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Новости Пожары в Украине
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Офис Президента: Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня на Луганщине

Офис Президента: Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня на Луганщине

За прошедшие сутки на Луганщине из-за сильного порывистого ветра пожары быстро распространялись. Уже удалось потушить десятки очагов возгорания. По состоянию на данный момент сил и средств для ликвидации пожаров хватает. Осуществлялись необходимые меры для эвакуации людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Офиса Президента.

"К сожалению, есть погибшие и госпитализированные с отравлением угарным газом. Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня. Приняли к сведению сообщение Генерального прокурора Ирины Венедиктовой относительно уголовных производств, начатых по факту пожаров. Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли вызвать по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях, которые есть в эти дни на линии разграничения", - говорится в сообщении.

В Офисе Президента обращают внимание чиновников на необходимость быстро оказать помощь всем пострадавшим от пожаров.

"Это должно быть сделано без лишней бюрократии и в достаточном объеме", - подчеркнули в ОП.

"Обращаем внимание народных депутатов Украины на необходимость при обсуждении и утверждении проекта государственного бюджета Украины на следующий год учесть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства. Правительство предложило такое увеличение. В частности, дополнительные средства планируется направить для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Работники именно этой службы занимаются спасением людей. Призывы к экономии за счет, среди прочего, наших спасателей, а вместе с ними - и всего сектора безопасности, которые уже неоднократно звучали в парламенте, расцениваем как особо безответственные и циничные, которые могут только навредить государству. Считаем, что представители законодательной и исполнительной ветвей власти должны работать совместно и исключительно рационально для того, чтобы государство было всегда готовым эффективно реагировать на все возможные ситуации чрезвычайного характера", - подытожили в ОП.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще 10 пострадавших госпитализированы, эвакуированы 120 человек. За прошедшие сутки возникло 6 масштабных пожаров, огонь угрожает 22 населенным пунктам региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов

Автор: 

пожар (5969) Офис Президента (1803) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+20
Та причина, що підпал здійснила "та сторона", порушуючи уявний "режим тиші" Охвісу *********** не подобається категорично?
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01.10.2020 09:16
+13
Нада просто пєрєстать ґорєть (с)
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01.10.2020 09:18
+10
А зачем???
Потрібно чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню на Луганщині, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 6292
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01.10.2020 09:18
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Бог наказывает за поддержку слуг народа и опзж , что тут не ясно ?
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01.10.2020 09:16 Ответить
бока нет, неужели ты живешь в стране что там все ложиь хотели на негО, и там тоже рассказываешь этот бред?
и потом - Бок = иудейский.

Ты "еврей"?
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01.10.2020 09:20 Ответить
Чистокровный
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01.10.2020 09:20 Ответить
А, ок, ок.
Просто смешно когда вот наши плачут напр. за голодоморы и притом жалуются шо "молились и ждали" - оно то жаль людей, но я говорю - в каждой хате был "красный кут"(иконок много, даже в Гугле сразу мона посм.), но "жаль нет ружья". Та же история с Мазепой, тут кто-то гордился шо Мазепа скупал изделия подопечных, продавал в Европе в 6(!) раз дороже и ..... цырквушки строил.(а воюет пусть св. Арахнаил?).
Это же клиника просто. Я уже даже не смеюсь над такими. Бох мочил за малейшее неповиновение даже "свой народ" - тысячами, так и написано, а гои почему-то думают шо помымрят молитвочки и это сра.ботает.
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01.10.2020 09:31 Ответить
Маячня після похмілля.
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01.10.2020 10:01 Ответить
так опохмелись, займи там деньги у соседки, только без этого самого.... уборки квартиры, а то убежишь на 15 часов
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01.10.2020 10:37 Ответить
Бог это ты , Бог это Я , Бог это люди .

В Библии ясно написано , что Бог сделал человека на подобие себя ?

Просто в православии для царя русского , что бы холопы были покорными , придумали , что Бог там за тучками и смотрит и будет наказывать не послушных царю-батушки .

