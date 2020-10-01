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Прокуратура рассматривает четыре версии возникновения пожаров на Луганщине

Прокуратура рассматривает четыре версии возникновения пожаров на Луганщине

Офис Генерального прокурора расследует в связи с пожарами в Луганской области 7 уголовных производств. Среди версий - обстрелы, умышленный поджог, самовозгорание травы и неосторожное обращение с огнем.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем", - сказано в сообщении.

Случившееся предварительно классифицировали как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины).

Читайте на Цензор.НЕТ: Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось до 11 человек, - Офис генпрокурора

На месте сейчас работают более 30 следственных групп прокуратуры. Их работу осложняют пожар и задымление. Спасатели не всегда допускают следователей на место происшествия.

Автор: 

пожар (5969) Офис Генпрокурора (2494) Луганская область (6509)


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как так?бубочка же сказал-с обстрелами не связывать
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01.10.2020 20:46 Ответить
начните с поджега чтоб не тратить понапрасну время! предварительно проверьте переговоры опзжшников, Медведчуков, Зажидов, и прочих майбутніх вязнів!
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01.10.2020 20:48 Ответить
Неосторожное обращение с огнем? При том, что больше 150 очагов возгорания?
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01.10.2020 20:56 Ответить
ну ..., половина , остальное - самовозгорание
Погибшие - небоевой минус
Ихтамнет и онитамнипричем
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01.10.2020 22:07 Ответить
5. ихтамнебыло!
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01.10.2020 21:11 Ответить
 
 