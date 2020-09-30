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Депутати хочуть легалізувати самогоноваріння

Депутати хочуть легалізувати самогоноваріння

Законопроєкт про ліквідацію штрафів за самогоноваріння розглядає комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради.

Авторами проєкту закону №4153 є група з шести народних депутатів на чолі з Галиною Третьяковою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Ініціатори проєкту пропонують внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Вони хочуть дозволити українцям виготовляти міцні алкогольні напої в домашніх умовах для власного споживання.

"На сьогодні з цього питання не повинна встановлюватись відповідальність, якщо людина, виключно для власного споживання, виготовляє з продуктів своєї праці міцні алкогольні напої, то це її природнє право, яке не може бути обмежене державою. Кожна людина має право користуватись плодами своєї праці для задоволення власних потреб", – зазначають нардепи у пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори вважають, що чинне законодавство дискримінує самогоноваріння, адже виготовлення в домашніх умовах інших алкогольних напоїв, таких, як вина та настоянки, законом не карається.

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Ще один аргумент нардепів - неефективність покарання. Максимум, який загрожує зараз самогонникам - штраф 170 гривень. Ця сума, на думку авторів законопроекту, навіть близько не покриває витрати на створення справи, її розслідування та розгляд у суді.

"За даними Державної судової адміністрації, у 2018 році в судах розглянули лише 197 справ про адмінпорушення, пов’язані із самогоноварінням, на 80 громадян накладено адміністративні стягнення", – розповідає пояснювальна записка до законопроєкту.

Наступним кроком після скасування покарання за виготовлення самогону стане створення законодавчої основи для створення ринку спиртних напоїв домашнього виготовлення. Автори законопроекту планують врегулювати процедуру виготовлення, розливання і зберігання самогону, що забезпечить якість виготовленого продукту та убезпечить тих, хто його вживатиме.

Автор: 

алкоголь (1249) ВР (15027) законопроєкт (3616) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+16
Депутаты хотят легализовать самогоноварение - Цензор.НЕТ 6382
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30.09.2020 20:02
+12
Все правильно.
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30.09.2020 19:45
+10
В Україні самогон чистий як сльоза. А це якась кацапсяча бражка на фото
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30.09.2020 20:03
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Депутати хочуть легалізувати самогоноваріння - Цензор.НЕТ 2548
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30.09.2020 20:49 Відповісти
дайош коноплю!
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30.09.2020 20:38 Відповісти
И как они будут определять, для себя или не для себя товарищ нагнал самогона литров 50, например?
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30.09.2020 20:39 Відповісти
Комиссии будут ходить - следить чтобы только сам пил.
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30.09.2020 21:09 Відповісти
комиссия))) на запах пришла следить ))))
Депутати хочуть легалізувати самогоноваріння - Цензор.НЕТ 8003

