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Новини Пожежі в Україні
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Пожежі на Луганщині: Поліція не відкидає версію підпалу

Пожежі на Луганщині: Поліція не відкидає версію підпалу

Поліція розповіла про ймовірні причини пожеж в Луганській області. Правоохоронці не відкидають версію підпалу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповіла начальниця відділу комунікацій головного відділу Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай.

Погукай зазначила, що гасіння пожеж триває, створені слідчо-оперативні групи, які зараз працюють на місцях, там, де вже локалізовані і ліквідовані пожежі: оглядають будинки, знищені вогнем.

"Поки що немає даних, скільки будинків згоріли, яких збитків завдано, продовжуємо тільки працювати. А причини - розглядаються різні. І умисний підпал, і необережне поводження з вогнем, і інші версії, але, щоб сказати, що якась версія головна, то не можемо поки що", - заявила начальниця відділу комунікації Нацполіції Луганщини.

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Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.

Раніше повідомлялося, що жертвами пожеж на Луганщині стали 8 осіб, ще 10 - госпіталізовані до медичних установ.

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пожежа (4351) Нацполіція (15264) Погукай (30) Луганська область (4891)


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Плевать на версии. Почему людей не эвакуировали? На фига закупались вертолеты в МВД? Зады руководства на охоту возить?
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01.10.2020 12:23 Відповісти
"Что творится НА ФРОНТЕ?
Сумасшедшие пожары. Оккупанты поджигают леса, траву.
Горят целые районы.
Факты поджогов уже очевидны.
Горят деревни, дома, леса. Поджигают трассерами, сигналками, совершают поджоги и диверсанты.
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01.10.2020 12:24 Відповісти
То свідчення про обстріли трасерами до уваги не беруть я, бо стріляли "та сторона"?
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01.10.2020 12:25 Відповісти
Какие еще версии, и так ясно, что оккупанты подожгли.
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01.10.2020 12:37 Відповісти
 
 