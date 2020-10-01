Поліція перевіряє інформацію про підготовку нападу на Лероса, - Тракало
Національна поліція проводить перевірку за фактом заяви народного депутата Гео Лероса щодо погроз насильством стосовно державного діяча.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП
Він зазначив: "У результаті моніторингу ЗМІ за фактом заяви народного депутата Головним слідчим управління Нацполіції внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 346 ККУ. Проводиться перевірка".
Раніше народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає "смотрящим" у Києві, готують на нього напад.
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