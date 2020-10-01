Офіс Президента: Потрібно чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню на Луганщині

За минулу добу на Луганщині через сильний поривчастий вітер пожежі швидко поширювалися. Уже вдалося загасити десятки вогнищ займання. Станом на цей момент сил і засобів для ліквідації пожеж вистачає. Здійснювалися необхідних заходів для евакуації людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Офісу Президента.

"На жаль, є загиблі та госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Потрібно чітко встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню. Взяли до відома повідомлення Генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо кримінальних проваджень, розпочатих за фактом пожеж. Враховуємо також інформацію про провокативні обстріли, що могли здійснюватися з тимчасово окупованої території нашої держави незаконними збройними формуваннями та могли спричинити принаймні частину з цих пожеж у таких погодних умовах, які є в ці дні на лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Президента звертають увагу чиновників на необхідність швидко надати допомогу всім постраждалим від пожеж.

"Це повинно бути зроблено без зайвої бюрократії і в достатньому обсязі", - підкреслили в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці повідомляють, що перед початком лісової пожежі під Станицею Луганською був обстріл з боку найманців РФ, - РДА

"Звертаємо увагу народних депутатів України на необхідність при обговоренні та затвердженні проекту державного бюджету України на наступний рік врахувати потребу у збільшенні видатків на сектор оборони та безпеки держави. Уряд запропонував таке збільшення. Зокрема, додаткові кошти планується скерувати для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Працівники саме цієї служби займаються порятунком людей. Заклики до економії за рахунок, серед іншого, наших рятувальників, а разом з ними – й усього сектору безпеки, які вже неодноразово звучали в парламенті, розцінюємо як особливо безвідповідальні та цинічні, що можуть тільки зашкодити державі. Вважаємо, що представники законодавчої та виконавчої гілок влади мають працювати спільно та виключно раціонально для того, щоб держава була завжди готовою ефективно реагувати на всі можливі ситуації надзвичайного характеру", - підсумували в ОП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті масштабних пожеж у Луганській області загинули чотири людини, ще 10 постраждалих госпіталізовано, евакуйовано 120 осіб. За минулу добу виникло 6 масштабних пожеж, вогонь загрожує 22 населеним пунктам регіону.