..
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01.10.2020 11:51 Відповісти
Депутати хочуть легалізувати самогоноваріння - Цензор.НЕТ 6384
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30.09.2020 20:48 Відповісти
придурошные зебилы. петя давно говорил про легализацию самогоноварения и взяток, они только сегодня проснулись. зебилы одним словом.
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30.09.2020 20:48 Відповісти
Это толстодупая Третьякова так печется, чтобы более качественные дети рождались?
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30.09.2020 20:52 Відповісти
Депутати хочуть легалізувати самогоноваріння - Цензор.НЕТ 4503
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01.10.2020 11:00 Відповісти
После выборов -все на круги своя... Алики, то с вами - по приколу(обошлись)...
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30.09.2020 20:58 Відповісти
- Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват - он или я? - Вы, ваше величество, - ни минуты не *********, ответил Маленький принц. - Совершенно верно, - подтвердил король. - С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть, прежде всего, должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию... (с)
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30.09.2020 21:01 Відповісти
нихрена себе они писали, это же куча лет назад написано...
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30.09.2020 22:36 Відповісти
А я бы воспользовался случаем , если бы был водочным магнатом, пустил бы поутру попlд хатами молоковозы по скупке самогонки, шобы на производстве исключить брагульничество... SURE под деревьями ни яблоки ни абрикосы, ни слывы ,ни груши не гнили бы в хозяйских матриархальных руках,... да и варенья бы позаторiшнi не выбрасывались бы в компостную яму...Ой ,а стока вишен дурно пропадают.
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30.09.2020 21:08 Відповісти
каарочи, ща на Староконном рынке в Одессе продавцы самогонных аппаратов всяких мастей приподнимутся....
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30.09.2020 21:11 Відповісти
А разве его не разрешили 30 лет назад
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30.09.2020 21:09 Відповісти
А никто даже и не спрашивал
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30.09.2020 22:01 Відповісти
Офіційно приблизно 29 років тому було дозволено варити самогон. По УТ-1 навіть різні рецепти браги давали. Були спочатку навіть пункти прийому самогону, куди можна було здавати його за гроші після певної перевірки якості. Потім, здається за Кучми, знов заборонили. Але наїзди робили, в основному, на точки, де його продавали.
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01.10.2020 06:58 Відповісти
и о да , я еще бы штрафовал, шо для самогоноварения используют низкокачественные самогонные аппараты, которые не в состоянии выдать на гора 92%. Бо зачем себя же дьогтем с ацетоном ттравить.
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30.09.2020 21:13 Відповісти
Тю-ю-ю,та назвіть мені хочя би одне-однісіньке село,або місто в нашій Україні,де не женуть самогонки для себе,а то й на продаж.Навіть не знаю,що сказати про оту групу депутатів,які вирішили,що українцям можна б було його гнати.Та вони у ВР займаються казна чим.
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30.09.2020 21:16 Відповісти
Тут вопрос в том чтобы отменить запрет, а не разрешить, то чем занимаются.
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30.09.2020 21:26 Відповісти
Аж не віриться,що наші депутати здатні приймати нормальні закони.
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30.09.2020 21:24 Відповісти
Депутати хочуть легалізувати самогоноваріння - Цензор.НЕТ 5194
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30.09.2020 21:38 Відповісти
БОЯРЫШНИКИ К ВЛАСТИ ПРИШЛИ !?)
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30.09.2020 21:48 Відповісти
Самогон как гнали, так и будут гнать. Этот закон, который будут месяц рада рассматривать, до жопы. Лучше бы более серьезные вопросы решали.
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30.09.2020 22:00 Відповісти
Давно пора. И легалайз обязательно. А без этого будет бесконечный Майдан, на котором будут постоянно скидывать мразей, которые не останавливаясь крадут в турборежиме, и продают Украину рашистской мрази.
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30.09.2020 22:35 Відповісти
добавьте еще к легализации проституцию и траву)))
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30.09.2020 23:05 Відповісти
Раз запрет тотально игнорируется,значит он не совсем правильный. Самогоноварение можно и нужно легализировать но только строго для собственных нужд. Надо бороться с продажей пеленки в магазинах, тогда люди будут гораздо реже пользовался самогоном.
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30.09.2020 23:11 Відповісти
Паленку бадяжат из низкокачественных спиртов, производимых на заводах, из опилок, отходов винного, кондитерского и др. пищевых отходов производств, где особыми ферментами (целлюлаза, пектиназа, ксиналаза, протеаза и др.) из них добываются сбраживаемые сахара. Суть в том, что в исходном сырье остается куча примесей, из которых набраживается повышенная концентрация метанола. Такие спирты и продаются по интернету, спионериный не из того заводского краника, либо сруцкий спрт, либо молдавский.
А самогон, даже самый страшный и ядренный, обычно гонится из сахара или зерна, и не способен за раз вызвать метанольное отравление, разве что обычное алкогольное. Но таких ядренных самогонщиков уже мало осталось. Современные научены интернетом, отбирают головы, хвосты, и др. яды. Делают качественный дистиллят или ректификат, и ни за какие коврижки не пьют магазинную водку, просто потому, что она гавно.
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01.10.2020 00:19 Відповісти
а шо, гнать самогонку для себя запрещено?.. многовековая украинская традиция - это преступление?..
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30.09.2020 23:32 Відповісти
Со времен совка. Даже на параше уже легально, и в штатах, и в канаде. Наша жидовня просто не хотела просрать кормушку в виде укрспирта
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01.10.2020 00:26 Відповісти
неужели у зеленых имбецилов хватит ума узаконить исконно украинский народный самогон? яблучный, сливовый, абрикосовый и т. д, прогнаный через сухопарник да отфильтрованный через родничек и с холодильничка да под сальце с огурчиком и помидорчиком - это класс. свободу украинскому самогону!!!
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30.09.2020 23:56 Відповісти
Самогон з самим високим відсотком етилового спирту, з дріжджі+цукор.

