Вирок Януковичу у справі про держзраду залишено без змін, - Апеляційний суд

Київський апеляційний суд залишив вирок експрезиденту Віктору Януковичу у справі про державну зраду у вигляді 13 років ув'язнення без змін.

Про це повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Рішенням суду апеляційні скарги залишено без задоволення. Вирок - без змін", - уточнив адвокат.

Сердюк додав, що збирається оскаржити вирок тепер уже у Верховному суді.

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