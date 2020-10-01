Ситуация вокруг КПВВ "Станица Луганская" остается опасной, продолжается пожар, - пограничники. ВИДЕО

Ситуация вокруг контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" остается опасной в связи с продолжающимся пожаром.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время огонь несколько отступил от границ КПВВ и сервисных зон. В то же время очаги возгорания все еще остаются вокруг контрольного пункта", - указывается в сообщении.

Военнослужащие Госпогранслужбы и пожарные расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают делать все возможное, чтобы огонь не перебросился на объекты, расположенные непосредственно в КПВВ.

Ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров огонь перекинулся на КПВВ "Станица Луганская", детонируют боеприпасы.

Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.

В результате пожаров 9 человек погибли и 14 пострадали. По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.

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