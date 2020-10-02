УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12819 відвідувачів онлайн
Новини
18 246 88

Мендель про "плівки Лероса": "Там є суб'єктивна образлива думка"

Мендель про

Офіс Президента не буде оцінювати обвинувачення в корупції від народного депутата Гео Лероса, цим мають займатися правоохоронні органи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель.

"На оприлюднених плівках - розмова осіб, які не мають ніякого стосунку до Офісу Президента. Там є суб'єктивна образлива думка приватної особи, яка озвучує сторонні прізвища, не пов'язані з розмовою. Цим питанням повинні займатися правоохоронні органи. Офіс Президента не може давати кваліфіковану оцінку будь-яким аудіо- або відеоматеріалам, тим більше втручатися в діяльність правоохоронних органів, яка повинна бути прозорою", - зазначила Мендель.

Нагадаємо, раніше Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка на адресу Лероса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак, Тищенко і "смотрящий" Комарницький обговорювали напад на мене, - Лерос

Автор: 

Мендель Юлія (230) Офіс Президента (2033) Лерос Гео (383)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+75
https://ibigdan.livejournal.com/25681343.html Отже, що ми маємо в "Слузі народу"?

Олег Семінський - б`є людей і спускає колеса,
Олександр Юрченко - любить Плюшки,
Микола Тищенко - клав на карантин і на здоровий глузд, як такий,
Галина Третякова - ділить дітей на сорти,
Євген Брагар - продає собак за платіжки на газ,
Олександр Корнієнко - любить підздуті корабельні сосни,
Давид Арахамія - теж любить сосни, але не любить відповідальності за країну, в якій він при владі,
Руслан Стефанчук - готовий захоплювати нові землі,
Богдан Яременко - на робочому місці замовляє повій (анал - табу),
Максим Бужанський - називає журналістів тупими вівцями та плекає вологі мрії по совку,
Олександр Дубінський - його "мама" має автопарк і любить "скорость", сам він любить собак в рот,
Роман Іванісов - просто гвалтівник (анал в цьому випадку не табу),
Ольга Василевська-Смаглюк не проти "приглушити свободу слова", а коронавірус для неї - "маркетинговий хід",
для Юрія Камельчука коронавірус - це "змова корпорацій",
Михайло Радуцький? - "Х*й им в жопу" (с),
Максим Ткаченко - сам зізнається що може роздати п**ди,
Артем Дмитрук - не знав імен міністрів, за яких голосував (не лише він),
Ірина Верещук - це діагноз,
Ліза Богуцька - в принципі теж, але типу вже не палиться.

Via Tlg amosov.fm
показати весь коментар
02.10.2020 15:14 Відповісти
+51
Мендель про "плівки Лероса": "Там є суб'єктивна образлива думка" - Цензор.НЕТ 9553
показати весь коментар
02.10.2020 15:30 Відповісти
+45
Мендель про "плівки Лероса": "Там є суб'єктивна образлива думка" - Цензор.НЕТ 8866
показати весь коментар
02.10.2020 15:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Должны...
показати весь коментар
02.10.2020 15:10 Відповісти
Медель уже в следователи записалась?
показати весь коментар
02.10.2020 15:10 Відповісти
ага она всего фОФКУ ИССЛЕДВОАЛА ЛУПОЙ И НАШЛА МНОГО ЧЕГО ОСКОРБИТЕЛЬНОГО.. фОФКА НЕ ОБРЕЗАН ВЕРНЕЕ НЕ ТАМ ГДЕ НАДО А В МОСХУ КОТРОГО И ТАК НЕМА...
показати весь коментар
02.10.2020 15:54 Відповісти
Ага, а есть еще мендель
показати весь коментар
02.10.2020 15:11 Відповісти
да уж навыбирали зебилы нам гемороя
брехливей и ценичней власти я ещё не видел...
показати весь коментар
02.10.2020 15:12 Відповісти
Мендель про "плівки Лероса": "Там є суб'єктивна образлива думка" - Цензор.НЕТ 8866
показати весь коментар
02.10.2020 15:30 Відповісти
Ага, осокорбительное для всех 73%
показати весь коментар
02.10.2020 15:12 Відповісти
Ми знаємо для чого та Мендель Зеленському.
Не для таких реплік, це точно.
показати весь коментар
02.10.2020 15:12 Відповісти
Мендель про "плівки Лероса": "Там є суб'єктивна образлива думка" - Цензор.НЕТ 9553
показати весь коментар
02.10.2020 15:30 Відповісти
Зря вы так. Неправда. Даже самый упоротый дурачек не зоофил.
показати весь коментар
02.10.2020 20:00 Відповісти
Ленку заменила ?.. А где та Ленка ? В зелёных застенках ?
показати весь коментар
02.10.2020 15:53 Відповісти
Мендель про "плівки Лероса": "Там є суб'єктивна образлива думка" - Цензор.НЕТ 7292
показати весь коментар
02.10.2020 15:51 Відповісти
Что у неё с рукой? Я имею в виду ту, которая без бокала. Следв пыток? Её пытали наверное, чтоб заставить одеть на себя эту тряпочку ЗЕлёную.
показати весь коментар
02.10.2020 22:00 Відповісти
О.. Мамка вписалась за бубочку. Ждем папку Ермака
показати весь коментар
02.10.2020 15:14 Відповісти
неужели о твоих умственных способностях, мать?!
показати весь коментар
02.10.2020 15:14 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25681343.html Отже, що ми маємо в "Слузі народу"?

