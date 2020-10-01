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Новини Пожежі в Україні
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Офіс Президента: Потрібно чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню на Луганщині

Офіс Президента: Потрібно чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню на Луганщині

За минулу добу на Луганщині через сильний поривчастий вітер пожежі швидко поширювалися. Уже вдалося загасити десятки вогнищ займання. Станом на цей момент сил і засобів для ліквідації пожеж вистачає. Здійснювалися необхідних заходів для евакуації людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Офісу Президента.

"На жаль, є загиблі та госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Потрібно чітко встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню. Взяли до відома повідомлення Генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо кримінальних проваджень, розпочатих за фактом пожеж. Враховуємо також інформацію про провокативні обстріли, що могли здійснюватися з тимчасово окупованої території нашої держави незаконними збройними формуваннями та могли спричинити принаймні частину з цих пожеж у таких погодних умовах, які є в ці дні на лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Президента звертають увагу чиновників на необхідність швидко надати допомогу всім постраждалим від пожеж.

"Це повинно бути зроблено без зайвої бюрократії і в достатньому обсязі", - підкреслили в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці повідомляють, що перед початком лісової пожежі під Станицею Луганською був обстріл з боку найманців РФ, - РДА

"Звертаємо увагу народних депутатів України на необхідність при обговоренні та затвердженні проекту державного бюджету України на наступний рік врахувати потребу у збільшенні видатків на сектор оборони та безпеки держави. Уряд запропонував таке збільшення. Зокрема, додаткові кошти планується скерувати для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Працівники саме цієї служби займаються порятунком людей. Заклики до економії за рахунок, серед іншого, наших рятувальників, а разом з ними – й усього сектору безпеки, які вже неодноразово звучали в парламенті, розцінюємо як особливо безвідповідальні та цинічні, що можуть тільки зашкодити державі. Вважаємо, що представники законодавчої та виконавчої гілок влади мають працювати спільно та виключно раціонально для того, щоб держава була завжди готовою ефективно реагувати на всі можливі ситуації надзвичайного характеру", - підсумували в ОП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті масштабних пожеж у Луганській області загинули чотири людини, ще 10 постраждалих госпіталізовано, евакуйовано 120 осіб. За минулу добу виникло 6 масштабних пожеж, вогонь загрожує 22 населеним пунктам регіону.

Автор: 

пожежа (4351) Офіс Президента (2032) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+20
Та причина, що підпал здійснила "та сторона", порушуючи уявний "режим тиші" Охвісу *********** не подобається категорично?
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01.10.2020 09:16
+13
Нада просто пєрєстать ґорєть (с)
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01.10.2020 09:18
+10
А зачем???
Потрібно чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню на Луганщині, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 6292
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01.10.2020 09:18
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Бог наказывает за поддержку слуг народа и опзж , что тут не ясно ?
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01.10.2020 09:16 Відповісти
бока нет, неужели ты живешь в стране что там все ложиь хотели на негО, и там тоже рассказываешь этот бред?
и потом - Бок = иудейский.

Ты "еврей"?
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01.10.2020 09:20 Відповісти
Чистокровный
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01.10.2020 09:20 Відповісти
А, ок, ок.
Просто смешно когда вот наши плачут напр. за голодоморы и притом жалуются шо "молились и ждали" - оно то жаль людей, но я говорю - в каждой хате был "красный кут"(иконок много, даже в Гугле сразу мона посм.), но "жаль нет ружья". Та же история с Мазепой, тут кто-то гордился шо Мазепа скупал изделия подопечных, продавал в Европе в 6(!) раз дороже и ..... цырквушки строил.(а воюет пусть св. Арахнаил?).
Это же клиника просто. Я уже даже не смеюсь над такими. Бох мочил за малейшее неповиновение даже "свой народ" - тысячами, так и написано, а гои почему-то думают шо помымрят молитвочки и это сра.ботает.
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01.10.2020 09:31 Відповісти
Маячня після похмілля.
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01.10.2020 10:01 Відповісти
так опохмелись, займи там деньги у соседки, только без этого самого.... уборки квартиры, а то убежишь на 15 часов
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01.10.2020 10:37 Відповісти
Бог это ты , Бог это Я , Бог это люди .

В Библии ясно написано , что Бог сделал человека на подобие себя ?

Просто в православии для царя русского , что бы холопы были покорными , придумали , что Бог там за тучками и смотрит и будет наказывать не послушных царю-батушки .

