Мендель про "плівки Лероса": "Там є суб'єктивна образлива думка"

Офіс Президента не буде оцінювати обвинувачення в корупції від народного депутата Гео Лероса, цим мають займатися правоохоронні органи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель.

"На оприлюднених плівках - розмова осіб, які не мають ніякого стосунку до Офісу Президента. Там є суб'єктивна образлива думка приватної особи, яка озвучує сторонні прізвища, не пов'язані з розмовою. Цим питанням повинні займатися правоохоронні органи. Офіс Президента не може давати кваліфіковану оцінку будь-яким аудіо- або відеоматеріалам, тим більше втручатися в діяльність правоохоронних органів, яка повинна бути прозорою", - зазначила Мендель.

Нагадаємо, раніше Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка на адресу Лероса.

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