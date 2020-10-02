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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти блокують рух через КПВВ "Мар'їнка", - прикордонники

Окупанти блокують рух через КПВВ

Рух через КПВВ "Мар'їнка" залишається заблокованим. Навпроти контрольного пункту "Новотроїцьке" за тиждень окупанти розблоковували рух двічі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 12.00 сьогодні 15 громадян і три транспортні засоби потрапили на контрольовану територію, одночасно 104 громадянина та 15 транспортних засобів пройшли на тимчасово окуповану територію України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що рух через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка" було повністю заблоковано з боку окупантів.

Пропускні операції в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" здійснювалися щодня. За тиждень через це КПВВ на тимчасово окуповану територію України пішли 7919, а на контрольовану територію - 6380 осіб.

Читайте також: Окупанти блокують перетин лінії розмежування на КПВВ "Мар'їнка", - Держприкордонслужба

Крім того, на цьому тижні через КПВВ "Новотроїцьке" у тимчасово окупований Донецьк двічі проїхали автомобілі з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. 12 вантажівок завезли для потреб цивільного населення продуктові набори, дезинфікуючі засоби та будівельні матеріали.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6135) Донбас (22357) Мар’їнка (622) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+11
так закройте их на хрен! в связи с пожароопасной ситуацией кормильцы остаются без выплат
хай щастить! и хорошего всем настроения
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02.10.2020 19:16 Відповісти
+6
ЗАКРЫВАЙТЕ НАХРЕН!!! НЕХ#Й ЩАСТАТЬ!
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02.10.2020 19:24 Відповісти
+2
интересная тактика
турецкие дроны делают налет на живую силу противника, потом улетают
армяне присылают за 200-ми и 300-ми технику, прилетает дрон и поражает и их тоже

https://www.youtube.com/watch?v=4IRCDEulxOY
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02.10.2020 19:23 Відповісти
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так закройте их на хрен! в связи с пожароопасной ситуацией кормильцы остаются без выплат
хай щастить! и хорошего всем настроения
показати весь коментар
02.10.2020 19:16 Відповісти
интересная тактика
турецкие дроны делают налет на живую силу противника, потом улетают
армяне присылают за 200-ми и 300-ми технику, прилетает дрон и поражает и их тоже

https://www.youtube.com/watch?v=4IRCDEulxOY
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02.10.2020 19:23 Відповісти
бери на вооружение
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02.10.2020 19:25 Відповісти
если б я был в Генштабе - то взял бы
но в Генштабе умеют только рассказывать сказки о "неэффективных противопартизанских Байрактарах"
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02.10.2020 19:26 Відповісти
ЗАКРЫВАЙТЕ НАХРЕН!!! НЕХ#Й ЩАСТАТЬ!
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02.10.2020 19:24 Відповісти
Растрелять ! Некогда разбиратся.
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02.10.2020 19:25 Відповісти
Ой яке горе! Кармільци з кравчучками не потраплять в бандерівське АТБ.
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02.10.2020 19:32 Відповісти
Лише мені одному здається , що "червоний хрест" окупанту допомагає закріпитися на окупованих територіях ? Чи не звертаєте увагу на подібну співпрацю із окупантом ? Швейцарія також окупанту немало підтримки надала , помітили ?
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02.10.2020 19:36 Відповісти
Немає на окупованих територіях "гражданскава насєлєнія" , є посібники окупанта і заручники окупанта .
Як вважаєте , хто з них цю допомогу отримує ?
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02.10.2020 19:40 Відповісти
Ну так разблокируйте!Спросите у Эрдогана как.
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02.10.2020 21:40 Відповісти
Все КПВВ с ОРДЛО надо закрыть на 20 лет.
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02.10.2020 22:03 Відповісти
 
 