Олег Семінський - б`є людей і спускає колеса,
Олександр Юрченко - любить Плюшки,
Микола Тищенко - клав на карантин і на здоровий глузд, як такий,
Галина Третякова - ділить дітей на сорти,
Євген Брагар - продає собак за платіжки на газ,
Олександр Корнієнко - любить підздуті корабельні сосни,
Давид Арахамія - теж любить сосни, але не любить відповідальності за країну, в якій він при владі,
Руслан Стефанчук - готовий захоплювати нові землі,
Богдан Яременко - на робочому місці замовляє повій (анал - табу),
Максим Бужанський - називає журналістів тупими вівцями та плекає вологі мрії по совку,
Олександр Дубінський - його "мама" має автопарк і любить "скорость", сам він любить собак в рот,
Роман Іванісов - просто гвалтівник (анал в цьому випадку не табу),
Ольга Василевська-Смаглюк не проти "приглушити свободу слова", а коронавірус для неї - "маркетинговий хід",
для Юрія Камельчука коронавірус - це "змова корпорацій",
Михайло Радуцький? - "Х*й им в жопу" (с),
Максим Ткаченко - сам зізнається що може роздати п**ди,
Артем Дмитрук - не знав імен міністрів, за яких голосував (не лише він),
Ірина Верещук - це діагноз,
Ліза Богуцька - в принципі теж, але типу вже не палиться.

Via Tlg amosov.fm
показати весь коментар
02.10.2020 15:14 Відповісти
Мендель о "пленках Лероса": "Там есть субъективное оскорбительное мнение" - Цензор.НЕТ 217
показати весь коментар
02.10.2020 15:15 Відповісти
Ирина Геращенко в белом...
показати весь коментар
02.10.2020 15:20 Відповісти
Мендель про "плівки Лероса": "Там є суб'єктивна образлива думка" - Цензор.НЕТ 2365
показати весь коментар
02.10.2020 15:27 Відповісти
90% зебилов с этим всем согласны и очень недовольны. Но Бубчик ни-при-чем!!
показати весь коментар
02.10.2020 16:17 Відповісти
Характеристики ну прямо как по фильму "Семнадцать мгновений весны", - короткие и исчерпывающие.
показати весь коментар
02.10.2020 18:56 Відповісти
Галина Трeтьякова у цьому списку зайва. Малограмотні і нeздорові люди, про яких вона говорить, справді існують.
показати весь коментар
02.10.2020 19:35 Відповісти
а чого-самі достойні "наві абличчя"..."цвіт " нашого політикуму...майстри "зашкварів"...
показати весь коментар
02.10.2020 21:57 Відповісти
Мендель про "плівки Лероса": "Там є суб'єктивна образлива думка" - Цензор.НЕТ 1463
показати весь коментар
02.10.2020 15:18 Відповісти
Юлия Мендель
Что-то снова сказала
Глупость опять
показати весь коментар
02.10.2020 15:19 Відповісти
Страшная очень
Столько сакэ не осилю
Даже за сутки
показати весь коментар
02.10.2020 15:25 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2020 15:30 Відповісти
Ведро шмурдяка поможет, но лишь на минутку.
показати весь коментар
02.10.2020 19:12 Відповісти
кто стер усы на фото
показати весь коментар
02.10.2020 19:36 Відповісти
По разному про неё говорят
И что минет приравнивается к аналу
Спасибо, неинтересно
показати весь коментар
03.10.2020 08:21 Відповісти
А что ж ещё может сказать.
показати весь коментар
02.10.2020 19:08 Відповісти
то есть не отрицает суть пленок
показати весь коментар
02.10.2020 15:21 Відповісти
Мендель про "плівки Лероса": "Там є суб'єктивна образлива думка" - Цензор.НЕТ 8569
показати весь коментар
02.10.2020 15:22 Відповісти
Могу конечно ошибаться, но судя по фото место для пробежек там выбрано самое благополучное то.
показати весь коментар
02.10.2020 16:20 Відповісти
А вот и сами пленки Лероса последние,,наслаждайтесь)
https://aspi.com.ua/news/suspilstvo/leros-vidav-pershiy-transh-audiomaterialiv-scho-stosuyutsya-dialogu-tischenka-z#gsc.tab=0
показати весь коментар
02.10.2020 15:26 Відповісти
Діалог Мєндєль та Бубочки:
- Ну що, одружимося?
- Та тут такі діла, Лєнка, міжнародний скандал... Так що - ні.
- Ану вийди з мене, розбійнику!
показати весь коментар
02.10.2020 15:29 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2020 15:53 Відповісти
цэловались бы есчо- да болит влагалишо
показати весь коментар
02.10.2020 18:09 Відповісти
Ну в оригиналі
целовалась бы ешшо, да болит влагалишшо.
показати весь коментар
02.10.2020 20:04 Відповісти
Мнение не может быть "оскорбительным". Оскорбительным бывает только поведение, и тут ещё надо разобраться, кто кого оскорбляет.
показати весь коментар
02.10.2020 15:32 Відповісти
матереет...(в смысле кабанеет)))))
Мендель про "плівки Лероса": "Там є суб'єктивна образлива думка" - Цензор.НЕТ 5996

