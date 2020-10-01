Данія дозволила експлуатацію "Північного потоку-2" на своєму континентальному шельфі

Данське енергетичне агентство видало проєктній компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на експлуатацію трубопроводу "Північний потік 2" на континентальному шельфі Данії.

Про це йдеться в повідомленні регулятора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Заявку на отримання дозволу на експлуатацію Nord Stream 2 AG подала 18 листопада 2019 року, нагадує ДЕА.

ДЕА у своєму дозволі висунуло низку умов для гарантування безпечної експлуатації трубопроводів. Введення в експлуатацію може бути здійснено тільки в тому разі, якщо хоча б один із трубопроводів було випробувано і сертифіковано.

Умови в дозволі на будівництво від 30 жовтня 2019 року збережено в тій мірі, в якій вони ще не виконані або є актуальними на етапі експлуатації, зазначає регулятор.

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У Nord Stream 2 AG наголосили, що дозвіл визначає низку умов, які має бути виконано перед запуском газопроводу і протягом всього періоду його експлуатації.

"В інших країнах, як наприклад у Швеції і Фінляндії, дозволи на будівництво вже передбачають дозволи на експлуатацію", - пояснили в проектній компанії.

"Ми продовжуємо розглядати різні варіанти відновлення укладання газопроводу в Данії і повідомимо про наші плани своєчасно", - додали в компанії.

Будівництво магістралі "Північний потік 2" силами європейських підрядників було зупинено через санкції США, і, як заявили в "Газпромі", "проект "Північний потік 2", який побудовано уже майже на 94%, завершить російська сторона". Наразі з приблизно 2460 км газопроводу "Північний потік 2" укладено понад 2300 км.