Нового посла відправлять в Україну до кінця жовтня, - Держдеп США

Процедура затвердження в Сенаті нового посла США в Україні Кіта Дейтона має завершитися найближчим часом, і він, очевидно, до кінця нинішнього місяця прибуде до Києва.

Про це повідомив під час онлайн-включення, організованого платформою YES, заступник державного секретаря США Сітвен Біген, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я дуже сподіваюся, але я не можу гарантувати, оскільки все перебуває в руках Сенату, що ми зможемо надіслати затвердженого посла США в Україну до кінця поточного місяця", - зауважив представник Держдепу.

Він зазначив, що Дейтон наразі перебуває "на фінальному етапі затвердження" в Сенаті США.

"Я тільки вчора контактував з офісами як лідера (республіканської більшості – ред.) Мітча Макконнелла, так і лідера (демократичної меншості в Сенаті – ред.) Чака Шумера, щоби знову підкреслити, наскільки кваліфікованим є номінант", - зауважив високопоставлений американський дипломат.

Біген назвав Дейтона "найкращим експертом у питаннях України" і підкреслив, що номінант має "широку підтримку" як з боку демократів, так і республіканців.

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