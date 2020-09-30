"Укрзализныця" работает над формулой единого тарифа на грузоперевозки, - Жмак
АО "Укрзализныця" разрабатывает формулу расчета тарифов на грузовые перевозки без привязки к классам грузов. Будет установлен единый тариф за тонну на километр со снижающими коэффициентами за объем грузоперевозок.
Об этом рассказал председатель правления госкомпании Владимир Жмак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на GMK Center.
Глава УЗ выразил уверенность, что грузоотправители положительно оценят новую формулу, которая будет состоять из единого тарифа за тонну на километр с поправкой на снижение с помощью коэффициентов, учитывающих объем грузоперевозок.
"Думаю, грузоотправителям будет интереснее заплатить, образно, на 5 грн больше, но доставлять грузы быстрее. Путем ускорения обращения они заработают больше, поэтому я хочу сбалансировать тариф и скорость доставки", – отметил Жмак.
По его словам, разделение грузов на тарифные классы – архаизм.
"Это какой-то пережиток еще со времен царской России, который остался в Советском Союзе. Самолет везет груз независимо от того, что это такое. Он за одинаковую цену привезет вам тонну гвоздей и тонну смартфонов. Больше нигде нет такой классификации, как у нас. Похожая на нашу с географической точки зрения модель североамериканской железной дороги, которую я брал в качестве примера, не дифференцирует грузы. Там установлен тариф за тонну на километр", – подчеркнул глава "Укрзализныци".
Чтобы избежать каких-либо искажений и информационных войн с крупными грузоотправителями до завершения работы над формулой, Жмак пока не уточнил детали предлагаемой формулы.
"Я собираюсь показать им выгоды от того, что их грузы поедут быстрее. Поэтому я начинаю не с тарифов, а снизу, с оптимизации движения", – резюмировал руководитель УЗ.
Как сообщалось ранее, Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) выступила против еще одной новации – установления единой ставки тарифа для пробега порожних вагонов всех классов. Бизнес требует ввести мораторий на любое повышение тарифов УЗ до 2021 года.
Представители ассоциации считают, что единственным путем установления справедливых тарифов с учетом всех факторов является системное реформирование тарифов на перевозки после демонополизации УЗ, а также создание профильного регулятора – НКРТ.
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В начале этого года на Всемирном экономическом форуме в Давосе были объявлены громкие планы о передаче управления национальным перевозчиком «Укрзалізниця» крупнейшему железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. Впрочем, впоследствии оказалось, что никакой «передачи» не будет, а тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук и член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональд Пофалл просто подписали меморандум о сотрудничестве. Последний предполагал только разработку концепции для предоставления «Укрзалізниці» необходимой управленческой и технической помощи в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания.
Сам Гончарук тогда отмечал, что на первом этапе между компаниями могут проходить только консультации, но правительство надеется, что «со временем мы можем прийти к более глубоким формам сотрудничества». Впрочем, этого так и не произошло, а теперь новый глава правления «Укрзалізниці» Владимир Жмак, назначенный на должность в августе, заявил в интервью «Экономической правде», что не видит возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов, отмечает издание в анонсе материала.
«Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не являются столь жизненно важными, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороги конкурировать с ними нет смысла. Пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительства. Это общеизвестная история. Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов», - сказал Жмак, отвечая на вопрос, стоит ли ждать сотрудничества с Deutsche Bahn.