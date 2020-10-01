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Полиция проверяет информацию о подготовке нападения на Лероса, - Тракало

Полиция проверяет информацию о подготовке нападения на Лероса, - Тракало
Фото: Facebook

Национальная полиция проводит проверку по факту заявления народного депутата Гео Лерос по угрозы насилием в отношении государственного деятеля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Он отметил: "В результате мониторинга СМИ по факту заявления народного депутата Главным следственным управлением Нацполиции внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 346 УК. Проводится проверка".

Ранее народный депутат Гео Лерос заявил, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает "смотрящим" в Киеве, готовят на него нападение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак, Тищенко и "смотрящий" Комарницкий обсуждали нападение на меня, - Лерос

Автор: 

Тракало Ярослав (44) Лерос Гео (378)


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Зеля такий, він буде нищити конкурентів, зрадників кацапізма.
Питання, коли ми почнемо нищити зебілізм?
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01.10.2020 00:41 Ответить
На виборах, якщо доживемо.
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01.10.2020 00:54 Ответить
Ці тварюки все перепродають, поситайте про кількість ^тезок^ у виборчих дільницях, та коли вони змінили документи
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01.10.2020 01:11 Ответить
Може трохи почекати, доки вони один одного почнуть нищити, от тоді і допомогти. Набої економити треба, бо московитів ще багато.
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01.10.2020 01:14 Ответить
зеленые превращаются в коричневых....
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01.10.2020 01:18 Ответить
следующи шаг? - в черных.
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01.10.2020 01:19 Ответить
Как-то слишком много этого небритого
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01.10.2020 06:40 Ответить
Помнится, как недоукрали Гончаренко. Практически единственная успешная спецоперация Луценко по предотвращению киднэппинга. Теперь вот новая беда.
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01.10.2020 07:25 Ответить
 
 