Бог в реальности есть человек и 10 заповедей божих . Вот и все .
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01.10.2020 10:12 Ответить
давай посм. - бох = гермафродит? по подобию кого оН сделалъ "еву" то?
и да, планетке 7000 лет, а астрономов и прочих еретиков, говорящих о том шо в космосе куча всего - сжечь?
примитивные пещерные сказочки не приемлю.
представь, мы завоевали Днобасс. и тут, 20тыс. здоровых быков носятся по терриконам и чет там кричат, а из Киева = , то есть ничего. Такое могло быть?
Ни единого упоминания! НЕТ! в мятежной провинции по пустыне бегает 4 легиона здоровяков и ....
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01.10.2020 10:35 Ответить
Господи, приводя всю эту *суету, вы, наверное, думаете, что так умно полемизируете...
Начните для себя с того, когда, почему и для чего появилась религия, какие положительные функции она несла, потом какие отрицательные, как её использовали люди. Найдите для себя положительные примеры людей, которые были верующими, потом отрицательные - тогда вы поймёте, что это явление сложное, неоднозначное и вы со своими "примитивными сказочками" просто смешны.
Из наскальных рисунков появилось искусство. Из мифов и "сказочек" - литература. Из смысловой нагрузки всего этого - мораль и нравственность человечества. А вы со своим примитивным, малограмотным мнением сводите всё до "бох = гермафродит" и, наверное, радуетесь своему остроумию. Грустно, плакать хочется.
Если чё - я не из верующих, но примитивизм таких высказываний вызывает легкие позывы... и
желание поставить смайлик рука-лицо, так что считайте этот коммент этим смайликом.
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01.10.2020 11:22 Ответить
Так я и пишу на понятном языке, а не то шоб углубл.лся в философские высказывания.
как веруны пишут, так и я , просто для того шоб поняли. Ейнштейн когда общался со школьниками, тоже ведь не формулами сыпал?
Примитивно, но правда - скока лет планете? и верун тупо петляет от ответа, а особо поехавшие грозятся "адом"
это доставляет, но верун не думает что я, возможно люблю Аллаха и Он не даст меня в лапы Яхве...... чотаржу)
ну в самом деле - если примитивно высрал кто-то, то я не буду рыться в поисках цитат или не приведи и упаси Один(он не один, там много богов), в Пиплии копаться(книга для настоящих мазохистов)?
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01.10.2020 11:50 Ответить
Уважайте людей и они потянутся к вам) Не знаю насколько вы "специально" пишете, но вызывает это обратный эффект - ощущение глупости с полуграмотностью, мало отличающейся от тех, кого вы пытаетесь высмеять.
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01.10.2020 23:55 Ответить
Та причина, що підпал здійснила "та сторона", порушуючи уявний "режим тиші" Охвісу *********** не подобається категорично?
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01.10.2020 09:16 Ответить
бенядиктова уже открыла уголовные дела на солдат ВСУ за поджог.
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01.10.2020 09:27 Ответить
Зеля: бебебе (дайте бамашку, а то я Шекспира читаю, это же ведь был греческий колонизатор Альфа-Цертнера?)

Ермак: (переверни бамашку)
Зеля: (наколол, это я стихи Гремлина читал, он был мужественным ученым которого сожгли ракетные войска марсиан на планете Поц)
Ермак(фэйспалм): что за дебил ему насыпал чистого порошка, а не разбодяженного? он же такую чушь несет.

Упитанный парень,
Но агентик Кремля
То все что ты сделал
Не надо ля-ля-а

Твой счет на Сбербанке
Лелеет же мрак
Такая судьба твоя Дерьмак....
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01.10.2020 09:18 Ответить
>Учитываем также информацию о провокационных обстрелах

Боже, какой мудак...
Источник: https://censor.net/ru/n3222191
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01.10.2020 09:18 Ответить
Причина - гебня рашистская , у которой «мир « в 👀
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01.10.2020 09:18 Ответить
А зачем???
Потрібно чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню на Луганщині, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 6292
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01.10.2020 09:18 Ответить
Нада просто пєрєстать ґорєть (с)
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01.10.2020 09:18 Ответить
потушить пердаки зели и ермака
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01.10.2020 09:27 Ответить
неведомая "та сторона" которую ЗЕ боится назвать конкретно россией
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01.10.2020 09:18 Ответить
квартальная мразь...
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01.10.2020 09:20 Ответить
Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня на Луганщине, - Офис Президента -- какие же они дол ба и *** ! Сухая трава же горит ? Что надо с ней делать ? Скосить и переработать в брикеты и продать ? Причины возгорание отсутствие мозгов , что бы траву переработать в брикеты и подать , что тут не ясно ?
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01.10.2020 09:20 Ответить
Рашисты "помогают" обстрелами.
Но это зеленая, государственная тайна.
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01.10.2020 09:22 Ответить
У вас как у этого танцора , то яйца мешают , то брюки , и так на вопрос не ответите .
Почему сухую траву нельзя переработать в брикеты и продать ?
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01.10.2020 10:04 Ответить
Вы как рожденный в Дании ...
Можно и нужно, но не там, с их "крепкими хозяйственниками", пофигизмом служб МЧС, подконтрольных лучшему министру, и объективными климатическими изменениями, когда в непустынной местности с обильной растительностью почти три месяца не было дождей.

