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Новости Судебная реформа
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Кабмин поддержал законопроекты о введении в Украине классического суда присяжных, - Малюська

Кабмин поддержал законопроекты о введении в Украине классического суда присяжных, - Малюська

Для введения в Украине эффективного суда присяжных, необходимо внести ряд законодательных изменений, которые, в частности, должны упростить процесс формирования списка присяжных и усовершенствовать порядок привлечения граждан Украины к участию в осуществлении правосудия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Кроме того, требует пересмотра порядок рассмотрения уголовных производств коллегиально судом и судом присяжных в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет и пожизненного лишения свободы, разграничение функций присяжных и профессиональных судей, а также обеспечение рассмотрения таких дел в разумные сроки.

Отмечается, что соответствующие проекты законов были одобрены на заседании Кабинета Министров Украины.

"При формировании списка присяжных территориальное управление Государственной судебной администрации Украины будет уведомлять лицо о том, что оно будет включено в такой список и о требованиях к присяжному. В случае же наличия условий, при которых лицо не может быть включено в список присяжных, оно обязано в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления известить об этом территориальное управление Государственной судебной администрации Украины. В противном случае оно будет включено в список присяжных", - пояснил министр юстиции Денис Малюська.

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Также предусматривается упрощение порядка формирования списков присяжных путем исключения местных советов из процесса их формирования и возложение такой обязанности на Государственную судебную администрацию Украины и ее территориальные управления с использованием информации, содержащейся в Государственном реестре избирателей. Ведь, по словам министра, при использовании нынешнего механизма существует проблема длительного процесса формирования и утверждения списков присяжных. А потому, не соблюдаются разумные сроки рассмотрения судебных дел.

Еще одной новацией является уменьшение минимального возраста присяжного с 30 до 25 лет.

Среди предлагаемых изменений - также возложение на суд присяжных решения вопросов о виновности или невиновности обвиняемого. Решение о его виновности считается принятым, если за него проголосовали 5 из 7 присяжных.

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Автор: 

Кабмин (14034) суд (25137) судебная реформа (1802) суд присяжных (55) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+5
Поспішили.
Спочатку потрібно було ввести Суд Лінча.
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01.10.2020 10:23
+2
Это правильно. И своевременно. Когда будут судить нынешних прихвостней парашных оккупантов и ЗЕлёных мародёров из ОПГ "Прислуга урода", во главе с их пидером, пардон, с их лидером, да какая впрочем разница, то будут судить судом присяжных. 12 присяжных. 3 ветерана украинско-российской войны, три инвалида украинско-российской войны, три матери погибших украинских солдат на украинско-российской войне и три волонтера.
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01.10.2020 10:21
+2
Нормальные положительные сдвиги... а то три!! пля, присяжных --- специально отобранных полуответственными органами (ну, типа тройки при Сталине) --- насмешка над правосудием.
Почему -то в США компьютер автоматом отбирает 12 присяжных --- и попробуй откажись...
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01.10.2020 10:25
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не так страшен чОрт, как его малютка
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01.10.2020 10:19 Ответить
платный?
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01.10.2020 10:20 Ответить
Это правильно. И своевременно. Когда будут судить нынешних прихвостней парашных оккупантов и ЗЕлёных мародёров из ОПГ "Прислуга урода", во главе с их пидером, пардон, с их лидером, да какая впрочем разница, то будут судить судом присяжных. 12 присяжных. 3 ветерана украинско-российской войны, три инвалида украинско-российской войны, три матери погибших украинских солдат на украинско-российской войне и три волонтера.
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01.10.2020 10:21 Ответить
Поспішили.
Спочатку потрібно було ввести Суд Лінча.
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01.10.2020 10:23 Ответить
Нормальные положительные сдвиги... а то три!! пля, присяжных --- специально отобранных полуответственными органами (ну, типа тройки при Сталине) --- насмешка над правосудием.
Почему -то в США компьютер автоматом отбирает 12 присяжных --- и попробуй откажись...
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01.10.2020 10:25 Ответить
етот "автомат" задрал уже - "вы должны явиться и посудить трохи"
суд присяжных как минимум уменьшает риск судебного произвола, но причем тут "автомат"?
а як вин дурачка якого заавтоматирует?
надо бы какой другой механизм отбора присяжных, не знаю какой, но другой, а не в кого палец попадет.
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01.10.2020 10:34 Ответить
выше написал -- тройки... гениальный был отбор...
присяжный не должен знать законы --- он только определяет, совершил ли подсудимый преступление или нет --- в этом его и убеждают обвинение и защита...
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01.10.2020 10:46 Ответить
походу мы на одной волне - все против чего я ето "автомат" отбора присяжных.
как ето сделать по людски? - не знаю, но "автомат" тоже не выход.
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01.10.2020 10:55 Ответить
если будет не "автомат", в присяжных сразу появятся "облеченные доверием, образцово-показательные граждане, чего изволите", в общем : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTwIf895LsAhVBpIsKHW9aC2IQyCkwAHoECAkQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxRkhEdaVlNA&usg=AOvVaw31W_aR5laXbwskfdvEo2tZ Ваше политическое кредо? Всегда!
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01.10.2020 11:08 Ответить
я не знаю как сделать не "автомат", но как минимум ранее судимые не должны входить в список отбираемых.
у нас есть Home owners Association со своими, общиной выбраными людьми, которые решают чисто вопросы на траву постричь, снег почистить, мусор вывезти ....
может из них?
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01.10.2020 11:16 Ответить
Там же есть процедура отвода адвокатом и прокурором, так что система не спит и не спит уже лет и лет, дай бог, нам в Украине такую.
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01.10.2020 11:36 Ответить
Присяжных для наших судов предлагаю приглашать из Англии, США, Канады....Но наша предательская зелёная власть усадит в судах граждан паРаши, махровых путиноидов и продажных ничтожеств....Нужны ли такие присяжные?
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01.10.2020 10:40 Ответить
 
 