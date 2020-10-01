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Данія дозволила експлуатацію "Північного потоку-2" на своєму континентальному шельфі

Данія дозволила експлуатацію

Данське енергетичне агентство видало проєктній компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на експлуатацію трубопроводу "Північний потік 2" на континентальному шельфі Данії.

Про це йдеться в повідомленні регулятора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Заявку на отримання дозволу на експлуатацію Nord Stream 2 AG подала 18 листопада 2019 року, нагадує ДЕА.

ДЕА у своєму дозволі висунуло низку умов для гарантування безпечної експлуатації трубопроводів. Введення в експлуатацію може бути здійснено тільки в тому разі, якщо хоча б один із трубопроводів було випробувано і сертифіковано.

Умови в дозволі на будівництво від 30 жовтня 2019 року збережено в тій мірі, в якій вони ще не виконані або є актуальними на етапі експлуатації, зазначає регулятор.

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У Nord Stream 2 AG наголосили, що дозвіл визначає низку умов, які має бути виконано перед запуском газопроводу і протягом всього періоду його експлуатації.

"В інших країнах, як наприклад у Швеції і Фінляндії, дозволи на будівництво вже передбачають дозволи на експлуатацію", - пояснили в проектній компанії.

"Ми продовжуємо розглядати різні варіанти відновлення укладання газопроводу в Данії і повідомимо про наші плани своєчасно", - додали в компанії.

Будівництво магістралі "Північний потік 2" силами європейських підрядників було зупинено через санкції США, і, як заявили в "Газпромі", "проект "Північний потік 2", який побудовано уже майже на 94%, завершить російська сторона". Наразі з приблизно 2460 км газопроводу "Північний потік 2" укладено понад 2300 км.

Автор: 

Данія (784) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+13
Разрешила... но только при наличии страховки у судов-трубоукладчиков... а страховки страховые компании уже не дадут))) Датская много ходов очка)))))
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01.10.2020 14:40 Відповісти
+5
Чувствуется тяжелая длань.. нет не Кремля, а немецкого крупного бизнеса. и давление Германии.
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01.10.2020 14:47 Відповісти
+4
издеваются=)))
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01.10.2020 14:39 Відповісти
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издеваются=)))
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01.10.2020 14:39 Відповісти
Таки да! Знатно Дания троллит кацапов, разрешение есть,только газопровода нет.
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01.10.2020 16:25 Відповісти
дозвіл є,але заборонено страхувати судна,котрі пов"язані з "північним потоком -2"...
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01.10.2020 16:27 Відповісти
Разрешила... но только при наличии страховки у судов-трубоукладчиков... а страховки страховые компании уже не дадут))) Датская много ходов очка)))))
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01.10.2020 14:40 Відповісти
А чому не дадуть? Всі суда страхуються.
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01.10.2020 14:43 Відповісти
Там же сваи проваливаются в пустоты?
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01.10.2020 14:59 Відповісти
и шо, теперь ж*пу моешь раз в пол года? это победа, можна повторить! Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока-2" на своем континентальном шельфе - Цензор.НЕТ 3664
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01.10.2020 15:14 Відповісти
гома гоменский и шо, родная говень процвела?
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01.10.2020 15:00 Відповісти
а Крым кстати чей?
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01.10.2020 15:00 Відповісти
Вата ну построили этот Крымский мост и чё? По нем сейчас движение меньше чем по парому было!
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01.10.2020 15:06 Відповісти
))) Новые мантры пошли
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01.10.2020 15:25 Відповісти
До выборов в США никто убивать СП-2 не будет, ибо это козырь в руках Трампа, а Европа его ненавидит
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01.10.2020 15:08 Відповісти
Эксплуатируйте без 100 км трубы!!!Скока влезет!!!
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01.10.2020 14:41 Відповісти
Купят и Данию, к сожалению. Дело времени.
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01.10.2020 14:42 Відповісти
Тут вопрос, что обойдется дороже:
- получить один раз бабло у Роиси и уйти из бизнеса навсегда из-за саннкций США
- отказаться от бабла Роиси и спокойно работать дальше.
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01.10.2020 14:57 Відповісти
Хватит надеяться на американские санкции, тем более что там сейчас явно не тот лидер, который будет толком их вводить. К тому же, с 2014 года сильно санкции помогли, например?
Возмутитель спокойствия в кремле, там же корень зла... и пока с теми упырями толком не разберутся, то весь мир будет лихорадить. Даже не с рашкой разобраться, народ рашки инертен и безлик, а вот именно с теми упырями, самыми главными. И что-то их санкции вообще как на бегемотов укус мухи действуют. Так что, не разделяю ваш оптимизм.
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01.10.2020 15:01 Відповісти
Европа меркантильна.
Поэтому самый грамотный метод мотивации - на каждое заработанное на кацапском газе евро отнимать у них два.
Именно это США и делает. И делает отнюдь не ради нас. Им свой газ продавать ЕС интереснее.
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01.10.2020 15:05 Відповісти
А Украина поддержит США в их стремлении продавать побольше собственного газа )))
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01.10.2020 15:27 Відповісти
А Україна не меркантильна? Хіба не заробляє на кацапському газі?
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01.10.2020 16:08 Відповісти
А что в этом плохого?
Это мир капитализма, а не совок с дурными жертвами во имя идеи.

