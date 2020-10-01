УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6107 відвідувачів онлайн
Новини Відео Пожежі в Україні
4 755 14

Ситуація навколо КПВВ "Станиця Луганська" залишається небезпечною, триває пожежа, - прикордонники. ВIДЕО

Ситуація навколо контрольного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" залишається небезпечною у зв'язку з пожежею, що триває.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"В даний час вогонь дещо відступив від кордонів КПВВ і сервісних зон. Водночас осередки займання все ще залишаються навколо контрольного пункту", - вказується в повідомленні.

Військовослужбовці Держприкордонслужби та пожежні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують робити все можливе, щоб вогонь не перекинувся на об'єкти, розташовані безпосередньо в КПВВ.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж вогонь перекинувся на КПВВ "Станиця Луганська", детонують боєприпаси.

Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.

Внаслідок пожеж 9 осіб загинули і 14 постраждали. За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.

Ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров огонь перекинулся на КПВВ "Станица Луганская", детонируют боеприпасы.

Читайте також: Ситуація в Станиці Луганській дуже складна: горять майже всі будинки на вул. Донецькій, детонують вибухонебезпечні предмети, - РДА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6128) пожежа (4351) Станиця Луганська (196)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Луганщина догорає під храп Зеленого упиря !
показати весь коментар
01.10.2020 17:54 Відповісти
+6
как продолжается, зеля же научился быстро бороться
показати весь коментар
01.10.2020 17:53 Відповісти
+6
Natasha Mueller
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARA8as8-PW8hjDIiPMoUC7vgV6KJPdyjWf8FqPYBePYqV_H1E4ed-hheo7yW2b-gtE4cwX07h0B7iig73nxyTOX-*****************************************************************************************************************************-41D3sj74K6alPN1cBlDSTZr0f2uKE6bi7ISSQng6ZPf-_c8i-zwxzg8tQ-ObQYEQ5KeDbMcQYgkj16IlKoqxDVetigUzd7TxStwxhRTGCEHIut8nWEDStwvA&__tn__=H-R 26 апреля ·https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158343150948953#

А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти?
Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки не нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться, де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016 р). Селяни, шо палять сміття, і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
показати весь коментар
01.10.2020 18:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
как продолжается, зеля же научился быстро бороться
показати весь коментар
01.10.2020 17:53 Відповісти
Луганщина догорає під храп Зеленого упиря !
показати весь коментар
01.10.2020 17:54 Відповісти
самовозгорание обычно тушится самовыгоранием
показати весь коментар
01.10.2020 17:57 Відповісти
Через пол года без украинской пенсии лугандонцы станут патриотами Украины .
показати весь коментар
01.10.2020 17:57 Відповісти
Под бодрые заявы преЗедента, прохлаждающегося сегодня на западе Украины.

https://twitter.com/radiosvoboda
https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода
https://twitter.com/radiosvoboda @radiosvoboda

Пожежі на Луганщині: палає КПВВ Станиця Луганська, люди розбирають згарища на подвір'ях.


Відео:
https://twitter.com/i/status/1311677176245346307


показати весь коментар
01.10.2020 17:58 Відповісти
А где рыгоаналы вместе с Сивохой и Фокиным которые так любят тамженашихлюдей? Почему не тушат пожар а только приезжают перед выборами порассказывать как они любят рузкоязячных? Хоть бы им книг по рузгому языгу привезли. Фокин же с пеной у рта рассказывал что единственная проблема у тамженашихлюдей ето рузгий языг
показати весь коментар
01.10.2020 18:02 Відповісти
Natasha Mueller
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARA8as8-PW8hjDIiPMoUC7vgV6KJPdyjWf8FqPYBePYqV_H1E4ed-hheo7yW2b-gtE4cwX07h0B7iig73nxyTOX-*****************************************************************************************************************************-41D3sj74K6alPN1cBlDSTZr0f2uKE6bi7ISSQng6ZPf-_c8i-zwxzg8tQ-ObQYEQ5KeDbMcQYgkj16IlKoqxDVetigUzd7TxStwxhRTGCEHIut8nWEDStwvA&__tn__=H-R 26 апреля ·https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158343150948953#

А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти?
Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки не нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться, де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016 р). Селяни, шо палять сміття, і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
показати весь коментар
01.10.2020 18:03 Відповісти
Як піде дощ, пожежа вщухне
показати весь коментар
01.10.2020 18:20 Відповісти
днів через десять
показати весь коментар
01.10.2020 18:25 Відповісти
На завтра дощ обіцяють
показати весь коментар
01.10.2020 19:07 Відповісти
Поки сонце встане, роса очі виїсть.
показати весь коментар
01.10.2020 18:25 Відповісти
надо вызвать Изю с Мотовиловки...
показати весь коментар
01.10.2020 18:22 Відповісти
Предлагаю.
1. КПВВ закрыть на ремонт на несколько месяцев.
2. Установить сбор со всех "кормильцев" пересекающих КПВВ на ремонт после пожара.
показати весь коментар
01.10.2020 19:00 Відповісти
Все КПВВ надо закрывать лет на 20.
показати весь коментар
01.10.2020 20:33 Відповісти
 
 