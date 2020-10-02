Оккупанты блокируют движение через КПВВ "Марьинка", - пограничники

Движение через КПВВ "Марьинка" остается заблокированным. Напротив контрольного пункта "Новотроицкое" за неделю оккупанты разблокировали движение дважды.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12.00 сегодня 15 граждан и три транспортных средства попали на контролируемую территорию, одновременно 104 гражданина и 15 транспортных средств проследовали на временно оккупированную территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение через контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" было полностью заблокировано со стороны оккупантов.

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Пропускные операции в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" осуществлялись ежедневно. За неделю через это КПВВ на временно оккупированную территорию Украины последовали 7919, а на контролируемую территорию - 6380 человек.

Кроме того, на этой неделе через КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк дважды проехали автомобили с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. 12 грузовиков завезли для нужд гражданского населения продуктовые наборы, дезинфицирующие средства и строительные материалы.

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