Пожежі на Луганщині: Поліція не відкидає версію підпалу

Поліція розповіла про ймовірні причини пожеж в Луганській області. Правоохоронці не відкидають версію підпалу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповіла начальниця відділу комунікацій головного відділу Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай.

Погукай зазначила, що гасіння пожеж триває, створені слідчо-оперативні групи, які зараз працюють на місцях, там, де вже локалізовані і ліквідовані пожежі: оглядають будинки, знищені вогнем.

"Поки що немає даних, скільки будинків згоріли, яких збитків завдано, продовжуємо тільки працювати. А причини - розглядаються різні. І умисний підпал, і необережне поводження з вогнем, і інші версії, але, щоб сказати, що якась версія головна, то не можемо поки що", - заявила начальниця відділу комунікації Нацполіції Луганщини.

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Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.

Раніше повідомлялося, що жертвами пожеж на Луганщині стали 8 осіб, ще 10 - госпіталізовані до медичних установ.