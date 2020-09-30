"Укрзалізниця" працює над формулою єдиного тарифу на вантажоперевезення, - Жмак
АТ "Укрзалізниця" розробляє формулу розрахунку тарифів на вантажні перевезення без прив’язки до класів вантажів. Буде встановлено єдиний тариф за тонну на кілометр зі знижувальними коефіцієнтами за обсяг вантажоперевезень.
Про це розповів голова правління держкомпанії Володимир Жмак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на GMK Center.
Глава УЗ висловив упевненість, що вантажовідправники позитивно оцінять нову формулу, яка складатиметься з єдиного тарифу за тонну на кілометр з поправкою на зниження за допомогою коефіцієнтів, що враховують обсяг вантажоперевезень.
"Думаю, вантажовідправникам буде цікавіше заплатити, образно, на 5 грн більше, але доставляти вантажі швидше. Шляхом прискорення обороту вони зароблять більше, тому я хочу збалансувати тариф і швидкість доставки", – зазначив Жмак.
За його словами, поділ вантажів на тарифні класи – архаїзм.
"Це якийсь пережиток ще з часів царської Росії, що залишився в Радянському Союзі. Літак везе вантаж незалежно від того, що це таке. Він за однакову ціну привезе вам тонну цвяхів і тонну смартфонів. Більше ніде немає такої класифікації, як у нас. Схожа на нашу з географічної точки зору модель північноамериканської залізниці, яку я брав за приклад, не диференціює вантажі. Там встановлено тариф за тонну на кілометр", – наголосив глава "Укрзалізниці".
Щоб уникнути будь-яких перекручень та інформаційних воєн з великими вантажовідправниками до завершення роботи над формулою, Жмак поки що не уточнив деталі запропонованої формули.
"Я маю намір показати їм вигоди від того, що їхні вантажі поїдуть швидше. Тому я починаю не з тарифів, а знизу, з оптимізації руху", – резюмував керівник УЗ.
Як повідомлялося раніше, Європейська Бізнес Асоціація (EBA) виступила проти ще однієї новації – встановлення єдиної ставки тарифу для пробігу порожніх вагонів усіх класів. Бізнес вимагає встановити мораторій на будь-яке підвищення тарифів УЗ до 2021 року.
Представники асоціації вважають, що єдиним шляхом встановлення справедливих тарифів з урахуванням всіх факторів є системне реформування тарифів на перевезення після демонополізації УЗ, а також створення профільного регулятора – НКРТ.
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В начале этого года на Всемирном экономическом форуме в Давосе были объявлены громкие планы о передаче управления национальным перевозчиком «Укрзалізниця» крупнейшему железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. Впрочем, впоследствии оказалось, что никакой «передачи» не будет, а тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук и член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональд Пофалл просто подписали меморандум о сотрудничестве. Последний предполагал только разработку концепции для предоставления «Укрзалізниці» необходимой управленческой и технической помощи в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания.
Сам Гончарук тогда отмечал, что на первом этапе между компаниями могут проходить только консультации, но правительство надеется, что «со временем мы можем прийти к более глубоким формам сотрудничества». Впрочем, этого так и не произошло, а теперь новый глава правления «Укрзалізниці» Владимир Жмак, назначенный на должность в августе, заявил в интервью «Экономической правде», что не видит возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов, отмечает издание в анонсе материала.
«Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не являются столь жизненно важными, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороги конкурировать с ними нет смысла. Пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительства. Это общеизвестная история. Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов», - сказал Жмак, отвечая на вопрос, стоит ли ждать сотрудничества с Deutsche Bahn.