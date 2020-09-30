Депутати хочуть легалізувати самогоноваріння

Законопроєкт про ліквідацію штрафів за самогоноваріння розглядає комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради.

Авторами проєкту закону №4153 є група з шести народних депутатів на чолі з Галиною Третьяковою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Ініціатори проєкту пропонують внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Вони хочуть дозволити українцям виготовляти міцні алкогольні напої в домашніх умовах для власного споживання.

"На сьогодні з цього питання не повинна встановлюватись відповідальність, якщо людина, виключно для власного споживання, виготовляє з продуктів своєї праці міцні алкогольні напої, то це її природнє право, яке не може бути обмежене державою. Кожна людина має право користуватись плодами своєї праці для задоволення власних потреб", – зазначають нардепи у пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори вважають, що чинне законодавство дискримінує самогоноваріння, адже виготовлення в домашніх умовах інших алкогольних напоїв, таких, як вина та настоянки, законом не карається.

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Ще один аргумент нардепів - неефективність покарання. Максимум, який загрожує зараз самогонникам - штраф 170 гривень. Ця сума, на думку авторів законопроекту, навіть близько не покриває витрати на створення справи, її розслідування та розгляд у суді.

"За даними Державної судової адміністрації, у 2018 році в судах розглянули лише 197 справ про адмінпорушення, пов’язані із самогоноварінням, на 80 громадян накладено адміністративні стягнення", – розповідає пояснювальна записка до законопроєкту.

Наступним кроком після скасування покарання за виготовлення самогону стане створення законодавчої основи для створення ринку спиртних напоїв домашнього виготовлення. Автори законопроекту планують врегулювати процедуру виготовлення, розливання і зберігання самогону, що забезпечить якість виготовленого продукту та убезпечить тих, хто його вживатиме.