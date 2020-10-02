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Новини Пожежі в Україні
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Постраждалим унаслідок пожеж на Луганщині виплатять по 300 тис. грн за зруйнований будинок, і 200 тис. грн за загиблого члена сім'ї, - Шмигаль

Постраждалим унаслідок пожеж на Луганщині виплатять по 300 тис. грн за зруйнований будинок, і 200 тис. грн за загиблого члена сім'ї, - Шмигаль

Постраждалим унаслідок пожеж на Луганщині виплатять компенсації, щойно підрахують усі збитки.

Про це в ході брифінгу на Луганщині заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За словами прем'єра, сума коштів з резервного Фонду держави буде виділена, як тільки підрахують збитки.

"300 тис. грн за повністю зруйнований будинок, 200 тис. грн - виплата сім'ям загиблих людей, 50 тис. грн - якщо будинок частково зруйнований, 20 тис. грн - якщо постраждало господарство, є втрати. Також область готова виплачувати зі свого резервного фонду кошти", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Через пожежі на Луганщині відкрили 10 кримінальних проваджень, - Шмигаль

Глава уряду додав, що Кабмін готовий до виплат, як тільки надійдуть прораховані і зафіксовані збитки і завершиться боротьба з пожежею.

Автор: 

компенсації (703) пожежа (4351) Шмигаль Денис (4643) Луганська область (4892)


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Жмотяры, 200 тыс за погибшего это слишком мало.
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02.10.2020 11:06 Відповісти
Так они пожгут все свои развалюхи сами. Там развалюхи от силы то шо видно на видео - по 20 000 гривен стоит.
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02.10.2020 11:13 Відповісти
Це все? Це так виришила прикрити гнійна зелена цвіль відступ військ, "велику тишу" та як наслідок вчинену бойовиками пожежу. . 11 загиблих, більш 400 спалених домівок. Це повна поразка плану "просто припинити стріляти". Щоб тебе вірус забрав.
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02.10.2020 13:18 Відповісти
За дамбаскую конуру 300, а за дохлого дамбаса 200 тыс. это очень жирно для предателей Родины! Оптимально по 1000 грн за конуру и по 50 грн за тушку предателя Родины.
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02.10.2020 14:48 Відповісти
нет зрады.
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02.10.2020 17:44 Відповісти
 
 