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Новости Пожары в Украине
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Зеленский о пожарах на Луганщине: Я бы с обстрелами не объединял

Зеленский о пожарах на Луганщине: Я бы с обстрелами не объединял

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины не лучший год по поводу природных катаклизмов. Правоохранители сейчас устанавливают причины пожара в Луганской области.

Об этом президент заявил на брифинге в Ривненской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас зарегистрировано уголовное производство по факту пожаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей", - Зеленский

"Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров. Первое", - заявил он.

По его данным, техника к местам пожаров доезжает быстро. Он добавил, что пока не может назвать причину пожара в области.

Отметим, лесной пожар возник в Луганской области вчера вечером. По последним данным, пострадали 12 человек и 9 погибших. Около 120 человек эвакуированы. Кабмин пообещал выделить средства для пострадавших. В штабе ООС заявили, что пожар в Луганской области возник в результате обстрелов со стороны наемников РФ с применением трассирующих пуль.

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) пожар (5969) наемники рф (2091) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+56
Зеленский о пожарах на Луганщине: Я бы с обстрелами не объединял - Цензор.НЕТ 7550
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01.10.2020 14:57 Ответить
+41
...ой...оттащите его от СМИ... ну позорище позорное жеж....
Зеленский о пожарах на Луганщине: Я бы с обстрелами не объединял - Цензор.НЕТ 4431

.
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01.10.2020 14:57 Ответить
+36
**** ты зелёная ))))))))))))))
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01.10.2020 14:55 Ответить
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Он сам загорелся.Местные сепары с нашей стороны ,сами себя подожгли? Правильно нелох№42.
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01.10.2020 16:24 Ответить
Принцип Л. Пи́тера. «Двигаясь по лестнице успеха вверх, тщеславный человек не может остановиться на уровне своей компетентности и продолжает движение вверх до уровня своей некомпетентности, где эффективность его работы может упасть до нуля». Для многих повышение их статуса имеет большее значение, чем профессионализм. Они соглашаются заняться более "престижной" работой даже тогда, когда знают, что их компетентность недостаточна для этой работы.
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01.10.2020 16:29 Ответить
Хлєстаковщина Мао ЗЕ Бздуна: брехня за брехнею
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01.10.2020 18:07 Ответить
...пєрвоє... ітіь-калатіть... це щоб не забути ЦУ? пєрвоє?...
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01.10.2020 16:30 Ответить
Для президента краща булаб версія, що підпал зробив військовий ЗСУ.
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01.10.2020 16:31 Ответить
От поц.
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01.10.2020 16:36 Ответить
олігофрен
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01.10.2020 16:42 Ответить
так не далеко и до признания что это "божественный огонь" за наши "грехи".
довыбирались....
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01.10.2020 16:52 Ответить
мне интересно, ********** реально дурак или притворяется?
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01.10.2020 17:07 Ответить
Хлєстаковщина Мао ЗЕ Бздуна: брехня за брехнею
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01.10.2020 18:08 Ответить
Щось схоже на заяву старого маразматика,якому вчора дали пинка...
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01.10.2020 18:13 Ответить
Донбасс - выжженная земля. "Ихтамнетам" из РФ глубоко плевать на то, что останется после них на Луганщине
Мнения / Экология 01-окт, 18:089 263 0

«Луганщина в огне. Хватает уже новостей и фотоматериалов. Огонь наступает. Причина - сильный ветер и массовые поджоги боевиками травы и лесопосадок. Сигнальными ракетами, минами - чем угодно. Остальное сделает ветер.

В ночь на четверг в Луганской области зафиксировали 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы. Три человека погибли, еще трое пострадавших были госпитализированы», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Кирилл Сазонов.

«Конечно, страдают позиции украинской армии, даже отдельные КП и видеокамеры. Но кроме этого масштабно уничтожается вся природа Луганщины. Гибнут птицы и звери, новые леса не вырастут, ни через пять, ни через десять лет. Экосистема накрывается медным тазом.

Уже горят поселки и деревни. Когда там что-то восстановят или "выжженная земля" надолго? Удар по экологии страшный.

А теперь скажите - могут ли местные боевики просто из ненависти к украинским военным превратить свой регион в выжженную землю? Понимаю, что ущерб ВСУ будет скромный, а часть Луганской области останется пустыней.

Уверен, местные никогда бы на это не пошли. А вот "ихтамнетам" из РФ глубоко плевать на то, что останется после них на Луганщине.

Они вернутся в свои Мухосрански, Большие Бодуны, Воронеж и Москву. А тут хоть трава не расти в прямом смысле. Чужое не жалко.

Им я могу только пожелать, чтобы стихия наградила их родные города и регионы такими же пожарами.

А Фокиным и согласным с ним идиотам, которые не видят российской агрессии задам один вопрос - какие вам еще нужны доказательства? Кроме этого скотства прямо сейчас - какие?», - пишет Сазонов.
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01.10.2020 18:32 Ответить
А Фокиным и согласным с ним идиотам, которые не видят российской агрессии задам один вопрос - какие вам еще нужны доказательства? Кроме этого скотства прямо сейчас - какие?».

Баригам на крові не потрібні ніякі докази. Вони "не бачать" (бо брешуть і приховують) загиблих під час "повного і всеохоплюючого миру", а тепер їм вигідно не бачити обстріли бойовиків на Луганщині, які спровокували лісові пожежі. Адже у фуйла в очах мир, а гроші, які будуть списані на лісові втрати - не пахнуть. https://ua.112.ua/ekonomika/minoborony-**************-na-minfin-za-skorochennia-hranychnykh-vytrat-na-armiiu-551712.html Та й витрати на військо в 2021 році вирішено скороти на 3,8 млрд грн. Адже все дуже просто. Треба просто не бачити агресора, перестати стріляти у відповідь і брехати, брехати..., щоб загрібати лопатою криваві гроші.
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01.10.2020 20:20 Ответить
Юда ще не знає причини пожеж, а москалів вже відбілює.........Знову кудись заглянув!!!!!!!!!!!!
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01.10.2020 22:33 Ответить
Я БЫ ЯБ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ВСЕХ ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ !)
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02.10.2020 04:45 Ответить
Що б ти робив - нормальним не цікаво, абьєдінял чи нє абьєдінял ...
Ми причину знаємо: її озвучено. То влаштовують ті, з ким ти заграєш і боїшся назвати їх тим, ким вони є. Гнида неукраїнська.
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02.10.2020 06:06 Ответить
В Зеленском прямо квинтэссенция негативных человеческих качеств. В данном случае, объективные факты ломают его видение и план действий по Донбассу - значит к черту факты, по фигу жизни, наплевать на финансовые расходы и потери. Его ничтожное Я требует самоудовлетворения, а его паскудное самолюбие не потерпит возражений того, кто оказался ниже него на социальной лекции.
А может быть его яркие отрицательные сатирические герои такие удачные еще и потому, что ему не приходилось особо напрягаться, чтобы вжиться в роль - играть приходилось до боли знакомого персонажа, которого каждый раз видишь в зеркале.
Человек, случайно, благодаря какой-то злой шутке украинского рока приподнялся над всей остальной, не менее порочной элитой, уже начинает представлять опасность для страны.
Наверное хватит уже собираться сажать, неизвестно что и перебирать до бесконечности поломанный, проржавевший и непригодный для работы посадочный инвентарь. Пора уже убирать - и похоже, что совочком и метлой.
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02.10.2020 08:47 Ответить
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