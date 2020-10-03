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Азербайджан перейшов до атаки в Нагірному Карабасі, - міноборони Вірменії

Азербайджан перейшов до атаки в Нагірному Карабасі, - міноборони Вірменії

Під час військового конфлікту в Нагірному Карабасі армія Азербайджану вранці в суботу, 3 жовтня, перейшла в масштабний наступ. Атаки йдуть на північну і західну частину невизнаної республіки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в своєму фейсбуці представниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

"На північному і західному напрямках кордону Арцаха йдуть запеклі запеклі бої. Противник, зосередивши великі сили в цих районах, перейшов до атаки. Вірменські підрозділи припиняють просування ворога, завдаючи великих втрат", - зазначила Степанян.

Крім того, вірменська сторона заявляє, що за сьогодні вже збили три літаки Військово-повітряних сил Азербайджану.

Тим часом Міністерство оборони Азербайджану публікує інформацію про втрати вірменської армії. У Баку стверджують, що за шість днів боїв знищили 230 танків та іншої бронетехніки, 250 артилерійських установок, мінометів, РСЗВ, 38 засобів ППО, 10 командних пунктів, 7 складів з боєприпасами, а також ракетний комплекс С-300.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нагірний Карабах показує, що "заморожених" конфліктів не існує, і на Донбасі такого бути не повинно, - Зеленський

Азербайджан перейшов до атаки в Нагірному Карабасі, - міноборони Вірменії 01

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+51
Карабах - это международно признанная территория Азербайджана.
А армяне там... пусть себе и дальше живут.
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03.10.2020 09:13 Відповісти
+45
@OldKl

Любителям Армении напоминаю что руские самолеты взлетали бомбить Грузию с армянских аэродромов. Хороший сосед.
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03.10.2020 09:29 Відповісти
+43
Азербайджан перешел в атаке в Нагорном Карабахе, - минобороны Армении - Цензор.НЕТ 9074
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03.10.2020 08:57 Відповісти
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Утилизация армяшек и ихтамнетов путена
https://www.youtube.com/watch?v=h8ElAdwT8a4
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03.10.2020 10:00 Відповісти
НАРОД , я уже и не представляю как с этими ДРОНАМИ бороться ((((( один вариант : ЖДУ воздушные бои БЕСПИЛОТНИКОВ !!! разве что )))))) тогда точно получится комп. игры в НАТУРЕ ....
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03.10.2020 10:09 Відповісти
Осталось только это
Азербайджан перейшов до атаки в Нагірному Карабасі, - міноборони Вірменії - Цензор.НЕТ 6689
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03.10.2020 10:13 Відповісти
Восхищают потери... при таких потерях техники(не все европейские государства имеют сколько техники в армиях) потери живой силы должны исчислться тысячами, а остатки армий должны позорно бежать или сдаваться... это похоже на соревнование сторон - кто больше сбрешет про потери противника, того и приз!
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03.10.2020 10:04 Відповісти
кацап, видюхи посмотри...
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03.10.2020 10:06 Відповісти
У лугандона танків більше , ніж в Німеччини . Дивуйся .
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03.10.2020 11:13 Відповісти
я дивуюсь з іншого... що за пару днів їх можна знищити сотнями...це якийсь сюр.
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03.10.2020 11:19 Відповісти
Сто танков, это минимум 300 дохлых танкистов...проблема в том, что у них нет шахт и им не найти в них ни танков, ни экипажей для них...брехня с обеих сторон будет бурной рекой.
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03.10.2020 12:23 Відповісти
А жили бы мирно, дружно вместе с самого начала и не было бы проблем, независимо от названия страны. А теперь вернуть к первоначальному состоянию невозможно 30 лет срок не малый. Выросло новое поколение людей за это время. Из занятых Арменией территорий и по факту с самой Армении изгнаны азербайджанцы ( их кстати только в самом Нагорном Карабахе было 27% от общего населения), из Азербайджана выдавлено армянское население. Если Азербайджану удастся вернуть Карабах ( полностью) под свой контроль, армянам поневоле придется покинуть эти земли.. и это факт от которого не уйти. Вот она главная проблема этой войны. Поэтому и война будет ожесточенной.А назад часы не перевести.., увы.
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03.10.2020 10:05 Відповісти
Армян же, проживающих по всей стране, сотрудники НАНА насчитали порядка 120 тысяч человек.

