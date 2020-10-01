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Новини
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Під час пожеж на Луганщині загинуло три людини, - Венедіктова

Під час пожеж на Луганщині загинуло три людини, - Венедіктова

Унаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло три людини, ще троє постраждалих були госпіталізовані з отруєнням чадним газом, площа пожежі становить понад 9,3 тис га, відкрито кримінальні провадження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова.

"За фактами масштабних пожеж на Луганщині розпочаті кримінальні провадження. Щойно керівник Луганської обласної прокуратури вкотре за день доповів про розповсюдження лісових пожеж на Луганщині. Ситуація в регіоні напружена - охоплені полум‘ям понад 9300 га. Станом на зараз троє людей загинули, один із них - лісничий, ще троє потерпілих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Пошкоджені вогнем кілька десятків будинків та громадських споруд. Вогонь оточив Сєверодонецьк", - написала генпрокурор на своїй сторінці у фейсбуці в ніч на четвер.

Венедіктова наголосила, що вже розпочато кримінальні провадження за ч.1, 2 ст.270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Тривають невідкладні слідчі дії.

За словами генпрокурора, в ніч на четвер на Луганщині зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави і чагарників у Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. 82 пожежі ліквідовані.

"Через пориви вітру полум‘я стрімко розповсюджується. Триває гасіння вогню та евакуація населення - евакуйовано 95 осіб", - написала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пожежі на Луганщині: вогонь підійшов впритул до Сєверодонецька. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) пожежа (4351) Венедіктова Ірина (829) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+10
Цікаво, а Венедіктова у нас хто за посадою? Керівник МНС? У неї інших справ немає? Чи це така собі ІБД - "імітація бурхливої діяльності"?...
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01.10.2020 05:19
+5
Таке враження, що Венедіктова заїхала на роботу і ліниво-зверхньо через губу спустила комусь із підлеглих завдання - "там че-то на Луганщине пожары, я не вникала - короче, запостить че-нибудь по теме на фейсбук. Все, я уехала, у меня шоппинг". А підлеглому було влом креативити, і він тупо скопіпастив оновлення інфи з сайту МНС. "На даний момент вогонь охопив дохмуя гектарів..." - прокурворша ще й службою новин у нас працює )))
І "для приличия" підкреслив, що відкрито кримінальні провадження!!!111!1 ("о, збс - походу по нашей теме, мымра будет довольна")
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01.10.2020 06:29
+5
Отлично, теперь генпрокурорша рыговская широкого профиля , ещё и пожарником может работать...
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01.10.2020 06:33
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Посадить каждого третьего,остальных за дождь-расстрелять.
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01.10.2020 04:54 Відповісти
Испражнение ада.
Під час пожеж на Луганщині загинуло три людини, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9575
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01.10.2020 08:10 Відповісти
Цікаво, а Венедіктова у нас хто за посадою? Керівник МНС? У неї інших справ немає? Чи це така собі ІБД - "імітація бурхливої діяльності"?...
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01.10.2020 05:19 Відповісти
Таке враження, що Венедіктова заїхала на роботу і ліниво-зверхньо через губу спустила комусь із підлеглих завдання - "там че-то на Луганщине пожары, я не вникала - короче, запостить че-нибудь по теме на фейсбук. Все, я уехала, у меня шоппинг". А підлеглому було влом креативити, і він тупо скопіпастив оновлення інфи з сайту МНС. "На даний момент вогонь охопив дохмуя гектарів..." - прокурворша ще й службою новин у нас працює )))
І "для приличия" підкреслив, що відкрито кримінальні провадження!!!111!1 ("о, збс - походу по нашей теме, мымра будет довольна")
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01.10.2020 06:29 Відповісти
Ну так правильно... Вони ж її самі називають "ДБС" - "дура без сисек"...
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01.10.2020 06:40 Відповісти
Під час пожеж на Луганщині загинуло три людини, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3830
Та нібито є, але може вати напхала.
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01.10.2020 08:05 Відповісти
Якось казала дружина, що для тих, кого "природа обділила", є спеціальні бюстгалтери... З "вкладишами"...
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01.10.2020 08:11 Відповісти
Прикольно в німецькій мові "ДДС - доска і два соска" буде BMW - Brett Mit Warzen.
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01.10.2020 10:10 Відповісти
«Смотри мне в глаза. Я сказала, в глаза» (с) Цей слоган вигадав Фредегрік Бекбедер для рекламної кампанії Wonderbra. У них взагалі сама креативна реклама на цю тему.
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01.10.2020 12:27 Відповісти
Ну и при чем тут Зеленский ? зеленский посетил недавно Австрию . Что вам порозоботам еще надо ?
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01.10.2020 06:15 Відповісти
Отлично, теперь генпрокурорша рыговская широкого профиля , ещё и пожарником может работать...
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01.10.2020 06:33 Відповісти
Огонь по любасику до госдачи Зеленского не доберется - волноваться нечего .
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01.10.2020 06:35 Відповісти
ОНА УЖЕ ПОЖАРНИЦА !?)
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01.10.2020 06:49 Відповісти
Да,как Верещук-эксперт по полетам.
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01.10.2020 07:26 Відповісти
Верещук недавно ездила в Москву,цель визита засекречена
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01.10.2020 07:30 Відповісти
В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что формирование России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.
Источник: Станично-Луганский РГА
Дословно: "По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ".
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01.10.2020 07:34 Відповісти
Нам москалі спалюють ліси, села, людей, а там де глава держави патріот палять московських сателітів
1 ОКТЯБРЯ 2020 01:00Уничтожены военные колонны противника - ВИДЕОhttps://mod.gov.az/ru/news/unichtozheny-*******-kolonny-protivnika-video-32472.html

Во время пожаров на Луганщине погибло три человека, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3189
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01.10.2020 07:43 Відповісти
Ну, а ******** - ежели Клоун может определять процентную ставку по ипотеке, то почему б прокурорше не быть озабоченной пожарами? Сюр...
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01.10.2020 07:59 Відповісти
чучело. там где надо, тебя не слышно. а тут вылезла.
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01.10.2020 10:39 Відповісти
 
 