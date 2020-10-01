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Новости Видео Пожары в Украине
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Ситуация вокруг КПВВ "Станица Луганская" остается опасной, продолжается пожар, - пограничники. ВИДЕО

Ситуация вокруг контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" остается опасной в связи с продолжающимся пожаром.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время огонь несколько отступил от границ КПВВ и сервисных зон. В то же время очаги возгорания все еще остаются вокруг контрольного пункта", - указывается в сообщении.

Военнослужащие Госпогранслужбы и пожарные расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают делать все возможное, чтобы огонь не перебросился на объекты, расположенные непосредственно в КПВВ.

Ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров огонь перекинулся на КПВВ "Станица Луганская", детонируют боеприпасы.

Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.

В результате пожаров 9 человек погибли и 14 пострадали. По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Станице Луганской очень сложная: горят почти все дома на ул. Донецкой, детонируют взрывоопасные предметы, - РГА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6570) пожар (5969) Станица Луганская (189)


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Топ комментарии
+7
Луганщина догорає під храп Зеленого упиря !
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01.10.2020 17:54 Ответить
+6
как продолжается, зеля же научился быстро бороться
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01.10.2020 17:53 Ответить
+6
Natasha Mueller
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARA8as8-PW8hjDIiPMoUC7vgV6KJPdyjWf8FqPYBePYqV_H1E4ed-hheo7yW2b-gtE4cwX07h0B7iig73nxyTOX-*****************************************************************************************************************************-41D3sj74K6alPN1cBlDSTZr0f2uKE6bi7ISSQng6ZPf-_c8i-zwxzg8tQ-ObQYEQ5KeDbMcQYgkj16IlKoqxDVetigUzd7TxStwxhRTGCEHIut8nWEDStwvA&__tn__=H-R 26 апреля ·https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158343150948953#

А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти?
Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки не нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться, де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016 р). Селяни, шо палять сміття, і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
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01.10.2020 18:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
как продолжается, зеля же научился быстро бороться
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01.10.2020 17:53 Ответить
Луганщина догорає під храп Зеленого упиря !
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01.10.2020 17:54 Ответить
самовозгорание обычно тушится самовыгоранием
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01.10.2020 17:57 Ответить
Через пол года без украинской пенсии лугандонцы станут патриотами Украины .
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01.10.2020 17:57 Ответить
Под бодрые заявы преЗедента, прохлаждающегося сегодня на западе Украины.

https://twitter.com/radiosvoboda
https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода
https://twitter.com/radiosvoboda @radiosvoboda

Пожежі на Луганщині: палає КПВВ Станиця Луганська, люди розбирають згарища на подвір'ях.


Відео:
https://twitter.com/i/status/1311677176245346307


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01.10.2020 17:58 Ответить
А где рыгоаналы вместе с Сивохой и Фокиным которые так любят тамженашихлюдей? Почему не тушат пожар а только приезжают перед выборами порассказывать как они любят рузкоязячных? Хоть бы им книг по рузгому языгу привезли. Фокин же с пеной у рта рассказывал что единственная проблема у тамженашихлюдей ето рузгий языг
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01.10.2020 18:02 Ответить
Natasha Mueller
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARA8as8-PW8hjDIiPMoUC7vgV6KJPdyjWf8FqPYBePYqV_H1E4ed-hheo7yW2b-gtE4cwX07h0B7iig73nxyTOX-*****************************************************************************************************************************-41D3sj74K6alPN1cBlDSTZr0f2uKE6bi7ISSQng6ZPf-_c8i-zwxzg8tQ-ObQYEQ5KeDbMcQYgkj16IlKoqxDVetigUzd7TxStwxhRTGCEHIut8nWEDStwvA&__tn__=H-R 26 апреля ·https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158343150948953#

А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти?
Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки не нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться, де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016 р). Селяни, шо палять сміття, і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
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01.10.2020 18:03 Ответить
Як піде дощ, пожежа вщухне
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01.10.2020 18:20 Ответить
днів через десять
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01.10.2020 18:25 Ответить
На завтра дощ обіцяють
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01.10.2020 19:07 Ответить
Поки сонце встане, роса очі виїсть.
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01.10.2020 18:25 Ответить
надо вызвать Изю с Мотовиловки...
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01.10.2020 18:22 Ответить
Предлагаю.
1. КПВВ закрыть на ремонт на несколько месяцев.
2. Установить сбор со всех "кормильцев" пересекающих КПВВ на ремонт после пожара.
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01.10.2020 19:00 Ответить
Все КПВВ надо закрывать лет на 20.
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01.10.2020 20:33 Ответить
 
 