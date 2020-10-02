Вирок Януковичу у справі про держзраду залишено без змін, - Апеляційний суд
Київський апеляційний суд залишив вирок експрезиденту Віктору Януковичу у справі про державну зраду у вигляді 13 років ув'язнення без змін.
Про це повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Рішенням суду апеляційні скарги залишено без задоволення. Вирок - без змін", - уточнив адвокат.
Сердюк додав, що збирається оскаржити вирок тепер уже у Верховному суді.
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Debor
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