Постраждалим унаслідок пожеж на Луганщині виплатять по 300 тис. грн за зруйнований будинок, і 200 тис. грн за загиблого члена сім'ї, - Шмигаль

Постраждалим унаслідок пожеж на Луганщині виплатять компенсації, щойно підрахують усі збитки.

Про це в ході брифінгу на Луганщині заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За словами прем'єра, сума коштів з резервного Фонду держави буде виділена, як тільки підрахують збитки.

"300 тис. грн за повністю зруйнований будинок, 200 тис. грн - виплата сім'ям загиблих людей, 50 тис. грн - якщо будинок частково зруйнований, 20 тис. грн - якщо постраждало господарство, є втрати. Також область готова виплачувати зі свого резервного фонду кошти", - зазначив Шмигаль.

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Глава уряду додав, що Кабмін готовий до виплат, як тільки надійдуть прораховані і зафіксовані збитки і завершиться боротьба з пожежею.