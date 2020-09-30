Депутаты хотят легализовать самогоноварение

Законопроект о ликвидации штрафов за самогоноварение рассматривает комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады.

Авторами проекта закона №4153 является группа из шести народных депутатов во главе с Галиной Третьяковой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Инициаторы проекта предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Они хотят позволить украинцам изготавливать крепкие алкогольные напитки в домашних условиях для собственного потребления.

"На сегодняшний день по данному вопросу не должна устанавливаться ответственность, если человек исключительно для собственного потребления производит из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки, то это его естественное право, которое не может быть ограничено государством. Каждый человек имеет право пользоваться плодами своего труда для удовлетворения собственных потребностей", - отмечают нардепы в пояснительной записке к законопроекту.

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Авторы считают, что действующее законодательство дискриминирует самогоноварение, ведь изготовление в домашних условиях других алкогольных напитков, таких, как вина и настойки, законом не карается.

Еще один аргумент нардепов - неэффективность наказания. Максимум, который грозит сейчас самогонщикам - штраф в 170 грн. Эта сумма, по мнению авторов законопроекта, и близко не покрывает расходы на начало производство, его расследование и рассмотрение в суде.

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"По данным Государственной судебной администрации, в 2018 году в судах рассмотрели только 197 дел об админнарушении, связанном с самогоноварением, на 80 граждан наложены административные взыскания", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Следующим шагом после отмены наказания за изготовление самогона станет создание законодательной основы для создания рынка спиртных напитков домашнего изготовления. Авторы законопроекта планируют урегулировать процедуру изготовления, разливки и хранение самогона, что обеспечит качество произведенного продукта и обезопасит тех, кто будет его употреблять.

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