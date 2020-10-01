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Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока-2" на своем континентальном шельфе

Дания разрешила эксплуатацию

Датское энергетическое агентство выдало проектной компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2" на континентальном шельфе Дании.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Заявку на получение разрешения на эксплуатацию Nord Stream 2 AG подала 18 ноября 2019 года, напоминает ДЭА.

ДЭА в своем разрешении выдвинула ряд условий для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов. Ввод в эксплуатацию может быть осуществлен только в том случае, если хотя бы один из трубопроводов был испытан и сертифицирован.

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В Nord Stream 2 AG отметили, что разрешение определяет ряд условий, которые должны быть выполнены перед запуском газопровода и в течение всего периода его эксплуатации.

"В других странах, как например в Швеции и Финляндии, разрешения на строительство уже включают в себя разрешения на эксплуатацию", - пояснили в проектной компании.

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Строительство магистрали "Северный поток 2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США, и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной". На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода "Северный поток 2" уложено более 2300 км.

Дания (593) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+13
Разрешила... но только при наличии страховки у судов-трубоукладчиков... а страховки страховые компании уже не дадут))) Датская много ходов очка)))))
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01.10.2020 14:40 Ответить
+5
Чувствуется тяжелая длань.. нет не Кремля, а немецкого крупного бизнеса. и давление Германии.
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01.10.2020 14:47 Ответить
+4
издеваются=)))
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01.10.2020 14:39 Ответить
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издеваются=)))
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01.10.2020 14:39 Ответить
Таки да! Знатно Дания троллит кацапов, разрешение есть,только газопровода нет.
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01.10.2020 16:25 Ответить
дозвіл є,але заборонено страхувати судна,котрі пов"язані з "північним потоком -2"...
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01.10.2020 16:27 Ответить
Разрешила... но только при наличии страховки у судов-трубоукладчиков... а страховки страховые компании уже не дадут))) Датская много ходов очка)))))
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01.10.2020 14:40 Ответить
А чому не дадуть? Всі суда страхуються.
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01.10.2020 14:43 Ответить
Там же сваи проваливаются в пустоты?
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01.10.2020 14:59 Ответить
и шо, теперь ж*пу моешь раз в пол года? это победа, можна повторить! Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока-2" на своем континентальном шельфе - Цензор.НЕТ 3664
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01.10.2020 15:14 Ответить
гома гоменский и шо, родная говень процвела?
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01.10.2020 15:00 Ответить
а Крым кстати чей?
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01.10.2020 15:00 Ответить
Вата ну построили этот Крымский мост и чё? По нем сейчас движение меньше чем по парому было!
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01.10.2020 15:06 Ответить
))) Новые мантры пошли
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01.10.2020 15:25 Ответить
До выборов в США никто убивать СП-2 не будет, ибо это козырь в руках Трампа, а Европа его ненавидит
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01.10.2020 15:08 Ответить
Эксплуатируйте без 100 км трубы!!!Скока влезет!!!
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01.10.2020 14:41 Ответить
Купят и Данию, к сожалению. Дело времени.
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01.10.2020 14:42 Ответить
Тут вопрос, что обойдется дороже:
- получить один раз бабло у Роиси и уйти из бизнеса навсегда из-за саннкций США
- отказаться от бабла Роиси и спокойно работать дальше.
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01.10.2020 14:57 Ответить
Хватит надеяться на американские санкции, тем более что там сейчас явно не тот лидер, который будет толком их вводить. К тому же, с 2014 года сильно санкции помогли, например?
Возмутитель спокойствия в кремле, там же корень зла... и пока с теми упырями толком не разберутся, то весь мир будет лихорадить. Даже не с рашкой разобраться, народ рашки инертен и безлик, а вот именно с теми упырями, самыми главными. И что-то их санкции вообще как на бегемотов укус мухи действуют. Так что, не разделяю ваш оптимизм.
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01.10.2020 15:01 Ответить
Европа меркантильна.
Поэтому самый грамотный метод мотивации - на каждое заработанное на кацапском газе евро отнимать у них два.
Именно это США и делает. И делает отнюдь не ради нас. Им свой газ продавать ЕС интереснее.
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01.10.2020 15:05 Ответить
А Украина поддержит США в их стремлении продавать побольше собственного газа )))
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01.10.2020 15:27 Ответить
А Україна не меркантильна? Хіба не заробляє на кацапському газі?
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01.10.2020 16:08 Ответить
А что в этом плохого?
Это мир капитализма, а не совок с дурными жертвами во имя идеи.

К тому же, это прекрасный рычаг давления. Хочешь терять деньги и плыть против течения - иди наперекор всему.
Главное создать условия, при которых деньги начинают теряться. И в этом США лучше всех.
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01.10.2020 16:29 Ответить
Який ричаг? Ми тупо допомагаємо кацапам продавати газ. А за вторговані мільярди расея озброює свої війська і вбиває наших захисників.
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01.10.2020 17:23 Ответить
Не поверишь, но на немецких танках стояли подшипники, которые клепали на заводах Форда всю Вторую Мировую войну.
А немецкие подводные лодки всю войну заправлялись в Испании американским горючим.
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01.10.2020 19:48 Ответить
И, кстати, если уж ты тужишься в украинский, то не "ричаг", а "важіль".
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01.10.2020 19:50 Ответить
Це я, щоб ти пойняв )
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01.10.2020 20:01 Ответить
Дядя, ты дурак...?
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01.10.2020 16:32 Ответить
Вот видишь, по поводу меня у тебя сомнения. А вот по поводу тебя - никаких, ты клинический идиот.
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01.10.2020 20:18 Ответить
А санкции не для Роиси, если ты не в курсе, а для тех, кто попробует продолжит им помогать строить СП-2.
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01.10.2020 15:09 Ответить
ну и правильно. если даже "сцилла Сибири" уже тупо останавливается на месяц для "проф. работ".
Правда Дания либо знает шо с этой трубы толку ноль, либо...(чуваки лежат на бабле, фото)

Рвонуть там эту трубу и сказать "это не мы" - может любой, особенно Норвегия, чей фрегат эпично сел на рифы, или как там, фьорды, ибо Рашка подменила ГПС. пусть строят, но я бы на месте министра обороны(от Рашки) Норвегии, регулярно бы делал "это немы" и "а выдокажите"
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01.10.2020 14:42 Ответить
Чувствуется тяжелая длань.. нет не Кремля, а немецкого крупного бизнеса. и давление Германии.
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01.10.2020 14:47 Ответить
всем нужен кацапский продукт гниения, он же пердеж.
принципы в етом случае стоят в стороне...
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01.10.2020 14:50 Ответить
Бог в помощь.
Только деньги приготовьте для США и забудьте о любых проектах на будущее.
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01.10.2020 14:55 Ответить
вот ведь продажные чистенькие падлюки...
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01.10.2020 15:11 Ответить
Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока-2" на своем континентальном шельфе - Цензор.НЕТ 9252
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01.10.2020 15:12 Ответить
Трубоукладчик покинул зону для работ,без страховой бумажки,ты какашка....
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01.10.2020 15:40 Ответить
Данія дозволила експлуатацію "Північного потоку-2" на своєму континентальному шельфі - Цензор.НЕТ 9305
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01.10.2020 16:03 Ответить
I шо з цего?
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01.10.2020 16:11 Ответить
Запускайте...!Дания хочет джакуззи!😀
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01.10.2020 17:10 Ответить
 
 