З «яблучный, сливовый, абрикосовый », має значний відсоток метилового спирту.
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01.10.2020 00:22 Відповісти
Тут все зависит от мастерства винокура. Если его нет просто отбирай головы 15% от абсолютного спирта
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01.10.2020 00:33 Відповісти
зе за зеленого змия?
или против? хочу знать до выборов
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01.10.2020 00:56 Відповісти
Ах ось ти який, кінець епохи бідності 😂😂😂
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01.10.2020 01:16 Відповісти
Проблема в контроле над нелегальном обороте алкогольного сурогата, а не в его производстве. Все проблемы современного криминального и коррупуионного мира (на 80%) могут быть решены только введением ПОЛНОГО БЕЗНАЛА, тотального декларирования и уголовного преследования за оборот и хранение НАЛИЧНОЙ иностранной валюты или за недекларированые матценности стоимость выше 200 евро!
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01.10.2020 01:36 Відповісти
Депутати хочуть легалізувати самогоноваріння - Цензор.НЕТ 1681
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01.10.2020 01:37 Відповісти
не , ну понятно когда нечего больше предложить , то и сам станешь раком в позу самогонного аппарата(по приколу)... Но потом вы тока держитесь, бо как только приколист вздохнет на полные груди (экономически), он уж вам и гайки прикрутит с этими самогонными аппаратами. Вон в 90-е , начало двухтысячных на самогонные наливайки на каждом углу никто не обращал внимания, как и на воровство по мелочам, бо самим нужно было огрести по крупняку... А ща шо творится.. ко всему , все и вся налогами обложили со всех сторон... Вангую. на свои законные 50 литров сабарды, будете покупать лицензию... А шо делать, зебикам больше нечем наполнять бюджет.
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01.10.2020 03:01 Відповісти
А я то думаю, шо это зеклован тока пересек из Словакии нашу границу и сразу же, еще в Карпатах лазаря запел, включил Ленина. - тезис толкнул о повышении производства виноградарства... Вот в Словакии как раз 50 литров и разрешают... А на грядке чтобы для себя вырастить огурек, вы заплатите за пробу грунта на предмет пригодности к выращиванию и большой штраф если вырастите на один огурек больше чем лимитировано+ подоходный налог на прибыль с урожая...
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01.10.2020 03:06 Відповісти
как приготовить быстро брагу: заколотить брагулю, туды впендюрить томат пасту и в стиралку на несколько часов покрутить...лучше в совдеповскую , круглую ,открытую, типо вятки. Пару часов - можно гнать... Если хотите вместо 2 недель забраживать брагу, но счинно отделаться за 5 дней, к класической закваске (вода+сахар+дрожди турецкие) добавьте 1 кг сухого гороха, как катализатор брожения. Опосля еще и выгнанная сабарда не будет вонять и более крепой получится. тобто больше возьмете...
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01.10.2020 03:13 Відповісти
зы... ОБЯЗАТЕЛЬНО ГОТОВУЮ САМОГОНКУ ПРОПУСТИТЬ ЧЕРЕЗ АКТИВИРОВАНЫЙ УГОЛЬ. а ПЕРЕД ЭТИМ МАРГАНЦОВКУ РАСТВОРИТЬ -ВЗБУЛТЫХАТЬ И ДАТЬ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ , ЧТОБЫ ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ХЛОПЬЯ ИЗ СИВУШНЫХ МАСЕЛ ВЫПАЛИ В ОСАДОК... и о! САМОЕ ГЛАВНОЕ, КОГДА СНИМАТЬ С ОСАДКА НЕ ЖАДНИЧАТЬ, ОСТАВЛЯТЬ УРОВЕНЬ НА САНТИМЕТР БОЛЬШЕ САМОГО ОСАДКА - ТАК ВЫ ПРОДЛИТЕ СРОК СЛУЖБЫ ВАШЕЙ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК, КАК И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ... СМАЧНОГО
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01.10.2020 04:24 Відповісти
ну и зебики , ну и клоуны, решили в усмерть зашугать народ, мол , кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет... Головой бы хоть думали. Ща больницы и так перегружены, из-за пандемии, а вы еще цирозников-белочников сюда приплетите...
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01.10.2020 03:21 Відповісти
Вангую: ща зебики , шобы привлечь электорат, запустят в оборот слоган, мол, ВАШЕ КРЕДО? - ВСЕГДА !!! ... понятно шо слоган на бигбордах будет на фоне хрустального бокала, в ресторане пятизвездочного отеля... Мол ТЫ, и только ТЫ, - ЗЕПРЕУСПЕВАЮЩИЙ...
