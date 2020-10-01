Данія дозволила експлуатацію "Північного потоку-2" на своєму континентальному шельфі
Данське енергетичне агентство видало проєктній компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на експлуатацію трубопроводу "Північний потік 2" на континентальному шельфі Данії.
Про це йдеться в повідомленні регулятора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Заявку на отримання дозволу на експлуатацію Nord Stream 2 AG подала 18 листопада 2019 року, нагадує ДЕА.
ДЕА у своєму дозволі висунуло низку умов для гарантування безпечної експлуатації трубопроводів. Введення в експлуатацію може бути здійснено тільки в тому разі, якщо хоча б один із трубопроводів було випробувано і сертифіковано.
Умови в дозволі на будівництво від 30 жовтня 2019 року збережено в тій мірі, в якій вони ще не виконані або є актуальними на етапі експлуатації, зазначає регулятор.
У Nord Stream 2 AG наголосили, що дозвіл визначає низку умов, які має бути виконано перед запуском газопроводу і протягом всього періоду його експлуатації.
"В інших країнах, як наприклад у Швеції і Фінляндії, дозволи на будівництво вже передбачають дозволи на експлуатацію", - пояснили в проектній компанії.
"Ми продовжуємо розглядати різні варіанти відновлення укладання газопроводу в Данії і повідомимо про наші плани своєчасно", - додали в компанії.
Будівництво магістралі "Північний потік 2" силами європейських підрядників було зупинено через санкції США, і, як заявили в "Газпромі", "проект "Північний потік 2", який побудовано уже майже на 94%, завершить російська сторона". Наразі з приблизно 2460 км газопроводу "Північний потік 2" укладено понад 2300 км.
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- получить один раз бабло у Роиси и уйти из бизнеса навсегда из-за саннкций США
- отказаться от бабла Роиси и спокойно работать дальше.
Возмутитель спокойствия в кремле, там же корень зла... и пока с теми упырями толком не разберутся, то весь мир будет лихорадить. Даже не с рашкой разобраться, народ рашки инертен и безлик, а вот именно с теми упырями, самыми главными. И что-то их санкции вообще как на бегемотов укус мухи действуют. Так что, не разделяю ваш оптимизм.
Поэтому самый грамотный метод мотивации - на каждое заработанное на кацапском газе евро отнимать у них два.
Именно это США и делает. И делает отнюдь не ради нас. Им свой газ продавать ЕС интереснее.
Это мир капитализма, а не совок с дурными жертвами во имя идеи.
К тому же, это прекрасный рычаг давления. Хочешь терять деньги и плыть против течения - иди наперекор всему.
Главное создать условия, при которых деньги начинают теряться. И в этом США лучше всех.
А немецкие подводные лодки всю войну заправлялись в Испании американским горючим.
Правда Дания либо знает шо с этой трубы толку ноль, либо...(чуваки лежат на бабле, фото)
Рвонуть там эту трубу и сказать "это не мы" - может любой, особенно Норвегия, чей фрегат эпично сел на рифы, или как там, фьорды, ибо Рашка подменила ГПС. пусть строят, но я бы на месте министра обороны(от Рашки) Норвегии, регулярно бы делал "это немы" и "а выдокажите"
принципы в етом случае стоят в стороне...
Только деньги приготовьте для США и забудьте о любых проектах на будущее.