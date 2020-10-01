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Поліція перевіряє інформацію про підготовку нападу на Лероса, - Тракало

Поліція перевіряє інформацію про підготовку нападу на Лероса, - Тракало
Фото: Facebook

Національна поліція проводить перевірку за фактом заяви народного депутата Гео Лероса щодо погроз насильством стосовно державного діяча.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало в коментарі УП

Він зазначив: "У результаті моніторингу ЗМІ за фактом заяви народного депутата Головним слідчим управління Нацполіції внесено відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 346 ККУ. Проводиться перевірка".

Раніше народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко та Денис Комарницький, якого Лерос вважає "смотрящим" у Києві, готують на нього напад.

Також читайте: Єрмак, Тищенко і "смотрящий" Комарницький обговорювали напад на мене, - Лерос

Автор: 

Тракало Ярослав (42) Лерос Гео (383)


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Зеля такий, він буде нищити конкурентів, зрадників кацапізма.
Питання, коли ми почнемо нищити зебілізм?
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01.10.2020 00:41 Відповісти
На виборах, якщо доживемо.
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01.10.2020 00:54 Відповісти
Ці тварюки все перепродають, поситайте про кількість ^тезок^ у виборчих дільницях, та коли вони змінили документи
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01.10.2020 01:11 Відповісти
Може трохи почекати, доки вони один одного почнуть нищити, от тоді і допомогти. Набої економити треба, бо московитів ще багато.
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01.10.2020 01:14 Відповісти
зеленые превращаются в коричневых....
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01.10.2020 01:18 Відповісти
следующи шаг? - в черных.
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01.10.2020 01:19 Відповісти
Как-то слишком много этого небритого
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01.10.2020 06:40 Відповісти
Помнится, как недоукрали Гончаренко. Практически единственная успешная спецоперация Луценко по предотвращению киднэппинга. Теперь вот новая беда.
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01.10.2020 07:25 Відповісти
 
 