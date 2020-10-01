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Новини Пожежі в Україні
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Зеленський про пожежі на Луганщині: Я би з обстрілами не поєднував

Зеленський про пожежі на Луганщині: Я би з обстрілами не поєднував

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України не найкращий рік з приводу природних катаклізмів. Правоохоронці зараз встановлюють причини пожежі в Луганській області.

Про це президент заявив на брифінгу в Рівненській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що зареєстровано кримінальне провадження за фактом пожеж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми навчилися справлятися з усіма пожежами дуже швидко, не втрачаючи людей", - Зеленський

"Я би з обстрілами не поєднував питання пожеж. Перше", - заявив він.

За його даними, техніка до місць пожеж доїжджає швидко. Він додав, що поки не може назвати причину пожежі в області.

Зазначимо, лісова пожежа виникла в Луганській області вчора ввечері. За останніми даними, постраждали 12 осіб і 9 загиблих. Приблизно 120 людей евакуйовано. Кабмін пообіцяв виділити кошти для постраждалих. У штабі ООС заявили, що пожежа в Луганській області виникла в результаті обстрілів бойовиків із застосуванням трасуючих куль.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) пожежа (4351) найманці рф (2064) Луганська область (4891)


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Топ коментарі
+56
Зеленский о пожарах на Луганщине: Я бы с обстрелами не объединял - Цензор.НЕТ 7550
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01.10.2020 14:57 Відповісти
+41
...ой...оттащите его от СМИ... ну позорище позорное жеж....
Зеленский о пожарах на Луганщине: Я бы с обстрелами не объединял - Цензор.НЕТ 4431

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01.10.2020 14:57 Відповісти
+36
**** ты зелёная ))))))))))))))
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01.10.2020 14:55 Відповісти
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Он сам загорелся.Местные сепары с нашей стороны ,сами себя подожгли? Правильно нелох№42.
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01.10.2020 16:24 Відповісти
Принцип Л. Пи́тера. «Двигаясь по лестнице успеха вверх, тщеславный человек не может остановиться на уровне своей компетентности и продолжает движение вверх до уровня своей некомпетентности, где эффективность его работы может упасть до нуля». Для многих повышение их статуса имеет большее значение, чем профессионализм. Они соглашаются заняться более "престижной" работой даже тогда, когда знают, что их компетентность недостаточна для этой работы.
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01.10.2020 16:29 Відповісти
Хлєстаковщина Мао ЗЕ Бздуна: брехня за брехнею
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01.10.2020 18:07 Відповісти
...пєрвоє... ітіь-калатіть... це щоб не забути ЦУ? пєрвоє?...
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01.10.2020 16:30 Відповісти
Для президента краща булаб версія, що підпал зробив військовий ЗСУ.
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01.10.2020 16:31 Відповісти
От поц.
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01.10.2020 16:36 Відповісти
олігофрен
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01.10.2020 16:42 Відповісти
так не далеко и до признания что это "божественный огонь" за наши "грехи".
довыбирались....
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01.10.2020 16:52 Відповісти
мне интересно, ********** реально дурак или притворяется?
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01.10.2020 17:07 Відповісти
Хлєстаковщина Мао ЗЕ Бздуна: брехня за брехнею
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01.10.2020 18:08 Відповісти
Щось схоже на заяву старого маразматика,якому вчора дали пинка...
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01.10.2020 18:13 Відповісти
Донбасс - выжженная земля. "Ихтамнетам" из РФ глубоко плевать на то, что останется после них на Луганщине
Мнения / Экология 01-окт, 18:089 263 0

«Луганщина в огне. Хватает уже новостей и фотоматериалов. Огонь наступает. Причина - сильный ветер и массовые поджоги боевиками травы и лесопосадок. Сигнальными ракетами, минами - чем угодно. Остальное сделает ветер.

В ночь на четверг в Луганской области зафиксировали 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы. Три человека погибли, еще трое пострадавших были госпитализированы», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Кирилл Сазонов.

