Офис Президента: Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня на Луганщине

За прошедшие сутки на Луганщине из-за сильного порывистого ветра пожары быстро распространялись. Уже удалось потушить десятки очагов возгорания. По состоянию на данный момент сил и средств для ликвидации пожаров хватает. Осуществлялись необходимые меры для эвакуации людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Офиса Президента.

"К сожалению, есть погибшие и госпитализированные с отравлением угарным газом. Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня. Приняли к сведению сообщение Генерального прокурора Ирины Венедиктовой относительно уголовных производств, начатых по факту пожаров. Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли вызвать по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях, которые есть в эти дни на линии разграничения", - говорится в сообщении.

В Офисе Президента обращают внимание чиновников на необходимость быстро оказать помощь всем пострадавшим от пожаров.

"Это должно быть сделано без лишней бюрократии и в достаточном объеме", - подчеркнули в ОП.

"Обращаем внимание народных депутатов Украины на необходимость при обсуждении и утверждении проекта государственного бюджета Украины на следующий год учесть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства. Правительство предложило такое увеличение. В частности, дополнительные средства планируется направить для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Работники именно этой службы занимаются спасением людей. Призывы к экономии за счет, среди прочего, наших спасателей, а вместе с ними - и всего сектора безопасности, которые уже неоднократно звучали в парламенте, расцениваем как особо безответственные и циничные, которые могут только навредить государству. Считаем, что представители законодательной и исполнительной ветвей власти должны работать совместно и исключительно рационально для того, чтобы государство было всегда готовым эффективно реагировать на все возможные ситуации чрезвычайного характера", - подытожили в ОП.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще 10 пострадавших госпитализированы, эвакуированы 120 человек. За прошедшие сутки возникло 6 масштабных пожаров, огонь угрожает 22 населенным пунктам региона.

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