К тому же, это прекрасный рычаг давления. Хочешь терять деньги и плыть против течения - иди наперекор всему.
Главное создать условия, при которых деньги начинают теряться. И в этом США лучше всех.
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01.10.2020 16:29 Відповісти
Який ричаг? Ми тупо допомагаємо кацапам продавати газ. А за вторговані мільярди расея озброює свої війська і вбиває наших захисників.
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01.10.2020 17:23 Відповісти
Не поверишь, но на немецких танках стояли подшипники, которые клепали на заводах Форда всю Вторую Мировую войну.
А немецкие подводные лодки всю войну заправлялись в Испании американским горючим.
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01.10.2020 19:48 Відповісти
И, кстати, если уж ты тужишься в украинский, то не "ричаг", а "важіль".
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01.10.2020 19:50 Відповісти
Це я, щоб ти пойняв )
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01.10.2020 20:01 Відповісти
Дядя, ты дурак...?
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01.10.2020 16:32 Відповісти
Вот видишь, по поводу меня у тебя сомнения. А вот по поводу тебя - никаких, ты клинический идиот.
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01.10.2020 20:18 Відповісти
А санкции не для Роиси, если ты не в курсе, а для тех, кто попробует продолжит им помогать строить СП-2.
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01.10.2020 15:09 Відповісти
ну и правильно. если даже "сцилла Сибири" уже тупо останавливается на месяц для "проф. работ".
Правда Дания либо знает шо с этой трубы толку ноль, либо...(чуваки лежат на бабле, фото)

Рвонуть там эту трубу и сказать "это не мы" - может любой, особенно Норвегия, чей фрегат эпично сел на рифы, или как там, фьорды, ибо Рашка подменила ГПС. пусть строят, но я бы на месте министра обороны(от Рашки) Норвегии, регулярно бы делал "это немы" и "а выдокажите"
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01.10.2020 14:42 Відповісти
Чувствуется тяжелая длань.. нет не Кремля, а немецкого крупного бизнеса. и давление Германии.
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01.10.2020 14:47 Відповісти
всем нужен кацапский продукт гниения, он же пердеж.
принципы в етом случае стоят в стороне...
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01.10.2020 14:50 Відповісти
Бог в помощь.
Только деньги приготовьте для США и забудьте о любых проектах на будущее.
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01.10.2020 14:55 Відповісти
вот ведь продажные чистенькие падлюки...
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01.10.2020 15:11 Відповісти
Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока-2" на своем континентальном шельфе - Цензор.НЕТ 9252
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01.10.2020 15:12 Відповісти
Трубоукладчик покинул зону для работ,без страховой бумажки,ты какашка....
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01.10.2020 15:40 Відповісти
Данія дозволила експлуатацію "Північного потоку-2" на своєму континентальному шельфі - Цензор.НЕТ 9305
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01.10.2020 16:03 Відповісти
I шо з цего?
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01.10.2020 16:11 Відповісти
Запускайте...!Дания хочет джакуззи!😀
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01.10.2020 17:10 Відповісти
 
 