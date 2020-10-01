Пожары на Луганщине: Полиция не исключает версию поджога
Полиция рассказала о вероятных причинах пожаров в Луганской области. Правоохранители не исключают версию поджога.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом рассказала начальник отдела коммуникаций главного отдела Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.
Погукай отметила, что тушение пожаров продолжается, созданы следственно-оперативные группы, которые сейчас работают на местах, там, где уже локализованы и ликвидированы пожары: осматривают дома, уничтоженные огнем.
"Пока что нет данных, сколько домов сгорели, какие убытки нанесены, продолжаем только работать. А причины - рассматриваются различные. И умышленный поджог, и неосторожное обращение с огнем, и другие версии, но, чтобы сказать, что какая-то версия главная, то не можем пока что", - заявила начальник отдела коммуникации Нацполиции Луганщины.
Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.
Ранее сообщалось, что жертвами пожаров на Луганщине стали 8 человек, еще 10 - госпитализированы в медицинские учреждения.
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