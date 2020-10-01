Ситуація навколо КПВВ "Станиця Луганська" залишається небезпечною, триває пожежа, - прикордонники. ВIДЕО

Ситуація навколо контрольного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" залишається небезпечною у зв'язку з пожежею, що триває.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"В даний час вогонь дещо відступив від кордонів КПВВ і сервісних зон. Водночас осередки займання все ще залишаються навколо контрольного пункту", - вказується в повідомленні.

Військовослужбовці Держприкордонслужби та пожежні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують робити все можливе, щоб вогонь не перекинувся на об'єкти, розташовані безпосередньо в КПВВ.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж вогонь перекинувся на КПВВ "Станиця Луганська", детонують боєприпаси.

Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.

Внаслідок пожеж 9 осіб загинули і 14 постраждали. За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.

Ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров огонь перекинулся на КПВВ "Станица Луганская", детонируют боеприпасы.

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