Зеленський про пожежі на Луганщині: Я би з обстрілами не поєднував

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України не найкращий рік з приводу природних катаклізмів. Правоохоронці зараз встановлюють причини пожежі в Луганській області.

Про це президент заявив на брифінгу в Рівненській області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що зареєстровано кримінальне провадження за фактом пожеж.

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"Я би з обстрілами не поєднував питання пожеж. Перше", - заявив він.

За його даними, техніка до місць пожеж доїжджає швидко. Він додав, що поки не може назвати причину пожежі в області.

Зазначимо, лісова пожежа виникла в Луганській області вчора ввечері. За останніми даними, постраждали 12 осіб і 9 загиблих. Приблизно 120 людей евакуйовано. Кабмін пообіцяв виділити кошти для постраждалих. У штабі ООС заявили, що пожежа в Луганській області виникла в результаті обстрілів бойовиків із застосуванням трасуючих куль.