Бог в реальности есть человек и 10 заповедей божих . Вот и все .
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01.10.2020 10:12 Відповісти
давай посм. - бох = гермафродит? по подобию кого оН сделалъ "еву" то?
и да, планетке 7000 лет, а астрономов и прочих еретиков, говорящих о том шо в космосе куча всего - сжечь?
примитивные пещерные сказочки не приемлю.
представь, мы завоевали Днобасс. и тут, 20тыс. здоровых быков носятся по терриконам и чет там кричат, а из Киева = , то есть ничего. Такое могло быть?
Ни единого упоминания! НЕТ! в мятежной провинции по пустыне бегает 4 легиона здоровяков и ....
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01.10.2020 10:35 Відповісти
Господи, приводя всю эту *суету, вы, наверное, думаете, что так умно полемизируете...
Начните для себя с того, когда, почему и для чего появилась религия, какие положительные функции она несла, потом какие отрицательные, как её использовали люди. Найдите для себя положительные примеры людей, которые были верующими, потом отрицательные - тогда вы поймёте, что это явление сложное, неоднозначное и вы со своими "примитивными сказочками" просто смешны.
Из наскальных рисунков появилось искусство. Из мифов и "сказочек" - литература. Из смысловой нагрузки всего этого - мораль и нравственность человечества. А вы со своим примитивным, малограмотным мнением сводите всё до "бох = гермафродит" и, наверное, радуетесь своему остроумию. Грустно, плакать хочется.
Если чё - я не из верующих, но примитивизм таких высказываний вызывает легкие позывы... и
желание поставить смайлик рука-лицо, так что считайте этот коммент этим смайликом.
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01.10.2020 11:22 Відповісти
Так я и пишу на понятном языке, а не то шоб углубл.лся в философские высказывания.
как веруны пишут, так и я , просто для того шоб поняли. Ейнштейн когда общался со школьниками, тоже ведь не формулами сыпал?
Примитивно, но правда - скока лет планете? и верун тупо петляет от ответа, а особо поехавшие грозятся "адом"
это доставляет, но верун не думает что я, возможно люблю Аллаха и Он не даст меня в лапы Яхве...... чотаржу)
ну в самом деле - если примитивно высрал кто-то, то я не буду рыться в поисках цитат или не приведи и упаси Один(он не один, там много богов), в Пиплии копаться(книга для настоящих мазохистов)?
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01.10.2020 11:50 Відповісти
Уважайте людей и они потянутся к вам) Не знаю насколько вы "специально" пишете, но вызывает это обратный эффект - ощущение глупости с полуграмотностью, мало отличающейся от тех, кого вы пытаетесь высмеять.
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01.10.2020 23:55 Відповісти
Та причина, що підпал здійснила "та сторона", порушуючи уявний "режим тиші" Охвісу *********** не подобається категорично?
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01.10.2020 09:16 Відповісти
бенядиктова уже открыла уголовные дела на солдат ВСУ за поджог.
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01.10.2020 09:27 Відповісти
Зеля: бебебе (дайте бамашку, а то я Шекспира читаю, это же ведь был греческий колонизатор Альфа-Цертнера?)

Ермак: (переверни бамашку)
Зеля: (наколол, это я стихи Гремлина читал, он был мужественным ученым которого сожгли ракетные войска марсиан на планете Поц)
Ермак(фэйспалм): что за дебил ему насыпал чистого порошка, а не разбодяженного? он же такую чушь несет.

Упитанный парень,
Но агентик Кремля
То все что ты сделал
Не надо ля-ля-а

Твой счет на Сбербанке
Лелеет же мрак
Такая судьба твоя Дерьмак....
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01.10.2020 09:18 Відповісти
>Учитываем также информацию о провокационных обстрелах

Боже, какой мудак...
Источник: https://censor.net/ru/n3222191
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01.10.2020 09:18 Відповісти
Причина - гебня рашистская , у которой «мир « в 👀
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01.10.2020 09:18 Відповісти
А зачем???
Потрібно чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню на Луганщині, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 6292
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01.10.2020 09:18 Відповісти
Нада просто пєрєстать ґорєть (с)
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01.10.2020 09:18 Відповісти
потушить пердаки зели и ермака
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01.10.2020 09:27 Відповісти
неведомая "та сторона" которую ЗЕ боится назвать конкретно россией
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01.10.2020 09:18 Відповісти
квартальная мразь...
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01.10.2020 09:20 Відповісти
Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня на Луганщине, - Офис Президента -- какие же они дол ба и *** ! Сухая трава же горит ? Что надо с ней делать ? Скосить и переработать в брикеты и продать ? Причины возгорание отсутствие мозгов , что бы траву переработать в брикеты и подать , что тут не ясно ?
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01.10.2020 09:20 Відповісти
Рашисты "помогают" обстрелами.
Но это зеленая, государственная тайна.
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01.10.2020 09:22 Відповісти
У вас как у этого танцора , то яйца мешают , то брюки , и так на вопрос не ответите .
Почему сухую траву нельзя переработать в брикеты и продать ?
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01.10.2020 10:04 Відповісти
Вы как рожденный в Дании ...
Можно и нужно, но не там, с их "крепкими хозяйственниками", пофигизмом служб МЧС, подконтрольных лучшему министру, и объективными климатическими изменениями, когда в непустынной местности с обильной растительностью почти три месяца не было дождей.