...
показати весь коментар
02.10.2020 15:57 Відповісти
Жрет не в меру или возможны изменения в организме, не исключено и в комплексе.
показати весь коментар
02.10.2020 19:06 Відповісти
как не в себя))))
показати весь коментар
02.10.2020 19:13 Відповісти
Понятно, - за двоих, может даже и за троих, узнаем позже.
показати весь коментар
02.10.2020 19:33 Відповісти
Можливо чимось надто поживним її харчують.
показати весь коментар
02.10.2020 21:35 Відповісти
протеин мудрейшего
показати весь коментар
03.10.2020 19:06 Відповісти
Мендель про "плівки Лероса": "Там є суб'єктивна образлива думка" - Цензор.НЕТ 7497
показати весь коментар
02.10.2020 16:04 Відповісти
Госпадя, если мою жопу и ее харю поставить на углу, люди начнут кричать: смотрите, два бандита! (С)
показати весь коментар
02.10.2020 16:05 Відповісти
Не унижайте так жопу, она может обидеться и сделать больно.
показати весь коментар
02.10.2020 19:35 Відповісти
Не унижайте жопу, она может обидеться.
показати весь коментар
02.10.2020 19:38 Відповісти
Рафик не уиноват, рафик ничего не знал и вообще это не рафик, а ашот.
показати весь коментар
02.10.2020 16:16 Відповісти
А что, шМендель уже из декрета вернулась?
показати весь коментар
02.10.2020 16:26 Відповісти
Вот дела - пид-раса родила!
показати весь коментар
02.10.2020 20:26 Відповісти
Мнение о самой мендельше вообще неудобно печатать.
показати весь коментар
02.10.2020 16:33 Відповісти
За що це нам, Боже? Як лише за півтора роки можна так спаскудити поняття честі та гідності?
Привести старі рила янухряків та звести з новими, продажними та дебільними?!
показати весь коментар
02.10.2020 17:00 Відповісти
Цьому успішно посприяв "євроінтегратор" і його друзі на Феррарі і з палацами в Феофаніі
показати весь коментар
02.10.2020 17:51 Відповісти
Тада. Шмаркля тут совсем даже ни при чём.😜
показати весь коментар
02.10.2020 18:28 Відповісти
І далі Порох сере тобі в штани ...
показати весь коментар
02.10.2020 22:31 Відповісти
скорее всего не слуги , а враги народа ,менделиха ,ну ка поведай нашему народу ,почему сидят ,невинние ,за шеремета , ведь ето зе их засадило в застенки,скажи пусть отямиться ,пока не поздно ,и освободит ,а наих место ,авакова,,,,,
показати весь коментар
02.10.2020 17:20 Відповісти
Украинцы, я вам очень убедительно советую не голосовать за этот сброд больше. Если бы вы поизучали "опыт" партии Единая Россия, то увидели бы определенные параллели и проследили бы, к чему приводит такой ******* народа к тому дерьму, в котором он живет
показати весь коментар
02.10.2020 17:49 Відповісти
О Юлька вышла из комы
показати весь коментар
02.10.2020 17:50 Відповісти
Мендель про "плівки Лероса": "Там є суб'єктивна образлива думка" - Цензор.НЕТ 264
показати весь коментар
02.10.2020 18:11 Відповісти
Мендель? Эта та дура,. которая в двух словах делает три ошибки!! Далеко пойдёт!!
показати весь коментар
02.10.2020 18:30 Відповісти
Умняшка.. мне нравится, она прикольная 😏
показати весь коментар
03.10.2020 00:11 Відповісти
