Нового посла отправят в Украину до конца октября, - Госдеп США

Процедура утверждения в Сенате нового посла США в Украине Кита Дейтона должна завершиться в ближайшее время. Очевидно, до конца нынешнего месяца он прибудет в Киев.

Об этом сообщил во время онлайн-включения, организованного платформой YES, заместитель государственного секретаря США Ситвен Биген, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я очень надеюсь, но я не могу гарантировать, поскольку все находится в руках Сената, что мы сможем направить утвержденного посла США в Украину до конца текущего месяца", - отметил представитель Госдепа.

По его словам, Дейтон на данный момент находится "на финальном этапе утверждения" в Сенате США.

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"Я только вчера контактировал с офисами как лидера (республиканского большинства. - Ред.) Митча Макконнелла, так и лидера (демократического меньшинства в Сенате. - Ред.) Чака Шумера, чтобы вновь подчеркнуть, насколько квалифицированным является номинант", - отметил высокопоставленный американский дипломат.

Биген назвал Дейтона "лучшим экспертом в вопросах Украины" и подчеркнул, что номинант имеет "широкую поддержку" как со стороны демократов, так и республиканцев.

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