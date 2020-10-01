Зеленський про пожежі на Луганщині: Я би з обстрілами не поєднував
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України не найкращий рік з приводу природних катаклізмів. Правоохоронці зараз встановлюють причини пожежі в Луганській області.
Про це президент заявив на брифінгу в Рівненській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що зареєстровано кримінальне провадження за фактом пожеж.
"Я би з обстрілами не поєднував питання пожеж. Перше", - заявив він.
За його даними, техніка до місць пожеж доїжджає швидко. Він додав, що поки не може назвати причину пожежі в області.
Зазначимо, лісова пожежа виникла в Луганській області вчора ввечері. За останніми даними, постраждали 12 осіб і 9 загиблих. Приблизно 120 людей евакуйовано. Кабмін пообіцяв виділити кошти для постраждалих. У штабі ООС заявили, що пожежа в Луганській області виникла в результаті обстрілів бойовиків із застосуванням трасуючих куль.
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Мнения / Экология 01-окт, 18:089 263 0
«Луганщина в огне. Хватает уже новостей и фотоматериалов. Огонь наступает. Причина - сильный ветер и массовые поджоги боевиками травы и лесопосадок. Сигнальными ракетами, минами - чем угодно. Остальное сделает ветер.
В ночь на четверг в Луганской области зафиксировали 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы. Три человека погибли, еще трое пострадавших были госпитализированы», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Кирилл Сазонов.
«Конечно, страдают позиции украинской армии, даже отдельные КП и видеокамеры. Но кроме этого масштабно уничтожается вся природа Луганщины. Гибнут птицы и звери, новые леса не вырастут, ни через пять, ни через десять лет. Экосистема накрывается медным тазом.
Уже горят поселки и деревни. Когда там что-то восстановят или "выжженная земля" надолго? Удар по экологии страшный.
А теперь скажите - могут ли местные боевики просто из ненависти к украинским военным превратить свой регион в выжженную землю? Понимаю, что ущерб ВСУ будет скромный, а часть Луганской области останется пустыней.
Уверен, местные никогда бы на это не пошли. А вот "ихтамнетам" из РФ глубоко плевать на то, что останется после них на Луганщине.
Они вернутся в свои Мухосрански, Большие Бодуны, Воронеж и Москву. А тут хоть трава не расти в прямом смысле. Чужое не жалко.
Им я могу только пожелать, чтобы стихия наградила их родные города и регионы такими же пожарами.
А Фокиным и согласным с ним идиотам, которые не видят российской агрессии задам один вопрос - какие вам еще нужны доказательства? Кроме этого скотства прямо сейчас - какие?», - пишет Сазонов.
Баригам на крові не потрібні ніякі докази. Вони "не бачать" (бо брешуть і приховують) загиблих під час "повного і всеохоплюючого миру", а тепер їм вигідно не бачити обстріли бойовиків на Луганщині, які спровокували лісові пожежі. Адже у фуйла в очах мир, а гроші, які будуть списані на лісові втрати - не пахнуть. https://ua.112.ua/ekonomika/minoborony-**************-na-minfin-za-skorochennia-hranychnykh-vytrat-na-armiiu-551712.html Та й витрати на військо в 2021 році вирішено скороти на 3,8 млрд грн. Адже все дуже просто. Треба просто не бачити агресора, перестати стріляти у відповідь і брехати, брехати..., щоб загрібати лопатою криваві гроші.
Ми причину знаємо: її озвучено. То влаштовують ті, з ким ти заграєш і боїшся назвати їх тим, ким вони є. Гнида неукраїнська.
А может быть его яркие отрицательные сатирические герои такие удачные еще и потому, что ему не приходилось особо напрягаться, чтобы вжиться в роль - играть приходилось до боли знакомого персонажа, которого каждый раз видишь в зеркале.
Человек, случайно, благодаря какой-то злой шутке украинского рока приподнялся над всей остальной, не менее порочной элитой, уже начинает представлять опасность для страны.
Наверное хватит уже собираться сажать, неизвестно что и перебирать до бесконечности поломанный, проржавевший и непригодный для работы посадочный инвентарь. Пора уже убирать - и похоже, что совочком и метлой.