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01.10.2020 04:26 Відповісти
кто бы шо ни говорил, но индусы тоже самогон фигачат , аж гай шумить.
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01.10.2020 03:29 Відповісти
в чем преимущество зебиков на фоне лаптеунтов. Зебики решили сплагиатить нашу старую украинскую традицию, шобы хоть как-то обелить лайнову свою липовую репутацию... Дело в том , шо лаптеунты, в отличии от нас, самогонку бакланят еще брагулей.
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01.10.2020 03:35 Відповісти
А ведь скажите, чертовски гудственно, когда у тебя в загашнике - 50 литров законного чимиргеса... Вот ведь и вправду, тяпнул с бодуна шкалик, зажмурил глаза на минутку... Открываешь их, а уже смотришь на окружающий мир глазами Геркулеса то. И мать его так, с этим самогоном, бо нариков еще и тянет полетать с 16-го этажа.
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01.10.2020 03:39 Відповісти
Блин, как не нытьем там всяких Фокиных с гомодрилами из ОПЗЖ, так самогоноварением нас хотят превратить в лаптеунтию... И сколько же после этого дегенератов родится, на манер зебилов или дрочунов прям в парламенте, из ОПЗЖ.
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01.10.2020 04:06 Відповісти
Люди, вы ради этого поставили ставки на зевласть? Самогонка улучшит ваш добробут? Интересно, а шо по этому поводу думают Б.Л.Я.Х.Е.РЫ?
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01.10.2020 04:10 Відповісти
полтора года понадобилось зебилам , шобы наконец-то хоть какие-то приоритеты обрисовать - САМОГОНОВАРЕНИЕ.
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01.10.2020 04:12 Відповісти
Летит зенаркоман с двадцать пятого этажа, кричит - А-а-а !!! Пятидесятый этаж, в окне видит самогонный аппарат в работе : "О-о ... А-а-а !!!"
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01.10.2020 04:32 Відповісти
Типо , улетает дальше.
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01.10.2020 05:25 Відповісти
Бо еще не разкондубасило перед обратным отсчетом...
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01.10.2020 05:28 Відповісти
Вот чутьем каким-то и впрямь вижу, качни самогоном Иру Верещук, будет смахивать на Валю пол стакана - и не отличишь.
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01.10.2020 05:06 Відповісти
Чи там , наверху ликеро-водочные магнаты с кем-то не делятся , шо им подсунули зесюрпрайз с самогонными аппаратами. Мож отработают , да на том и крапка -парламент не пропустит... хтозна. как-то все химерно.
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01.10.2020 05:22 Відповісти
Потужно...
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01.10.2020 08:21 Відповісти
Звучит абсурдно, типа как легализовать приготовление борща или посол сала.
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01.10.2020 08:34 Відповісти
Хоча я й не великий прихильник алкоголю але повністю підтримую ініціативу усунути ті обмеження, які наклали кацапи більше трьохсот років тому. Це, історична справедливість.
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01.10.2020 09:08 Відповісти
Гнав, гоню, гнати буду. На 30л браги 8 кг цукру 3 кг фруктів, яблука ні - пекуче виходить. Найкраще слива , полуниця, абрикос, виноград. Можна сухофрукту або забродивше варення, закатку. Апельсини дуже добре , а тільки дорого. 0,5 кг львівських дріжджів. Грає в теплому місці доки брага світла не стане і сірник над брагою горітиме. Апарат з сухопарником і фільтр "Родничек". Перші 0.5л на розтирку чи ще кудись, не пити. Останні після 40%, не пити, зібрати, в наступну гонку в брагу вилити.Що зігнав перемішую, добавляю воду щоб 48-50 % було. Виходить приблизно 9л готового продукту. Не воняє, м'яка, голова на ранок не болить, як менше 300 грамів випити. Не соромно на стіл поставити. І нафіг мені та горілка , а тим більше " пальонка"
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01.10.2020 09:22 Відповісти
Третьякова-Некачественная - поклонница Зелёного змия. Совпадение?

