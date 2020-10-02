Окупанти блокують рух через КПВВ "Мар'їнка", - прикордонники
Рух через КПВВ "Мар'їнка" залишається заблокованим. Навпроти контрольного пункту "Новотроїцьке" за тиждень окупанти розблоковували рух двічі.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 12.00 сьогодні 15 громадян і три транспортні засоби потрапили на контрольовану територію, одночасно 104 громадянина та 15 транспортних засобів пройшли на тимчасово окуповану територію України", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що рух через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка" було повністю заблоковано з боку окупантів.
Пропускні операції в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" здійснювалися щодня. За тиждень через це КПВВ на тимчасово окуповану територію України пішли 7919, а на контрольовану територію - 6380 осіб.
Крім того, на цьому тижні через КПВВ "Новотроїцьке" у тимчасово окупований Донецьк двічі проїхали автомобілі з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. 12 вантажівок завезли для потреб цивільного населення продуктові набори, дезинфікуючі засоби та будівельні матеріали.
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хай щастить! и хорошего всем настроения
турецкие дроны делают налет на живую силу противника, потом улетают
армяне присылают за 200-ми и 300-ми технику, прилетает дрон и поражает и их тоже
https://www.youtube.com/watch?v=4IRCDEulxOY
но в Генштабе умеют только рассказывать сказки о "неэффективных противопартизанских Байрактарах"
Як вважаєте , хто з них цю допомогу отримує ?