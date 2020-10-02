Нового посла відправлять в Україну до кінця жовтня, - Держдеп США
Процедура затвердження в Сенаті нового посла США в Україні Кіта Дейтона має завершитися найближчим часом, і він, очевидно, до кінця нинішнього місяця прибуде до Києва.
Про це повідомив під час онлайн-включення, організованого платформою YES, заступник державного секретаря США Сітвен Біген, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я дуже сподіваюся, але я не можу гарантувати, оскільки все перебуває в руках Сенату, що ми зможемо надіслати затвердженого посла США в Україну до кінця поточного місяця", - зауважив представник Держдепу.
Він зазначив, що Дейтон наразі перебуває "на фінальному етапі затвердження" в Сенаті США.
"Я тільки вчора контактував з офісами як лідера (республіканської більшості – ред.) Мітча Макконнелла, так і лідера (демократичної меншості в Сенаті – ред.) Чака Шумера, щоби знову підкреслити, наскільки кваліфікованим є номінант", - зауважив високопоставлений американський дипломат.
Біген назвав Дейтона "найкращим експертом у питаннях України" і підкреслив, що номінант має "широку підтримку" як з боку демократів, так і республіканців.
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Кит Дейтон - выпускник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8 Колледжа Вильгельма и Марии в Вильямсбурге, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F Виргиния (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. College of William and Mary), получил степень бакалавра и магистра в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Кембриджском университете в Великобритании и степень магистра наук в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Университете Южной Калифорнии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B8%D1%82#cite_note-:0-1 [1] .
Генерал-лейтенант Дейтон посвятил армии более 40 лет и за годы службы был военным атташе США в России, заместителем директора Управления политики и военно-стратегического планирования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. The Joint Staff J5 Directorate of the Strategic Plans and Policy), директором Отдела стратегии, планирования и политики Штаба армии Минобороны США (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Director of Strategy, Plans and Policy, Army Staff, the Pentagon) а также директором по оперативным вопросам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Разведывательного управления Министерства обороны США (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Director of Operations for the Defense Intelligence Agency), где в его функции входило руководство аналитический группой для поиска оружия массового поражения в Иракеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B8%D1%82#cite_note-:0-1 [1] .
Дейтон также работал Координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестине, где основным результатом его работы стало переформатирование Палестинской национальной службы безопасности, тысячи сотрудников которой проходили обучение и подготовку в Иордании. Дейтон покинул Израиль в октябре 2010 года и через два месяца после этого вышел в отставку с действительной военной службы. В ноябре 2018 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Министр обороны США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81 Джеймс Мэттис назначил Дейтона старшим военным советником на Украинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B8%D1%82#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B8%D1%82#cite_note-3 [3] .
С 2010 года Дейтон возглавляет в качестве директора Европейский центр исследований безопасности им. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6 Джорджа Маршалла .
Помимо английского, владеет русским языком (свободно) и немецким (слабо).
Согласование кандидатуры на должность посла США на Украине
1 мая 2020 года Белый дом сообщил о решении президента США Дональда Трампа номинировать Кита Дейтона на должность посла США на Украинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B8%D1%82#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B8%D1%82#cite_note-5 [5] .
14 мая представление о назначении было получено в Сенате Конгресса СШАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B8%D1%82#cite_note-6 [6] . 5 августа сенатский комитет по международным делам провел слушания, обсудив возможное назначение Дейтонаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B8%D1%82#cite_note-7 [7] . 22 сентября 2020 года комитет принял решение одобрить его кандидатуру на пост посла США на Украине, передав этот вопрос для финального утверждения полным составом Сенатаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B8%D1%82#cite_note-8 [8] .