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Во время пожаров на Луганщине погибло три человека, - Венедиктова

Во время пожаров на Луганщине погибло три человека, - Венедиктова

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибло три человека, еще трое пострадавших были госпитализированы с отравлением угарным газом, площадь пожара составляет более 9,3 тыс га, открыты уголовные производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

"По фактам масштабных пожаров на Луганщине начаты уголовные производства. Только руководитель Луганской областной прокуратуры в который раз за день доложил о распространении лесных пожаров на Луганщине. Ситуация в регионе напряженная - охвачены пламенем более 9300 га. По состоянию на сейчас три человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Огонь окружил Северодонецк", – написала генпрокурор на своей странице в Фейсбуке в ночь на четверг.

Венедиктова подчеркнула, что уже начаты уголовные производства по ч.1, 2 ст.270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Продолжаются неотложные следственные действия.

По словам генпрокурора, в ночь на четверг на Луганщине зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы.

"Из-за порывов ветра пламя быстро распространяется. Продолжается тушение огня и эвакуация населения - эвакуированы 95 человек", – написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожары на Луганщине: огонь подошел вплотную к Северодонецку. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) пожар (5969) Венедиктова Ирина (726) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+10
Цікаво, а Венедіктова у нас хто за посадою? Керівник МНС? У неї інших справ немає? Чи це така собі ІБД - "імітація бурхливої діяльності"?...
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01.10.2020 05:19
+5
Таке враження, що Венедіктова заїхала на роботу і ліниво-зверхньо через губу спустила комусь із підлеглих завдання - "там че-то на Луганщине пожары, я не вникала - короче, запостить че-нибудь по теме на фейсбук. Все, я уехала, у меня шоппинг". А підлеглому було влом креативити, і він тупо скопіпастив оновлення інфи з сайту МНС. "На даний момент вогонь охопив дохмуя гектарів..." - прокурворша ще й службою новин у нас працює )))
І "для приличия" підкреслив, що відкрито кримінальні провадження!!!111!1 ("о, збс - походу по нашей теме, мымра будет довольна")
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01.10.2020 06:29
+5
Отлично, теперь генпрокурорша рыговская широкого профиля , ещё и пожарником может работать...
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01.10.2020 06:33
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Правила форума Совет форумчан
Посадить каждого третьего,остальных за дождь-расстрелять.
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01.10.2020 04:54 Ответить
Испражнение ада.
Під час пожеж на Луганщині загинуло три людини, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9575
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01.10.2020 08:10 Ответить
Цікаво, а Венедіктова у нас хто за посадою? Керівник МНС? У неї інших справ немає? Чи це така собі ІБД - "імітація бурхливої діяльності"?...
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01.10.2020 05:19 Ответить
Таке враження, що Венедіктова заїхала на роботу і ліниво-зверхньо через губу спустила комусь із підлеглих завдання - "там че-то на Луганщине пожары, я не вникала - короче, запостить че-нибудь по теме на фейсбук. Все, я уехала, у меня шоппинг". А підлеглому було влом креативити, і він тупо скопіпастив оновлення інфи з сайту МНС. "На даний момент вогонь охопив дохмуя гектарів..." - прокурворша ще й службою новин у нас працює )))
І "для приличия" підкреслив, що відкрито кримінальні провадження!!!111!1 ("о, збс - походу по нашей теме, мымра будет довольна")
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01.10.2020 06:29 Ответить
Ну так правильно... Вони ж її самі називають "ДБС" - "дура без сисек"...
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01.10.2020 06:40 Ответить
Під час пожеж на Луганщині загинуло три людини, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3830
Та нібито є, але може вати напхала.
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01.10.2020 08:05 Ответить
Якось казала дружина, що для тих, кого "природа обділила", є спеціальні бюстгалтери... З "вкладишами"...
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01.10.2020 08:11 Ответить
Прикольно в німецькій мові "ДДС - доска і два соска" буде BMW - Brett Mit Warzen.
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01.10.2020 10:10 Ответить
«Смотри мне в глаза. Я сказала, в глаза» (с) Цей слоган вигадав Фредегрік Бекбедер для рекламної кампанії Wonderbra. У них взагалі сама креативна реклама на цю тему.
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01.10.2020 12:27 Ответить
Ну и при чем тут Зеленский ? зеленский посетил недавно Австрию . Что вам порозоботам еще надо ?
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01.10.2020 06:15 Ответить
Отлично, теперь генпрокурорша рыговская широкого профиля , ещё и пожарником может работать...
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01.10.2020 06:33 Ответить
Огонь по любасику до госдачи Зеленского не доберется - волноваться нечего .
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01.10.2020 06:35 Ответить
ОНА УЖЕ ПОЖАРНИЦА !?)
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01.10.2020 06:49 Ответить
Да,как Верещук-эксперт по полетам.
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01.10.2020 07:26 Ответить
Верещук недавно ездила в Москву,цель визита засекречена
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01.10.2020 07:30 Ответить
В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что формирование России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.
Источник: Станично-Луганский РГА
Дословно: "По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве у КПВВ".
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01.10.2020 07:34 Ответить
Нам москалі спалюють ліси, села, людей, а там де глава держави патріот палять московських сателітів
1 ОКТЯБРЯ 2020 01:00Уничтожены военные колонны противника - ВИДЕОhttps://mod.gov.az/ru/news/unichtozheny-*******-kolonny-protivnika-video-32472.html

Во время пожаров на Луганщине погибло три человека, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3189
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01.10.2020 07:43 Ответить
Ну, а ******** - ежели Клоун может определять процентную ставку по ипотеке, то почему б прокурорше не быть озабоченной пожарами? Сюр...
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01.10.2020 07:59 Ответить
чучело. там где надо, тебя не слышно. а тут вылезла.
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01.10.2020 10:39 Ответить
 
 