«Конечно, страдают позиции украинской армии, даже отдельные КП и видеокамеры. Но кроме этого масштабно уничтожается вся природа Луганщины. Гибнут птицы и звери, новые леса не вырастут, ни через пять, ни через десять лет. Экосистема накрывается медным тазом.

Уже горят поселки и деревни. Когда там что-то восстановят или "выжженная земля" надолго? Удар по экологии страшный.

А теперь скажите - могут ли местные боевики просто из ненависти к украинским военным превратить свой регион в выжженную землю? Понимаю, что ущерб ВСУ будет скромный, а часть Луганской области останется пустыней.

Уверен, местные никогда бы на это не пошли. А вот "ихтамнетам" из РФ глубоко плевать на то, что останется после них на Луганщине.

Они вернутся в свои Мухосрански, Большие Бодуны, Воронеж и Москву. А тут хоть трава не расти в прямом смысле. Чужое не жалко.

Им я могу только пожелать, чтобы стихия наградила их родные города и регионы такими же пожарами.

А Фокиным и согласным с ним идиотам, которые не видят российской агрессии задам один вопрос - какие вам еще нужны доказательства? Кроме этого скотства прямо сейчас - какие?», - пишет Сазонов.
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01.10.2020 18:32 Відповісти
А Фокиным и согласным с ним идиотам, которые не видят российской агрессии задам один вопрос - какие вам еще нужны доказательства? Кроме этого скотства прямо сейчас - какие?».

Баригам на крові не потрібні ніякі докази. Вони "не бачать" (бо брешуть і приховують) загиблих під час "повного і всеохоплюючого миру", а тепер їм вигідно не бачити обстріли бойовиків на Луганщині, які спровокували лісові пожежі. Адже у фуйла в очах мир, а гроші, які будуть списані на лісові втрати - не пахнуть. https://ua.112.ua/ekonomika/minoborony-**************-na-minfin-za-skorochennia-hranychnykh-vytrat-na-armiiu-551712.html Та й витрати на військо в 2021 році вирішено скороти на 3,8 млрд грн. Адже все дуже просто. Треба просто не бачити агресора, перестати стріляти у відповідь і брехати, брехати..., щоб загрібати лопатою криваві гроші.
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01.10.2020 20:20 Відповісти
Юда ще не знає причини пожеж, а москалів вже відбілює.........Знову кудись заглянув!!!!!!!!!!!!
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01.10.2020 22:33 Відповісти
Я БЫ ЯБ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ВСЕХ ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ !)
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02.10.2020 04:45 Відповісти
Що б ти робив - нормальним не цікаво, абьєдінял чи нє абьєдінял ...
Ми причину знаємо: її озвучено. То влаштовують ті, з ким ти заграєш і боїшся назвати їх тим, ким вони є. Гнида неукраїнська.
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02.10.2020 06:06 Відповісти
В Зеленском прямо квинтэссенция негативных человеческих качеств. В данном случае, объективные факты ломают его видение и план действий по Донбассу - значит к черту факты, по фигу жизни, наплевать на финансовые расходы и потери. Его ничтожное Я требует самоудовлетворения, а его паскудное самолюбие не потерпит возражений того, кто оказался ниже него на социальной лекции.
А может быть его яркие отрицательные сатирические герои такие удачные еще и потому, что ему не приходилось особо напрягаться, чтобы вжиться в роль - играть приходилось до боли знакомого персонажа, которого каждый раз видишь в зеркале.
Человек, случайно, благодаря какой-то злой шутке украинского рока приподнялся над всей остальной, не менее порочной элитой, уже начинает представлять опасность для страны.
Наверное хватит уже собираться сажать, неизвестно что и перебирать до бесконечности поломанный, проржавевший и непригодный для работы посадочный инвентарь. Пора уже убирать - и похоже, что совочком и метлой.
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02.10.2020 08:47 Відповісти
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