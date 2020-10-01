Кабмін підтримав законопроєкти щодо впровадження в Україні класичного суду присяжних, - Малюська

Для впровадження в Україні ефективного суду присяжних, необхідно внести низку законодавчих змін, які, зокрема, мають спростити процес формування списку присяжних і вдосконалити порядок залучення громадян України до участі в здійсненні правосуддя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Крім того, потребує перегляду порядок розгляду кримінальних проваджень колегіально судом та судом присяжних щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років та довічного позбавлення волі, розмежування функцій присяжних та професійних суддів, а також забезпечення розгляду таких справ у розумні строки.

Зазначається, що відповідні проєкти законів були схвалені на засіданні Кабінету Міністрів України.

"Під час формування списку присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України повідомлятиме особу про те, що її буде включено до такого списку та про вимоги до присяжного. У разі ж наявності умов, за яких особа не може бути включена до списку присяжних, вона зобов’язана упродовж 30 календарних днів з дня отримання повідомлення сповістити про це територіальне управління Державної судової адміністрації України. В іншому випадку її буде включено до списку присяжних", – пояснив міністр юстиції Денис Малюська.

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Також передбачається спрощення порядку формування списків присяжних шляхом виключення місцевих рад з процесу їх формування та покладення такого обов’язку на Державну судову адміністрацію України та її територіальні управління з використанням інформації, що міститься в Державному реєстрі виборців. Адже, за словами Міністра, при використанні нинішнього механізму існує проблема щодо тривалого процесу формування та затвердження списків присяжних. А тому, не дотримуються розумні строки розгляду судових справ.

Ще однією новацією є зменшення мінімального віку присяжного з 30 до 25 років.

Серед пропонованих змін – також покладення на суд присяжних вирішення питань про винуватість чи невинуватість обвинуваченого. Рішення про його винуватість вважається ухваленим, якщо за нього проголосували 5 із 7 присяжних.

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