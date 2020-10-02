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Вирок Януковичу у справі про держзраду залишено без змін, - Апеляційний суд

Вирок Януковичу у справі про держзраду залишено без змін, - Апеляційний суд

Київський апеляційний суд залишив вирок експрезиденту Віктору Януковичу у справі про державну зраду у вигляді 13 років ув'язнення без змін.

Про це повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Рішенням суду апеляційні скарги залишено без задоволення. Вирок - без змін", - уточнив адвокат.

Сердюк додав, що збирається оскаржити вирок тепер уже у Верховному суді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР бреше, що Януковичу повідомили про підозру в держзраді, - адвокат Сердюк

Автор: 

апеляція (503) вирок (1092) Сердюк (40) Янукович Віктор (10782) державна зрада (1716)


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урка домбасский ... поднаторел.. это ему не шапки в молодости снимать
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02.10.2020 16:44 Відповісти
Втеча "овоча" сильно налякала банду, під назвою "українське_правосуддя". Але втрималися біля своїх злочинних справ. Тому вони могли б виправдати якогось "джека-різника", але не "овоча".
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02.10.2020 17:05 Відповісти
6 лет уже отсидел
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02.10.2020 17:30 Відповісти
Лучше бы конфисковали все активы Януковича,Азарова и ко на благо народа Украины.До сих пор все предприятия,что эти бандиты отжали,продолжают работать на беглых бандитов!
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03.10.2020 00:04 Відповісти
 
 