Но прямой виновник пожаров и гибели людей тот, кто поджигает, в данном случае подрашистские воинские подразделения.
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01.10.2020 10:14 Ответить
"Жители сообщают, что перед началом лесного пожара под Станицей Луганской был обстрел со стороны наемников РФ."

https://censor.net/ru/news/3222184/jiteli_soobschayut_chto_pered_nachalom_lesnogo_pojara_pod_stanitseyi_luganskoyi_byl_obstrel_so_storony/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74747196
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01.10.2020 09:23 Ответить
Экономить на законодательной и исполнительной ветвях власти. Почему при всеобщей нищете они должны шиковать?
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01.10.2020 09:20 Ответить
В этом фото все "величие". страх ну и рейтингов немножко
Потрібно чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню на Луганщині, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 3842
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01.10.2020 09:21 Ответить
Карлик ************ 🤢🤡👿👹🐲
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01.10.2020 09:27 Ответить
Ещё бы колючей проволокой оградили, И кто на это может польститься?
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01.10.2020 09:36 Ответить
зонтики - закрыть осла от яиц и помидор

привет
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01.10.2020 11:00 Ответить
Привет
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01.10.2020 11:06 Ответить
Це та війна яку вже закінчив найвеличніший говнокомандувач.
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01.10.2020 09:22 Ответить
бери на контроль
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01.10.2020 09:22 Ответить
"Это должно быть сделано без лишней бюрократии и в достаточном объеме", - подчеркнули в ОП. Источник: https://censor.net/ru/n3222191\\\\\\\

Кретины, а шо ВЫ сделали шоп не было бюрократии?
Или вы желаете шоб напр. командир подписал чет, не утвердил через там каких-то чинуш и пошел под суд за само, как там, управление?
Дебилы...(фото Лаврова)
По-сути приказывают шоб мэр Вася Поцкин, подписал и все сразу выполнили(кто-то погиб ибо не выдали чего то), а потом Вася присядет. б*же, это же полный.... ну да, немцы бы всю эту братию вышвырнули(к "стенке")
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01.10.2020 09:25 Ответить
идрит мадрид, они уже даже заявление нормальное не могут придумать и озвучить. Браво, зеленые дегенераты!!!
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01.10.2020 09:26 Ответить
Не нужно причины устанавливать - тушить надо. Командировать всех выпускников трускавецкой академии под мудрым руководством членограя из парламента в зону пожаров и все. С перепугу так обоссутся, ибо есть кому и чем - года три гореть ( и расти ) ничего не будет.
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01.10.2020 09:29 Ответить
Головна причина одна: 73/43%зебіли; яких, втім ми півтора-два роки тому попереджали...
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01.10.2020 09:30 Ответить
"Нужно четко установить причины"

Это кому оно говорит?
Расходы в бюджете на следующий год увеличили на Офис, на ДУС, на СБУ, на МВС
вот и устанавливайте.
Опять назначат виноватыми атошников?
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01.10.2020 09:30 Ответить
Да уже и до зоопарковского козла дошло, что за причины, а ОПУ всё "тормозит". Богдана нет, дать по ушам.
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01.10.2020 09:39 Ответить
пердаки запылали
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01.10.2020 09:31 Ответить
Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем...
Будут ждать пока вся Украина сгорит
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01.10.2020 09:33 Ответить
какцапи підпалили, а вони і далі голосуть за сракоблоки-штепи.
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01.10.2020 09:38 Ответить
В ОП точно одни долбоёбы собрались, бо наверное потому оно ОП от слова жопа. Диверсии это - все поджоги это деверсии и если полиция никого поймать не могут, значит это работа мусоров.
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01.10.2020 09:46 Ответить
Причина пожеж проста - парашка обстрілює Україну запалювальними снарядами, а говнокомандуючий, замість того, щоб спалити позиції найманців, дає змогу окупантам палити власну територію. Зелена наркота дається взнаки.
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01.10.2020 09:52 Ответить
Єрмак з Онищенко затушать...
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01.10.2020 10:02 Ответить
Прокукурікали,а там нехай хоч і сонце не сходе...
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01.10.2020 10:58 Ответить
Офис Президента и есть "та старана", от которой все беды в Украине.
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01.10.2020 11:20 Ответить
Функции ОП - функционирование самого офиса в помощь президенту, соблюдение протоколов встреч иностранных гостей и т. п., но не тушение пожаров.
Для этого есть правительство и соответствующее министерство с соответствующими функциями и со своим министром.
А так получается, что какой-то безликий ОП (фамилия не указывается), которого нет в Конституции, дает указание даже Раде и правительству:
"Считаем, что представители законодательной и исполнительной ветвей власти должны работать совместно..."Источник: https://censor.net/ru/n3222191
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01.10.2020 11:29 Ответить
 
 