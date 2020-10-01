Прокуратура рассматривает четыре версии возникновения пожаров на Луганщине

Офис Генерального прокурора расследует в связи с пожарами в Луганской области 7 уголовных производств. Среди версий - обстрелы, умышленный поджог, самовозгорание травы и неосторожное обращение с огнем.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем", - сказано в сообщении.

Случившееся предварительно классифицировали как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины).

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На месте сейчас работают более 30 следственных групп прокуратуры. Их работу осложняют пожар и задымление. Спасатели не всегда допускают следователей на место происшествия.