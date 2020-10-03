Азербайджан перейшов до атаки в Нагірному Карабасі, - міноборони Вірменії

Під час військового конфлікту в Нагірному Карабасі армія Азербайджану вранці в суботу, 3 жовтня, перейшла в масштабний наступ. Атаки йдуть на північну і західну частину невизнаної республіки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в своєму фейсбуці представниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

"На північному і західному напрямках кордону Арцаха йдуть запеклі запеклі бої. Противник, зосередивши великі сили в цих районах, перейшов до атаки. Вірменські підрозділи припиняють просування ворога, завдаючи великих втрат", - зазначила Степанян.

Крім того, вірменська сторона заявляє, що за сьогодні вже збили три літаки Військово-повітряних сил Азербайджану.

Тим часом Міністерство оборони Азербайджану публікує інформацію про втрати вірменської армії. У Баку стверджують, що за шість днів боїв знищили 230 танків та іншої бронетехніки, 250 артилерійських установок, мінометів, РСЗВ, 38 засобів ППО, 10 командних пунктів, 7 складів з боєприпасами, а також ракетний комплекс С-300.

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