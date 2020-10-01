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Прокуратура розглядає чотири версії виникнення пожеж на Луганщині

Прокуратура розглядає чотири версії виникнення пожеж на Луганщині

Офіс Генерального прокурора розслідує у зв'язку з пожежами в Луганській області 7 кримінальних проваджень. Серед версій - обстріли, умисний підпал, самозаймання трави і необережне поводження з вогнем.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідство перевіряє всі версії виникнення пожеж. Основні з них: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної органам державної влади території Луганської області, умисний підпал, самозаймання трави і лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем", - сказано в повідомленні.

Те, що сталося, попередньо класифікували як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі та інші тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 270 КК України).

На місці зараз працюють понад 30 слідчих груп прокуратури. Їхню роботу ускладнюють пожежа і задимлення. Рятувальники не завжди допускають слідчих на місце події.

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Автор: 

пожежа (4351) Офіс Генпрокурора (3274) Луганська область (4891)


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как так?бубочка же сказал-с обстрелами не связывать
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01.10.2020 20:46 Відповісти
начните с поджега чтоб не тратить понапрасну время! предварительно проверьте переговоры опзжшников, Медведчуков, Зажидов, и прочих майбутніх вязнів!
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01.10.2020 20:48 Відповісти
Неосторожное обращение с огнем? При том, что больше 150 очагов возгорания?
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01.10.2020 20:56 Відповісти
ну ..., половина , остальное - самовозгорание
Погибшие - небоевой минус
Ихтамнет и онитамнипричем
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01.10.2020 22:07 Відповісти
5. ихтамнебыло!
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01.10.2020 21:11 Відповісти
 
 