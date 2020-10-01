Полиция проверяет информацию о подготовке нападения на Лероса, - Тракало

Национальная полиция проводит проверку по факту заявления народного депутата Гео Лерос по угрозы насилием в отношении государственного деятеля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Он отметил: "В результате мониторинга СМИ по факту заявления народного депутата Главным следственным управлением Нацполиции внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 346 УК. Проводится проверка".

Ранее народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает "смотрящим" в Киеве, готовят на него нападение.

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