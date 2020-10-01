Під час пожеж на Луганщині загинуло три людини, - Венедіктова
Унаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло три людини, ще троє постраждалих були госпіталізовані з отруєнням чадним газом, площа пожежі становить понад 9,3 тис га, відкрито кримінальні провадження.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова.
"За фактами масштабних пожеж на Луганщині розпочаті кримінальні провадження. Щойно керівник Луганської обласної прокуратури вкотре за день доповів про розповсюдження лісових пожеж на Луганщині. Ситуація в регіоні напружена - охоплені полум‘ям понад 9300 га. Станом на зараз троє людей загинули, один із них - лісничий, ще троє потерпілих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Пошкоджені вогнем кілька десятків будинків та громадських споруд. Вогонь оточив Сєверодонецьк", - написала генпрокурор на своїй сторінці у фейсбуці в ніч на четвер.
Венедіктова наголосила, що вже розпочато кримінальні провадження за ч.1, 2 ст.270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Тривають невідкладні слідчі дії.
За словами генпрокурора, в ніч на четвер на Луганщині зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави і чагарників у Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. 82 пожежі ліквідовані.
"Через пориви вітру полум‘я стрімко розповсюджується. Триває гасіння вогню та евакуація населення - евакуйовано 95 осіб", - написала вона.
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І "для приличия" підкреслив, що відкрито кримінальні провадження!!!111!1 ("о, збс - походу по нашей теме, мымра будет довольна")
Та нібито є, але може вати напхала.
Источник: Станично-Луганский РГА
Дословно: "По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ".
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