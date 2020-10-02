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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты блокируют движение через КПВВ "Марьинка", - пограничники

Оккупанты блокируют движение через КПВВ

Движение через КПВВ "Марьинка" остается заблокированным. Напротив контрольного пункта "Новотроицкое" за неделю оккупанты разблокировали движение дважды.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12.00 сегодня 15 граждан и три транспортных средства попали на контролируемую территорию, одновременно 104 гражданина и 15 транспортных средств проследовали на временно оккупированную территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение через контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" было полностью заблокировано со стороны оккупантов.

Читайте на Цензор.НЕТ: КПВВ "Станица Луганская" остается закрытым, продолжается ликвидация последствия пожара, - Госпогранслужба. ФОТО

Пропускные операции в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" осуществлялись ежедневно. За неделю через это КПВВ на временно оккупированную территорию Украины последовали 7919, а на контролируемую территорию - 6380 человек.

Кроме того, на этой неделе через КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк дважды проехали автомобили с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. 12 грузовиков завезли для нужд гражданского населения продуктовые наборы, дезинфицирующие средства и строительные материалы.

Также на Цензор.НЕТ: Ситуация вокруг КПВВ "Станица Луганская" остается опасной, продолжается пожар, - пограничники. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6577) Донбасс (26957) Марьинка (713) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+11
так закройте их на хрен! в связи с пожароопасной ситуацией кормильцы остаются без выплат
хай щастить! и хорошего всем настроения
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02.10.2020 19:16 Ответить
+6
ЗАКРЫВАЙТЕ НАХРЕН!!! НЕХ#Й ЩАСТАТЬ!
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02.10.2020 19:24 Ответить
+2
интересная тактика
турецкие дроны делают налет на живую силу противника, потом улетают
армяне присылают за 200-ми и 300-ми технику, прилетает дрон и поражает и их тоже

https://www.youtube.com/watch?v=4IRCDEulxOY
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02.10.2020 19:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
так закройте их на хрен! в связи с пожароопасной ситуацией кормильцы остаются без выплат
хай щастить! и хорошего всем настроения
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02.10.2020 19:16 Ответить
интересная тактика
турецкие дроны делают налет на живую силу противника, потом улетают
армяне присылают за 200-ми и 300-ми технику, прилетает дрон и поражает и их тоже

https://www.youtube.com/watch?v=4IRCDEulxOY
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02.10.2020 19:23 Ответить
бери на вооружение
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02.10.2020 19:25 Ответить
если б я был в Генштабе - то взял бы
но в Генштабе умеют только рассказывать сказки о "неэффективных противопартизанских Байрактарах"
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02.10.2020 19:26 Ответить
ЗАКРЫВАЙТЕ НАХРЕН!!! НЕХ#Й ЩАСТАТЬ!
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02.10.2020 19:24 Ответить
Растрелять ! Некогда разбиратся.
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02.10.2020 19:25 Ответить
Ой яке горе! Кармільци з кравчучками не потраплять в бандерівське АТБ.
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02.10.2020 19:32 Ответить
Лише мені одному здається , що "червоний хрест" окупанту допомагає закріпитися на окупованих територіях ? Чи не звертаєте увагу на подібну співпрацю із окупантом ? Швейцарія також окупанту немало підтримки надала , помітили ?
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02.10.2020 19:36 Ответить
Немає на окупованих територіях "гражданскава насєлєнія" , є посібники окупанта і заручники окупанта .
Як вважаєте , хто з них цю допомогу отримує ?
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02.10.2020 19:40 Ответить
Ну так разблокируйте!Спросите у Эрдогана как.
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02.10.2020 21:40 Ответить
Все КПВВ с ОРДЛО надо закрыть на 20 лет.
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02.10.2020 22:03 Ответить
 
 