Во время пожаров на Луганщине погибло три человека, - Венедиктова
В результате масштабных пожаров в Луганской области погибло три человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с отравлением угарным газом, площадь пожара составляет более 9,3 тыс га, открыты уголовные производства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.
"По фактам масштабных пожаров на Луганщине начаты уголовные производства. Только руководитель Луганской областной прокуратуры в который раз за день доложил о распространении лесных пожаров на Луганщине. Ситуация в регионе напряженная - охвачены пламенем более 9300 га. По состоянию на сейчас три человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Огонь окружил Северодонецк", – написала генпрокурор на своей странице в Фейсбуке в ночь на четверг.
Венедиктова подчеркнула, что уже начаты уголовные производства по ч.1, 2 ст.270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Продолжаются неотложные следственные действия.
По словам генпрокурора, в ночь на четверг на Луганщине зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы.
"Из-за порывов ветра пламя быстро распространяется. Продолжается тушение огня и эвакуация населения - эвакуированы 95 человек", – написала она.
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І "для приличия" підкреслив, що відкрито кримінальні провадження!!!111!1 ("о, збс - походу по нашей теме, мымра будет довольна")
Та нібито є, але може вати напхала.
Источник: Станично-Луганский РГА
Дословно: "По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ".
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