Депутати хочуть легалізувати самогоноваріння - Цензор.НЕТ 4091
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01.10.2020 11:15 Відповісти
Рынок домашних спиртных напитков?
Есть "Махито", ром и мята - зарегистрированная торговая марка.
Бегу регистрировать "Хихито" - самогон и конопля.
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01.10.2020 12:08 Відповісти
Опоздал, уже есть, называется канабиол. см. сериал Самогонщики дискавери последний сезон
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01.10.2020 12:28 Відповісти
http://seasonvar.ru/serial-24948-Samogonshiki-9-season.html Сериал самогонщики
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01.10.2020 12:38 Відповісти
Канаби - запрещены законом Украины. А к Хихито не подкапаются.
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01.10.2020 14:24 Відповісти
Ну депутаты козлы!! Ну дурачьё!! Сначала хотят приватизировать все спиртные заводы Украины! А потом, "назло кондуктору" , разрешить самогоноварение на дому!! Большего дебилизма я за 70 лет своей жизни не слышал!! Это ж кто тогда будет покупать водку по 80-100 гривен за бутылку??? Конечно все будут травится палённым самогоном ,"Украинским боярышником"" и помирать как мухи от алкоголизма!!! И торговать будут самогоном на каждом углу, из под полы, и днем и ночью !! Мы это уже проходили в грозных 90- стых!! Уже забыли???!! А о здоровье нации кто позаботится ?? Эй Зеленский, Шмаргаль и прочая зелёная депутатская сволочь !! Вы что делаете!! У вас мозгов, хоть немного осталось!! Вы спросите у родных тех кто пил эту гадость, как домашний, самогон-самодурь?? Их давно в живых, никого- то нету!! Они редко доживают до 60 лет!! Что припи.......зденные депутаты , решили с Россиского боярышника брать пример!!! И по примеру путина решили затуманить населению Украины мозги такой отравой как самогон!! Ведь других достижений за пол-тора года правления, у вас нуль!!!
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01.10.2020 17:42 Відповісти
та не кипишуйтесь , зебики завалят и самогоноварение... А вот продавцы самогонных аппаратов приподнимутся... Пусть Рада даже и прокатит очередную зедурь...
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01.10.2020 19:02 Відповісти
А вот внатуре. ОПЗЖ и коммунисты - за самогоноварение или нет?
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01.10.2020 19:03 Відповісти
Це найвеличніша реформа слуг і гаранта.😜
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01.10.2020 20:10 Відповісти
какая реформа? плагиат не доведенный до ума..... А вот плагиат член наяривать о музинструмент (извращенческий) у зебабуина удался...
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01.10.2020 20:42 Відповісти
Сарказм не розумієте?
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01.10.2020 20:46 Відповісти
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