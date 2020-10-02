Мендель о "пленках Лероса": "Там есть субъективное оскорбительное мнение"

Офис Президента не будет оценивать обвинения в коррупции от народного депутата Гео Лероса, этим должны заниматься правоохранительные органы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"На обнародованных пленках - разговор лиц, не имеющих никакого отношения к Офису Президента. Там есть субъективное оскорбительное мнение частного лица, которое озвучивает посторонние фамилии, не связанные с разговором. Этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Офис Президента не может давать квалифицированную оценку любым аудио- или видеоматериалам, тем более вмешиваться в деятельность правоохранительных органов, которая должна быть прозрачной", - отметила Мендель.

Напомним, ранее Нацполиция внесла в Единый реестр ведомости об угрозах Комарницкого и Тищенко в адрес Лероса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Октябрьский визит Зеленского в Беларусь для участия в Форуме регионов отменен, - Мендель