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Новини Судова реформа
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Кабмін підтримав законопроєкти щодо впровадження в Україні класичного суду присяжних, - Малюська

Кабмін підтримав законопроєкти щодо впровадження в Україні класичного суду присяжних, - Малюська

Для впровадження в Україні ефективного суду присяжних, необхідно внести низку законодавчих змін, які, зокрема, мають спростити процес формування списку присяжних і вдосконалити порядок залучення громадян України до участі в здійсненні правосуддя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Крім того, потребує перегляду порядок розгляду кримінальних проваджень колегіально судом та судом присяжних щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років та довічного позбавлення волі, розмежування функцій присяжних та професійних суддів, а також забезпечення розгляду таких справ у розумні строки.

Зазначається, що відповідні проєкти законів були схвалені на засіданні Кабінету Міністрів України.

"Під час формування списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України повідомлятиме особу про те, що її буде включено до такого списку та про вимоги до присяжного. У разі ж наявності умов, за яких особа не може бути включена до списку присяжних, вона зобов’язана упродовж 30 календарних днів з дня отримання повідомлення сповістити про це територіальне управління Державної судової адміністрації України. В іншому випадку її буде включено до списку присяжних", – пояснив міністр юстиції Денис Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі Шеремета визначено остаточний склад присяжних

Також передбачається спрощення порядку формування списків присяжних шляхом виключення місцевих рад з процесу їх формування та покладення такого обов’язку на Державну судову адміністрацію України та її територіальні управління з використанням інформації, що міститься в Державному реєстрі виборців. Адже, за словами Міністра, при використанні нинішнього механізму існує проблема щодо тривалого процесу формування та затвердження списків присяжних. А тому, не дотримуються розумні строки розгляду судових справ.

Ще однією новацією є зменшення мінімального віку присяжного з 30 до 25 років.

Серед пропонованих змін – також покладення на суд присяжних вирішення питань про винуватість чи невинуватість обвинуваченого. Рішення про його винуватість вважається ухваленим, якщо за нього проголосували 5 із 7 присяжних.

Також читайте: Присяжні у справі про вбивство Шеремета склали присягу. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ + ФОТОрепортаж

Автор: 

Кабмін (14150) суд (11734) судова реформа (1459) суд присяжних (31) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+5
Поспішили.
Спочатку потрібно було ввести Суд Лінча.
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01.10.2020 10:23
+2
Это правильно. И своевременно. Когда будут судить нынешних прихвостней парашных оккупантов и ЗЕлёных мародёров из ОПГ "Прислуга урода", во главе с их пидером, пардон, с их лидером, да какая впрочем разница, то будут судить судом присяжных. 12 присяжных. 3 ветерана украинско-российской войны, три инвалида украинско-российской войны, три матери погибших украинских солдат на украинско-российской войне и три волонтера.
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01.10.2020 10:21
+2
Нормальные положительные сдвиги... а то три!! пля, присяжных --- специально отобранных полуответственными органами (ну, типа тройки при Сталине) --- насмешка над правосудием.
Почему -то в США компьютер автоматом отбирает 12 присяжных --- и попробуй откажись...
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01.10.2020 10:25
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не так страшен чОрт, как его малютка
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01.10.2020 10:19 Відповісти
платный?
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01.10.2020 10:20 Відповісти
Это правильно. И своевременно. Когда будут судить нынешних прихвостней парашных оккупантов и ЗЕлёных мародёров из ОПГ "Прислуга урода", во главе с их пидером, пардон, с их лидером, да какая впрочем разница, то будут судить судом присяжных. 12 присяжных. 3 ветерана украинско-российской войны, три инвалида украинско-российской войны, три матери погибших украинских солдат на украинско-российской войне и три волонтера.
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01.10.2020 10:21 Відповісти
Поспішили.
Спочатку потрібно було ввести Суд Лінча.
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01.10.2020 10:23 Відповісти
Нормальные положительные сдвиги... а то три!! пля, присяжных --- специально отобранных полуответственными органами (ну, типа тройки при Сталине) --- насмешка над правосудием.
Почему -то в США компьютер автоматом отбирает 12 присяжных --- и попробуй откажись...
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01.10.2020 10:25 Відповісти
етот "автомат" задрал уже - "вы должны явиться и посудить трохи"
суд присяжных как минимум уменьшает риск судебного произвола, но причем тут "автомат"?
а як вин дурачка якого заавтоматирует?
надо бы какой другой механизм отбора присяжных, не знаю какой, но другой, а не в кого палец попадет.
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01.10.2020 10:34 Відповісти
выше написал -- тройки... гениальный был отбор...
присяжный не должен знать законы --- он только определяет, совершил ли подсудимый преступление или нет --- в этом его и убеждают обвинение и защита...
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01.10.2020 10:46 Відповісти
походу мы на одной волне - все против чего я ето "автомат" отбора присяжных.
как ето сделать по людски? - не знаю, но "автомат" тоже не выход.
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01.10.2020 10:55 Відповісти
если будет не "автомат", в присяжных сразу появятся "облеченные доверием, образцово-показательные граждане, чего изволите", в общем : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTwIf895LsAhVBpIsKHW9aC2IQyCkwAHoECAkQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxRkhEdaVlNA&usg=AOvVaw31W_aR5laXbwskfdvEo2tZ Ваше политическое кредо? Всегда!
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01.10.2020 11:08 Відповісти
я не знаю как сделать не "автомат", но как минимум ранее судимые не должны входить в список отбираемых.
у нас есть Home owners Association со своими, общиной выбраными людьми, которые решают чисто вопросы на траву постричь, снег почистить, мусор вывезти ....
может из них?
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01.10.2020 11:16 Відповісти
Там же есть процедура отвода адвокатом и прокурором, так что система не спит и не спит уже лет и лет, дай бог, нам в Украине такую.
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01.10.2020 11:36 Відповісти
Присяжных для наших судов предлагаю приглашать из Англии, США, Канады....Но наша предательская зелёная власть усадит в судах граждан паРаши, махровых путиноидов и продажных ничтожеств....Нужны ли такие присяжные?
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01.10.2020 10:40 Відповісти
 
 