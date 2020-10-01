Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока-2" на своем континентальном шельфе
Датское энергетическое агентство выдало проектной компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2" на континентальном шельфе Дании.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Заявку на получение разрешения на эксплуатацию Nord Stream 2 AG подала 18 ноября 2019 года, напоминает ДЭА.
ДЭА в своем разрешении выдвинула ряд условий для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов. Ввод в эксплуатацию может быть осуществлен только в том случае, если хотя бы один из трубопроводов был испытан и сертифицирован.
В Nord Stream 2 AG отметили, что разрешение определяет ряд условий, которые должны быть выполнены перед запуском газопровода и в течение всего периода его эксплуатации.
"В других странах, как например в Швеции и Финляндии, разрешения на строительство уже включают в себя разрешения на эксплуатацию", - пояснили в проектной компании.
Строительство магистрали "Северный поток 2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США, и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной". На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода "Северный поток 2" уложено более 2300 км.
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- получить один раз бабло у Роиси и уйти из бизнеса навсегда из-за саннкций США
- отказаться от бабла Роиси и спокойно работать дальше.
Возмутитель спокойствия в кремле, там же корень зла... и пока с теми упырями толком не разберутся, то весь мир будет лихорадить. Даже не с рашкой разобраться, народ рашки инертен и безлик, а вот именно с теми упырями, самыми главными. И что-то их санкции вообще как на бегемотов укус мухи действуют. Так что, не разделяю ваш оптимизм.
Поэтому самый грамотный метод мотивации - на каждое заработанное на кацапском газе евро отнимать у них два.
Именно это США и делает. И делает отнюдь не ради нас. Им свой газ продавать ЕС интереснее.
Это мир капитализма, а не совок с дурными жертвами во имя идеи.
К тому же, это прекрасный рычаг давления. Хочешь терять деньги и плыть против течения - иди наперекор всему.
Главное создать условия, при которых деньги начинают теряться. И в этом США лучше всех.
А немецкие подводные лодки всю войну заправлялись в Испании американским горючим.
Правда Дания либо знает шо с этой трубы толку ноль, либо...(чуваки лежат на бабле, фото)
Рвонуть там эту трубу и сказать "это не мы" - может любой, особенно Норвегия, чей фрегат эпично сел на рифы, или как там, фьорды, ибо Рашка подменила ГПС. пусть строят, но я бы на месте министра обороны(от Рашки) Норвегии, регулярно бы делал "это немы" и "а выдокажите"
принципы в етом случае стоят в стороне...
Только деньги приготовьте для США и забудьте о любых проектах на будущее.