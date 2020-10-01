Ситуація навколо КПВВ "Станиця Луганська" залишається небезпечною, триває пожежа, - прикордонники. ВIДЕО
Ситуація навколо контрольного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" залишається небезпечною у зв'язку з пожежею, що триває.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
"В даний час вогонь дещо відступив від кордонів КПВВ і сервісних зон. Водночас осередки займання все ще залишаються навколо контрольного пункту", - вказується в повідомленні.
Військовослужбовці Держприкордонслужби та пожежні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують робити все можливе, щоб вогонь не перекинувся на об'єкти, розташовані безпосередньо в КПВВ.
Раніше повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж вогонь перекинувся на КПВВ "Станиця Луганська", детонують боєприпаси.
Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж. Найбільш масштабні пожежі виникли в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів. Станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, триває гасіння 64.
Внаслідок пожеж 9 осіб загинули і 14 постраждали. За фактами пожеж правоохоронці відкрили сім кримінальних проваджень.
Ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров огонь перекинулся на КПВВ "Станица Луганская", детонируют боеприпасы.
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Пожежі на Луганщині: палає КПВВ Станиця Луганська, люди розбирають згарища на подвір'ях.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1311677176245346307
https://www.facebook.com/faina.kaplan.50/posts/2927127307367320?__xts__%5B0%5D=68.ARA8as8-PW8hjDIiPMoUC7vgV6KJPdyjWf8FqPYBePYqV_H1E4ed-hheo7yW2b-gtE4cwX07h0B7iig73nxyTOX-*****************************************************************************************************************************-41D3sj74K6alPN1cBlDSTZr0f2uKE6bi7ISSQng6ZPf-_c8i-zwxzg8tQ-ObQYEQ5KeDbMcQYgkj16IlKoqxDVetigUzd7TxStwxhRTGCEHIut8nWEDStwvA&__tn__=H-R 26 апреля ·https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158343150948953#
А як ви читаєте новини, якісь антидепресанти?
Я часто роблю вигляд, шо не помітила якоїсь новини. Мені так легше.
Наприклад, оцю я б хотіла не бачить:
Анна Герман озвучила, шо Україна буде горіть, бо не дає воду в Крим. Тобто, шоб підпали припинились, нада дать воду в Крим.
Все розставила по полочкам, все сразу стало ясно чому горить.
Тобто якшо раньше люди якось соромились казать цю конспіраційну версію, то зараз вже можна не соромитись.
Вчора горіло близько коло Запорізької атомної. Не знаю який там статус зараз.
Тіки не нада начинать про екологію і дурних селян. Дядя Вова ніколи не робе катастрофу на пустому місці, це дорого. Він дивиться, де є криза. А потім легко і дешево перетворює кризу на катастрофу (читайте матеріали ФБР, зібрані після 2016 р). Селяни, шо палять сміття, і екологія - це криза. А те шо ми маєм - це катастрофа створена диверсіями.
1. КПВВ закрыть на ремонт на несколько месяцев.
2. Установить сбор со всех "кормильцев" пересекающих КПВВ на ремонт после пожара.