" розробляє формулу розрахунку тарифів на вантажні перевезення без прив’язки до класів вантажів. Буде встановлено єдиний тариф за тонну на кілометр зі знижувальними коефіцієнтами за обсяг вантажоперевезень.

Про це розповів голова правління держкомпанії Володимир Жмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на GMK Center.

Глава УЗ висловив упевненість, що вантажовідправники позитивно оцінять нову формулу, яка складатиметься з єдиного тарифу за тонну на кілометр з поправкою на зниження за допомогою коефіцієнтів, що враховують обсяг вантажоперевезень.

"Думаю, вантажовідправникам буде цікавіше заплатити, образно, на 5 грн більше, але доставляти вантажі швидше. Шляхом прискорення обороту вони зароблять більше, тому я хочу збалансувати тариф і швидкість доставки", – зазначив Жмак.

За його словами, поділ вантажів на тарифні класи – архаїзм.

"Це якийсь пережиток ще з часів царської Росії, що залишився в Радянському Союзі. Літак везе вантаж незалежно від того, що це таке. Він за однакову ціну привезе вам тонну цвяхів і тонну смартфонів. Більше ніде немає такої класифікації, як у нас. Схожа на нашу з географічної точки зору модель північноамериканської залізниці, яку я брав за приклад, не диференціює вантажі. Там встановлено тариф за тонну на кілометр", – наголосив глава "Укрзалізниці".

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Щоб уникнути будь-яких перекручень та інформаційних воєн з великими вантажовідправниками до завершення роботи над формулою, Жмак поки що не уточнив деталі запропонованої формули.

"Я маю намір показати їм вигоди від того, що їхні вантажі поїдуть швидше. Тому я починаю не з тарифів, а знизу, з оптимізації руху", – резюмував керівник УЗ.

Як повідомлялося раніше, Європейська Бізнес Асоціація (EBA) виступила проти ще однієї новації – встановлення єдиної ставки тарифу для пробігу порожніх вагонів усіх класів. Бізнес вимагає встановити мораторій на будь-яке підвищення тарифів УЗ до 2021 року.

Представники асоціації вважають, що єдиним шляхом встановлення справедливих тарифів з урахуванням всіх факторів є системне реформування тарифів на перевезення після демонополізації УЗ, а також створення профільного регулятора – НКРТ.