Офіс Президента: Потрібно чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню на Луганщині
За минулу добу на Луганщині через сильний поривчастий вітер пожежі швидко поширювалися. Уже вдалося загасити десятки вогнищ займання. Станом на цей момент сил і засобів для ліквідації пожеж вистачає. Здійснювалися необхідних заходів для евакуації людей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Офісу Президента.
"На жаль, є загиблі та госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Потрібно чітко встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню. Взяли до відома повідомлення Генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо кримінальних проваджень, розпочатих за фактом пожеж. Враховуємо також інформацію про провокативні обстріли, що могли здійснюватися з тимчасово окупованої території нашої держави незаконними збройними формуваннями та могли спричинити принаймні частину з цих пожеж у таких погодних умовах, які є в ці дні на лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.
В Офісі Президента звертають увагу чиновників на необхідність швидко надати допомогу всім постраждалим від пожеж.
"Це повинно бути зроблено без зайвої бюрократії і в достатньому обсязі", - підкреслили в ОП.
"Звертаємо увагу народних депутатів України на необхідність при обговоренні та затвердженні проекту державного бюджету України на наступний рік врахувати потребу у збільшенні видатків на сектор оборони та безпеки держави. Уряд запропонував таке збільшення. Зокрема, додаткові кошти планується скерувати для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Працівники саме цієї служби займаються порятунком людей. Заклики до економії за рахунок, серед іншого, наших рятувальників, а разом з ними – й усього сектору безпеки, які вже неодноразово звучали в парламенті, розцінюємо як особливо безвідповідальні та цинічні, що можуть тільки зашкодити державі. Вважаємо, що представники законодавчої та виконавчої гілок влади мають працювати спільно та виключно раціонально для того, щоб держава була завжди готовою ефективно реагувати на всі можливі ситуації надзвичайного характеру", - підсумували в ОП.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті масштабних пожеж у Луганській області загинули чотири людини, ще 10 постраждалих госпіталізовано, евакуйовано 120 осіб. За минулу добу виникло 6 масштабних пожеж, вогонь загрожує 22 населеним пунктам регіону.
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и потом - Бок = иудейский.
Ты "еврей"?
Просто смешно когда вот наши плачут напр. за голодоморы и притом жалуются шо "молились и ждали" - оно то жаль людей, но я говорю - в каждой хате был "красный кут"(иконок много, даже в Гугле сразу мона посм.), но "жаль нет ружья". Та же история с Мазепой, тут кто-то гордился шо Мазепа скупал изделия подопечных, продавал в Европе в 6(!) раз дороже и ..... цырквушки строил.(а воюет пусть св. Арахнаил?).
Это же клиника просто. Я уже даже не смеюсь над такими. Бох мочил за малейшее неповиновение даже "свой народ" - тысячами, так и написано, а гои почему-то думают шо помымрят молитвочки и это сра.ботает.
В Библии ясно написано , что Бог сделал человека на подобие себя ?
Просто в православии для царя русского , что бы холопы были покорными , придумали , что Бог там за тучками и смотрит и будет наказывать не послушных царю-батушки .
Бог в реальности есть человек и 10 заповедей божих . Вот и все .
и да, планетке 7000 лет, а астрономов и прочих еретиков, говорящих о том шо в космосе куча всего - сжечь?
примитивные пещерные сказочки не приемлю.
представь, мы завоевали Днобасс. и тут, 20тыс. здоровых быков носятся по терриконам и чет там кричат, а из Киева = , то есть ничего. Такое могло быть?
Ни единого упоминания! НЕТ! в мятежной провинции по пустыне бегает 4 легиона здоровяков и ....
Начните для себя с того, когда, почему и для чего появилась религия, какие положительные функции она несла, потом какие отрицательные, как её использовали люди. Найдите для себя положительные примеры людей, которые были верующими, потом отрицательные - тогда вы поймёте, что это явление сложное, неоднозначное и вы со своими "примитивными сказочками" просто смешны.
Из наскальных рисунков появилось искусство. Из мифов и "сказочек" - литература. Из смысловой нагрузки всего этого - мораль и нравственность человечества. А вы со своим примитивным, малограмотным мнением сводите всё до "бох = гермафродит" и, наверное, радуетесь своему остроумию. Грустно, плакать хочется.
Если чё - я не из верующих, но примитивизм таких высказываний вызывает легкие позывы... и
желание поставить смайлик рука-лицо, так что считайте этот коммент этим смайликом.
как веруны пишут, так и я , просто для того шоб поняли. Ейнштейн когда общался со школьниками, тоже ведь не формулами сыпал?
Примитивно, но правда - скока лет планете? и верун тупо петляет от ответа, а особо поехавшие грозятся "адом"
это доставляет, но верун не думает что я, возможно люблю Аллаха и Он не даст меня в лапы Яхве...... чотаржу)
ну в самом деле - если примитивно высрал кто-то, то я не буду рыться в поисках цитат или не приведи и упаси Один(он не один, там много богов), в Пиплии копаться(книга для настоящих мазохистов)?
Ермак: (переверни бамашку)
Зеля: (наколол, это я стихи Гремлина читал, он был мужественным ученым которого сожгли ракетные войска марсиан на планете Поц)
Ермак(фэйспалм): что за дебил ему насыпал чистого порошка, а не разбодяженного? он же такую чушь несет.
Упитанный парень,
Но агентик Кремля
То все что ты сделал
Не надо ля-ля-а
Твой счет на Сбербанке
Лелеет же мрак
Такая судьба твоя Дерьмак....
Боже, какой мудак...
Источник: https://censor.net/ru/n3222191
Но это зеленая, государственная тайна.
Почему сухую траву нельзя переработать в брикеты и продать ?
Можно и нужно, но не там, с их "крепкими хозяйственниками", пофигизмом служб МЧС, подконтрольных лучшему министру, и объективными климатическими изменениями, когда в непустынной местности с обильной растительностью почти три месяца не было дождей.
Но прямой виновник пожаров и гибели людей тот, кто поджигает, в данном случае подрашистские воинские подразделения.
https://censor.net/ru/news/3222184/jiteli_soobschayut_chto_pered_nachalom_lesnogo_pojara_pod_stanitseyi_luganskoyi_byl_obstrel_so_storony/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74747196
привет
Кретины, а шо ВЫ сделали шоп не было бюрократии?
Или вы желаете шоб напр. командир подписал чет, не утвердил через там каких-то чинуш и пошел под суд за само, как там, управление?
Дебилы...(фото Лаврова)
По-сути приказывают шоб мэр Вася Поцкин, подписал и все сразу выполнили(кто-то погиб ибо не выдали чего то), а потом Вася присядет. б*же, это же полный.... ну да, немцы бы всю эту братию вышвырнули(к "стенке")
Это кому оно говорит?
Расходы в бюджете на следующий год увеличили на Офис, на ДУС, на СБУ, на МВС
вот и устанавливайте.
Опять назначат виноватыми атошников?
Будут ждать пока вся Украина сгорит
Для этого есть правительство и соответствующее министерство с соответствующими функциями и со своим министром.
А так получается, что какой-то безликий ОП (фамилия не указывается), которого нет в Конституции, дает указание даже Раде и правительству:
"Считаем, что представители законодательной и исполнительной ветвей власти должны работать совместно..."Источник: https://censor.net/ru/n3222191