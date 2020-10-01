Зеленский о пожарах на Луганщине: Я бы с обстрелами не объединял

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины не лучший год по поводу природных катаклизмов. Правоохранители сейчас устанавливают причины пожара в Луганской области.

Об этом президент заявил на брифинге в Ривненской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас зарегистрировано уголовное производство по факту пожаров.

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"Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров. Первое", - заявил он.

По его данным, техника к местам пожаров доезжает быстро. Он добавил, что пока не может назвать причину пожара в области.

Отметим, лесной пожар возник в Луганской области вчера вечером. По последним данным, пострадали 12 человек и 9 погибших. Около 120 человек эвакуированы. Кабмин пообещал выделить средства для пострадавших. В штабе ООС заявили, что пожар в Луганской области возник в результате обстрелов со стороны наемников РФ с применением трассирующих пуль.