"...тем более вмешиваться в деятельность правоохранительных органов.."--конечно же, в ОП не должны вмешиваться в работу правоохранительных органов, точно так же, как и гладить "зад" госпожи Мендель, а что происходит на самом деле-- можно только догадываться ..))))
показати весь коментар
02.10.2020 18:32 Відповісти
Ослаблять - не глагол
показати весь коментар
02.10.2020 18:44 Відповісти
Словосполучення.
показати весь коментар
02.10.2020 19:02 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2020 20:10 Відповісти
мандель, она и в Африке мандель.
показати весь коментар
02.10.2020 21:40 Відповісти
да...пані Мендель у "свайом" репертуарі...аби щось ляпнути...
показати весь коментар
02.10.2020 22:01 Відповісти
Как только пропал Витольд Фокин, сразу же в информпространстве появилась сестра по разуму... Совпадение? Не думаю.
показати весь коментар
02.10.2020 22:06 Відповісти
так хотілось би "подискутувати" з зебільним стадом, яке ще півтора роки тому тут прославляло та висловлювало якісь сподівання на зелену шоблу, хотілось би в них спитати, які ж такі позитивні зміни сталися за півтора роки правління зеленського. Та тільки немає з ким дискутувати, всі шанувальники зеленського і інших слуг каломойського розчинились, перевзулись в повітрі, і тепер гучніше всіх волають про безпорадність та зраду нової влади.. Ох і "українці"... Ох і громадяни... А думати їх взагалі не навчили.
показати весь коментар
03.10.2020 01:19 Відповісти
правду сказала.
показати весь коментар
03.10.2020 07:31 Відповісти
Ну и работёнка у этой тётки...
показати весь коментар
03.10.2020 10:45 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=ARQT4HlHJsYcaO9OWCcXXv1rae2Vumh60z0-cXB2NjqzKggjlgsfe2lmM5853eSqWAI&fref=nf Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3714885361907626 5 ч.
Головне із викладеного Леросом запису - фрагмент, де соратник Льоні-Космоса Денис Комарницький каже куму Єрмака Тищенку, що при минулій владі їх могли і посадити, а зараз - можна красти і в офісі президента все «порєшают». Так воно і є, тепер все замкнено на Банковій. Призначення, потоки - лише через перший кабінет. Стрибок корупції вгору наочний: повернулися відкати за повернення ПДВ, розпил на «Великому крадівництві» шалений, хабарництво процвітає, рейдерство і накати на бізнес силовиків тощо зросли в рази! Кілька знайомих через рекетирів з правоохоронних органів виїхали за кордон (окрема тема). Міжнародні організації, які відзначали позитивну динаміку в боротьбі з корупцією, зараз ставлять протилежні оцінки
І, попри те, раніше про корупцію кричали з кожного утюга, а тепер - дивовижна тиша. Все добре чи майже добре, хоча реальність інакша. Мусолять нафталіновий «Ротердам+», а тирінг нинішніх насельників Банкової воліють не помічати. Що ж сталося? Все просто: маніпуляторів і торгівців довірою на антикорупції, типу заслуженого залізничника чи не менш заслуженого укроборонпромщика, за заслуги перед зеленською владою добре пригодували. Інших «борцунів» теж. Тому й тихо. Але свою справу вони зробили: країна несеться в прірву.
показати весь коментар
04.10.2020 15:15 Відповісти
 
 