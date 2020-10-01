Офис Президента: Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня на Луганщине
За прошедшие сутки на Луганщине из-за сильного порывистого ветра пожары быстро распространялись. Уже удалось потушить десятки очагов возгорания. По состоянию на данный момент сил и средств для ликвидации пожаров хватает. Осуществлялись необходимые меры для эвакуации людей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Офиса Президента.
"К сожалению, есть погибшие и госпитализированные с отравлением угарным газом. Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня. Приняли к сведению сообщение Генерального прокурора Ирины Венедиктовой относительно уголовных производств, начатых по факту пожаров. Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли вызвать по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях, которые есть в эти дни на линии разграничения", - говорится в сообщении.
В Офисе Президента обращают внимание чиновников на необходимость быстро оказать помощь всем пострадавшим от пожаров.
"Это должно быть сделано без лишней бюрократии и в достаточном объеме", - подчеркнули в ОП.
"Обращаем внимание народных депутатов Украины на необходимость при обсуждении и утверждении проекта государственного бюджета Украины на следующий год учесть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства. Правительство предложило такое увеличение. В частности, дополнительные средства планируется направить для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Работники именно этой службы занимаются спасением людей. Призывы к экономии за счет, среди прочего, наших спасателей, а вместе с ними - и всего сектора безопасности, которые уже неоднократно звучали в парламенте, расцениваем как особо безответственные и циничные, которые могут только навредить государству. Считаем, что представители законодательной и исполнительной ветвей власти должны работать совместно и исключительно рационально для того, чтобы государство было всегда готовым эффективно реагировать на все возможные ситуации чрезвычайного характера", - подытожили в ОП.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли четыре человека, еще 10 пострадавших госпитализированы, эвакуированы 120 человек. За прошедшие сутки возникло 6 масштабных пожаров, огонь угрожает 22 населенным пунктам региона.
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и потом - Бок = иудейский.
Ты "еврей"?
Просто смешно когда вот наши плачут напр. за голодоморы и притом жалуются шо "молились и ждали" - оно то жаль людей, но я говорю - в каждой хате был "красный кут"(иконок много, даже в Гугле сразу мона посм.), но "жаль нет ружья". Та же история с Мазепой, тут кто-то гордился шо Мазепа скупал изделия подопечных, продавал в Европе в 6(!) раз дороже и ..... цырквушки строил.(а воюет пусть св. Арахнаил?).
Это же клиника просто. Я уже даже не смеюсь над такими. Бох мочил за малейшее неповиновение даже "свой народ" - тысячами, так и написано, а гои почему-то думают шо помымрят молитвочки и это сра.ботает.
В Библии ясно написано , что Бог сделал человека на подобие себя ?
Просто в православии для царя русского , что бы холопы были покорными , придумали , что Бог там за тучками и смотрит и будет наказывать не послушных царю-батушки .
Бог в реальности есть человек и 10 заповедей божих . Вот и все .
и да, планетке 7000 лет, а астрономов и прочих еретиков, говорящих о том шо в космосе куча всего - сжечь?
примитивные пещерные сказочки не приемлю.
представь, мы завоевали Днобасс. и тут, 20тыс. здоровых быков носятся по терриконам и чет там кричат, а из Киева = , то есть ничего. Такое могло быть?
Ни единого упоминания! НЕТ! в мятежной провинции по пустыне бегает 4 легиона здоровяков и ....
Начните для себя с того, когда, почему и для чего появилась религия, какие положительные функции она несла, потом какие отрицательные, как её использовали люди. Найдите для себя положительные примеры людей, которые были верующими, потом отрицательные - тогда вы поймёте, что это явление сложное, неоднозначное и вы со своими "примитивными сказочками" просто смешны.
Из наскальных рисунков появилось искусство. Из мифов и "сказочек" - литература. Из смысловой нагрузки всего этого - мораль и нравственность человечества. А вы со своим примитивным, малограмотным мнением сводите всё до "бох = гермафродит" и, наверное, радуетесь своему остроумию. Грустно, плакать хочется.
Если чё - я не из верующих, но примитивизм таких высказываний вызывает легкие позывы... и
желание поставить смайлик рука-лицо, так что считайте этот коммент этим смайликом.
как веруны пишут, так и я , просто для того шоб поняли. Ейнштейн когда общался со школьниками, тоже ведь не формулами сыпал?
Примитивно, но правда - скока лет планете? и верун тупо петляет от ответа, а особо поехавшие грозятся "адом"
это доставляет, но верун не думает что я, возможно люблю Аллаха и Он не даст меня в лапы Яхве...... чотаржу)
ну в самом деле - если примитивно высрал кто-то, то я не буду рыться в поисках цитат или не приведи и упаси Один(он не один, там много богов), в Пиплии копаться(книга для настоящих мазохистов)?
Ермак: (переверни бамашку)
Зеля: (наколол, это я стихи Гремлина читал, он был мужественным ученым которого сожгли ракетные войска марсиан на планете Поц)
Ермак(фэйспалм): что за дебил ему насыпал чистого порошка, а не разбодяженного? он же такую чушь несет.
Упитанный парень,
Но агентик Кремля
То все что ты сделал
Не надо ля-ля-а
Твой счет на Сбербанке
Лелеет же мрак
Такая судьба твоя Дерьмак....
Боже, какой мудак...
Источник: https://censor.net/ru/n3222191
Но это зеленая, государственная тайна.
Почему сухую траву нельзя переработать в брикеты и продать ?
Можно и нужно, но не там, с их "крепкими хозяйственниками", пофигизмом служб МЧС, подконтрольных лучшему министру, и объективными климатическими изменениями, когда в непустынной местности с обильной растительностью почти три месяца не было дождей.
Но прямой виновник пожаров и гибели людей тот, кто поджигает, в данном случае подрашистские воинские подразделения.
https://censor.net/ru/news/3222184/jiteli_soobschayut_chto_pered_nachalom_lesnogo_pojara_pod_stanitseyi_luganskoyi_byl_obstrel_so_storony/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74747196
привет
Кретины, а шо ВЫ сделали шоп не было бюрократии?
Или вы желаете шоб напр. командир подписал чет, не утвердил через там каких-то чинуш и пошел под суд за само, как там, управление?
Дебилы...(фото Лаврова)
По-сути приказывают шоб мэр Вася Поцкин, подписал и все сразу выполнили(кто-то погиб ибо не выдали чего то), а потом Вася присядет. б*же, это же полный.... ну да, немцы бы всю эту братию вышвырнули(к "стенке")
Это кому оно говорит?
Расходы в бюджете на следующий год увеличили на Офис, на ДУС, на СБУ, на МВС
вот и устанавливайте.
Опять назначат виноватыми атошников?
Будут ждать пока вся Украина сгорит
Для этого есть правительство и соответствующее министерство с соответствующими функциями и со своим министром.
А так получается, что какой-то безликий ОП (фамилия не указывается), которого нет в Конституции, дает указание даже Раде и правительству:
"Считаем, что представители законодательной и исполнительной ветвей власти должны работать совместно..."Источник: https://censor.net/ru/n3222191