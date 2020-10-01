Ситуация вокруг КПВВ "Станица Луганская" остается опасной, продолжается пожар, - пограничники. ВИДЕО
Ситуация вокруг контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" остается опасной в связи с продолжающимся пожаром.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время огонь несколько отступил от границ КПВВ и сервисных зон. В то же время очаги возгорания все еще остаются вокруг контрольного пункта", - указывается в сообщении.
Военнослужащие Госпогранслужбы и пожарные расчеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают делать все возможное, чтобы огонь не перебросился на объекты, расположенные непосредственно в КПВВ.
Ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров огонь перекинулся на КПВВ "Станица Луганская", детонируют боеприпасы.
Напомним, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров. Наиболее масштабные пожары возникли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районах. По состоянию на утро 1 октября ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.
В результате пожаров 9 человек погибли и 14 пострадали. По фактам пожаров правоохранители открыли семь уголовных производств.
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Пожежі на Луганщині: палає КПВВ Станиця Луганська, люди розбирають згарища на подвір'ях.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1311677176245346307
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А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти?
Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки не нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться, де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016 р). Селяни, шо палять сміття, і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
1. КПВВ закрыть на ремонт на несколько месяцев.
2. Установить сбор со всех "кормильцев" пересекающих КПВВ на ремонт после пожара.