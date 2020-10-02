Мендель про "плівки Лероса": "Там є суб'єктивна образлива думка"
Офіс Президента не буде оцінювати обвинувачення в корупції від народного депутата Гео Лероса, цим мають займатися правоохоронні органи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель.
"На оприлюднених плівках - розмова осіб, які не мають ніякого стосунку до Офісу Президента. Там є суб'єктивна образлива думка приватної особи, яка озвучує сторонні прізвища, не пов'язані з розмовою. Цим питанням повинні займатися правоохоронні органи. Офіс Президента не може давати кваліфіковану оцінку будь-яким аудіо- або відеоматеріалам, тим більше втручатися в діяльність правоохоронних органів, яка повинна бути прозорою", - зазначила Мендель.
Нагадаємо, раніше Нацполіція внесла до Єдиного реєстру відомості про погрози Комарницького і Тищенка на адресу Лероса.
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брехливей и ценичней власти я ещё не видел...
Не для таких реплік, це точно.
Олег Семінський - б`є людей і спускає колеса,
Олександр Юрченко - любить Плюшки,
Микола Тищенко - клав на карантин і на здоровий глузд, як такий,
Галина Третякова - ділить дітей на сорти,
Євген Брагар - продає собак за платіжки на газ,
Олександр Корнієнко - любить підздуті корабельні сосни,
Давид Арахамія - теж любить сосни, але не любить відповідальності за країну, в якій він при владі,
Руслан Стефанчук - готовий захоплювати нові землі,
Богдан Яременко - на робочому місці замовляє повій (анал - табу),
Максим Бужанський - називає журналістів тупими вівцями та плекає вологі мрії по совку,
Олександр Дубінський - його "мама" має автопарк і любить "скорость", сам він любить собак в рот,
Роман Іванісов - просто гвалтівник (анал в цьому випадку не табу),
Ольга Василевська-Смаглюк не проти "приглушити свободу слова", а коронавірус для неї - "маркетинговий хід",
для Юрія Камельчука коронавірус - це "змова корпорацій",
Михайло Радуцький? - "Х*й им в жопу" (с),
Максим Ткаченко - сам зізнається що може роздати п**ди,
Артем Дмитрук - не знав імен міністрів, за яких голосував (не лише він),
Ірина Верещук - це діагноз,
Ліза Богуцька - в принципі теж, але типу вже не палиться.
Via Tlg amosov.fm
Что-то снова сказала
Глупость опять
Столько сакэ не осилю
Даже за сутки
И что минет приравнивается к аналу
Спасибо, неинтересно
https://aspi.com.ua/news/suspilstvo/leros-vidav-pershiy-transh-audiomaterialiv-scho-stosuyutsya-dialogu-tischenka-z#gsc.tab=0
- Ну що, одружимося?
- Та тут такі діла, Лєнка, міжнародний скандал... Так що - ні.
- Ану вийди з мене, розбійнику!
целовалась бы ешшо, да болит влагалишшо.
...
Привести старі рила янухряків та звести з новими, продажними та дебільними?!
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3714885361907626 5 ч.
Головне із викладеного Леросом запису - фрагмент, де соратник Льоні-Космоса Денис Комарницький каже куму Єрмака Тищенку, що при минулій владі їх могли і посадити, а зараз - можна красти і в офісі президента все «порєшают». Так воно і є, тепер все замкнено на Банковій. Призначення, потоки - лише через перший кабінет. Стрибок корупції вгору наочний: повернулися відкати за повернення ПДВ, розпил на «Великому крадівництві» шалений, хабарництво процвітає, рейдерство і накати на бізнес силовиків тощо зросли в рази! Кілька знайомих через рекетирів з правоохоронних органів виїхали за кордон (окрема тема). Міжнародні організації, які відзначали позитивну динаміку в боротьбі з корупцією, зараз ставлять протилежні оцінки
І, попри те, раніше про корупцію кричали з кожного утюга, а тепер - дивовижна тиша. Все добре чи майже добре, хоча реальність інакша. Мусолять нафталіновий «Ротердам+», а тирінг нинішніх насельників Банкової воліють не помічати. Що ж сталося? Все просто: маніпуляторів і торгівців довірою на антикорупції, типу заслуженого залізничника чи не менш заслуженого укроборонпромщика, за заслуги перед зеленською владою добре пригодували. Інших «борцунів» теж. Тому й тихо. Але свою справу вони зробили: країна несеться в прірву.