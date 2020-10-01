Кабмин поддержал законопроекты о введении в Украине классического суда присяжных, - Малюська
Для введения в Украине эффективного суда присяжных, необходимо внести ряд законодательных изменений, которые, в частности, должны упростить процесс формирования списка присяжных и усовершенствовать порядок привлечения граждан Украины к участию в осуществлении правосудия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Кроме того, требует пересмотра порядок рассмотрения уголовных производств коллегиально судом и судом присяжных в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет и пожизненного лишения свободы, разграничение функций присяжных и профессиональных судей, а также обеспечение рассмотрения таких дел в разумные сроки.
Отмечается, что соответствующие проекты законов были одобрены на заседании Кабинета Министров Украины.
"При формировании списка присяжных территориальное управление Государственной судебной администрации Украины будет уведомлять лицо о том, что оно будет включено в такой список и о требованиях к присяжному. В случае же наличия условий, при которых лицо не может быть включено в список присяжных, оно обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления известить об этом территориальное управление Государственной судебной администрации Украины. В противном случае оно будет включено в список присяжных", - пояснил министр юстиции Денис Малюська.
Также предусматривается упрощение порядка формирования списков присяжных путем исключения местных советов из процесса их формирования и возложение такой обязанности на Государственную судебную администрацию Украины и ее территориальные управления с использованием информации, содержащейся в Государственном реестре избирателей. Ведь, по словам министра, при использовании нынешнего механизма существует проблема длительного процесса формирования и утверждения списков присяжных. А потому, не соблюдаются разумные сроки рассмотрения судебных дел.
Еще одной новацией является уменьшение минимального возраста присяжного с 30 до 25 лет.
Среди предлагаемых изменений - также возложение на суд присяжных решения вопросов о виновности или невиновности обвиняемого. Решение о его виновности считается принятым, если за него проголосовали 5 из 7 присяжных.
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Спочатку потрібно було ввести Суд Лінча.
Почему -то в США компьютер автоматом отбирает 12 присяжных --- и попробуй откажись...
суд присяжных как минимум уменьшает риск судебного произвола, но причем тут "автомат"?
а як вин дурачка якого заавтоматирует?
надо бы какой другой механизм отбора присяжных, не знаю какой, но другой, а не в кого палец попадет.
присяжный не должен знать законы --- он только определяет, совершил ли подсудимый преступление или нет --- в этом его и убеждают обвинение и защита...
как ето сделать по людски? - не знаю, но "автомат" тоже не выход.
у нас есть Home owners Association со своими, общиной выбраными людьми, которые решают чисто вопросы на траву постричь, снег почистить, мусор вывезти ....
может из них?