Но прямой виновник пожаров и гибели людей тот, кто поджигает, в данном случае подрашистские воинские подразделения.
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01.10.2020 10:14 Відповісти
"Жители сообщают, что перед началом лесного пожара под Станицей Луганской был обстрел со стороны наемников РФ."

https://censor.net/ru/news/3222184/jiteli_soobschayut_chto_pered_nachalom_lesnogo_pojara_pod_stanitseyi_luganskoyi_byl_obstrel_so_storony/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74747196
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01.10.2020 09:23 Відповісти
Экономить на законодательной и исполнительной ветвях власти. Почему при всеобщей нищете они должны шиковать?
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01.10.2020 09:20 Відповісти
В этом фото все "величие". страх ну и рейтингов немножко
Потрібно чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню на Луганщині, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 3842
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01.10.2020 09:21 Відповісти
Карлик ************ 🤢🤡👿👹🐲
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01.10.2020 09:27 Відповісти
Ещё бы колючей проволокой оградили, И кто на это может польститься?
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01.10.2020 09:36 Відповісти
зонтики - закрыть осла от яиц и помидор

привет
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01.10.2020 11:00 Відповісти
Привет
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01.10.2020 11:06 Відповісти
Це та війна яку вже закінчив найвеличніший говнокомандувач.
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01.10.2020 09:22 Відповісти
бери на контроль
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01.10.2020 09:22 Відповісти
"Это должно быть сделано без лишней бюрократии и в достаточном объеме", - подчеркнули в ОП. Источник: https://censor.net/ru/n3222191\\\\\\\

Кретины, а шо ВЫ сделали шоп не было бюрократии?
Или вы желаете шоб напр. командир подписал чет, не утвердил через там каких-то чинуш и пошел под суд за само, как там, управление?
Дебилы...(фото Лаврова)
По-сути приказывают шоб мэр Вася Поцкин, подписал и все сразу выполнили(кто-то погиб ибо не выдали чего то), а потом Вася присядет. б*же, это же полный.... ну да, немцы бы всю эту братию вышвырнули(к "стенке")
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01.10.2020 09:25 Відповісти
идрит мадрид, они уже даже заявление нормальное не могут придумать и озвучить. Браво, зеленые дегенераты!!!
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01.10.2020 09:26 Відповісти
Не нужно причины устанавливать - тушить надо. Командировать всех выпускников трускавецкой академии под мудрым руководством членограя из парламента в зону пожаров и все. С перепугу так обоссутся, ибо есть кому и чем - года три гореть ( и расти ) ничего не будет.
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01.10.2020 09:29 Відповісти
Головна причина одна: 73/43%зебіли; яких, втім ми півтора-два роки тому попереджали...
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01.10.2020 09:30 Відповісти
"Нужно четко установить причины"

Это кому оно говорит?
Расходы в бюджете на следующий год увеличили на Офис, на ДУС, на СБУ, на МВС
вот и устанавливайте.
Опять назначат виноватыми атошников?
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01.10.2020 09:30 Відповісти
Да уже и до зоопарковского козла дошло, что за причины, а ОПУ всё "тормозит". Богдана нет, дать по ушам.
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01.10.2020 09:39 Відповісти
пердаки запылали
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01.10.2020 09:31 Відповісти
Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем...
Будут ждать пока вся Украина сгорит
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01.10.2020 09:33 Відповісти
какцапи підпалили, а вони і далі голосуть за сракоблоки-штепи.
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01.10.2020 09:38 Відповісти
В ОП точно одни долбоёбы собрались, бо наверное потому оно ОП от слова жопа. Диверсии это - все поджоги это деверсии и если полиция никого поймать не могут, значит это работа мусоров.
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01.10.2020 09:46 Відповісти
Причина пожеж проста - парашка обстрілює Україну запалювальними снарядами, а говнокомандуючий, замість того, щоб спалити позиції найманців, дає змогу окупантам палити власну територію. Зелена наркота дається взнаки.
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01.10.2020 09:52 Відповісти
Єрмак з Онищенко затушать...
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01.10.2020 10:02 Відповісти
Прокукурікали,а там нехай хоч і сонце не сходе...
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01.10.2020 10:58 Відповісти
Офис Президента и есть "та старана", от которой все беды в Украине.
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01.10.2020 11:20 Відповісти
Функции ОП - функционирование самого офиса в помощь президенту, соблюдение протоколов встреч иностранных гостей и т. п., но не тушение пожаров.
Для этого есть правительство и соответствующее министерство с соответствующими функциями и со своим министром.
А так получается, что какой-то безликий ОП (фамилия не указывается), которого нет в Конституции, дает указание даже Раде и правительству:
"Считаем, что представители законодательной и исполнительной ветвей власти должны работать совместно..."Источник: https://censor.net/ru/n3222191
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01.10.2020 11:29 Відповісти
 
 