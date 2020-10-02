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Постраждалим унаслідок пожеж на Луганщині виплатять по 300 тис. грн за зруйнований будинок, і 200 тис. грн за загиблого члена сім'ї, - Шмигаль
Постраждалим унаслідок пожеж на Луганщині виплатять компенсації, щойно підрахують усі збитки.
Про це в ході брифінгу на Луганщині заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За словами прем'єра, сума коштів з резервного Фонду держави буде виділена, як тільки підрахують збитки.
"300 тис. грн за повністю зруйнований будинок, 200 тис. грн - виплата сім'ям загиблих людей, 50 тис. грн - якщо будинок частково зруйнований, 20 тис. грн - якщо постраждало господарство, є втрати. Також область готова виплачувати зі свого резервного фонду кошти", - зазначив Шмигаль.
Глава уряду додав, що Кабмін готовий до виплат, як тільки надійдуть прораховані і зафіксовані збитки і завершиться боротьба з пожежею.
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