Читать далее: https://ru.armeniasputnik.am/columnists/20171122/9545032/v-azerbajdzhane-nas-armyan-soschitali-i-poluchilos-mnogo.html
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03.10.2020 11:03 Відповісти
Ну так ты до конца прочти.
Почти все эти 120 тысяч проживают на территориях, которые не подконтрольны Азербайджану
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08.10.2020 18:41 Відповісти
"Одноцветье этнографической карты не оставляет таких надежд.

Это одноцветье творилось на Южном Кавказе огромной жестокостью. Более 300 тысяч армян ушли из Азербайджана после февраля 1988 г. и более 200 тысяч азербайджанцев - из Армении и Карабаха. Ужасы массовой резни армян в Баку и Сумгаите, резни азербайджанцев армянами в Ходжале, акты геноцида, убийства, разорение имуществ по всему Южному Кавказу заставили сотни тысяч людей уйти из своих городов и деревень, спасая жизнь."

"Нагорная отповедь"

В Карабахе можно окончательно решить только один вопрос - о мире.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnovayagazeta.ru%2Farticles%2F2020%2F10%2F01%2F87323-nagornaya-otpoved%3Ffbclid%3DIwAR0aw1LddW-oy5Be-hfkXGQLsyh7BXnRD6vlHzRQ207NGy3K7f2U5RbbNCw&h=AT3X2HhxJZTctInKyVQUaJDb-VLtIEVGMjBXJSL-gbYXY1HIsWQhIGihlMMvVqimXdz7pmKkl6ln4wxMF3BJSoF9xcbI3qouqf7d41HGmwRomtmecAPtJIfkA48VK2fr7eUu&__tn__=-UK-R&c[0]=*******************************************************************************************-8YYRqUIyqhjdPOKy02h85QDD5DyKYBJOVAl25ySH0HCLXEsEGg https://novayagazeta.ru/.../10/01/87323-nagornaya-otpoved
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03.10.2020 10:16 Відповісти
Тих , хто посилається на "*.ру" я посилаю на путіна .
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03.10.2020 11:17 Відповісти
"Новая газета" это американский ресурс.
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03.10.2020 16:57 Відповісти
І ніхто не звинувачував їх у націоналізмі.
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03.10.2020 11:58 Відповісти
Началось все не с Сумгаита, началось все в Степанакерте и близлежащих селах, когда армяне начали выгонять оттуда азербайджанцев. Потом начали убивать и выгонять азербайджанцев из самой Армении - 300 тыс. человек. Я тогда учился в России, но родители и родственники жили в Армении. Они все видели и прошли через все это. Потом Сумгаит организованный армянином Григоряном, было следствие, был суд, в инете все есть.
Затем армяне при помощи русских захватили 7 районов, изгнали всех жителей, потом Ходжалы. А Новая Газета, что щас, что тогда всегда была проармянская
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03.10.2020 10:34 Відповісти
В свое время первый президент Армении Тер-Петросян предлагал согласиться на условия посредников на поэтапное решение и отдать вначале 5 оккупированных районов вокруг Карабаха, на что армяне не согласились. Он еще тогда говорил, что придет время и мы сами будем просить об этих условиях. Время это пришло и армяне просят остановить войну и приступить к переговорам.
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03.10.2020 10:22 Відповісти
На перемовини було 30 років,якщо почнете знову перемовини,то це буде ще 30 років.
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03.10.2020 10:30 Відповісти
Вообще страшная история - и везде кацапские уши торчат
Азербайджан подавал в ГААГУ на армян и рашку ?
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03.10.2020 10:41 Відповісти
Не знаю. Высказываю лично свое мнение. Как я вижу выход из этой безвыходной ситуации,относительно мирным путем. 1) За основу берутся международно признанные границы и суверенные территории Азербайджана, Армении и админ границы Нагорно Карабахской автономной области.2) Азербайджан все годы войны контролирует ( судя по картам) три ( разных по размеру) участков территорий Нагорного Карабаха, пусть они выводятся из территории автономной области и передаются непосредственно в состав Азербайджана ( просто там видимо и живут чисто азербайджанцы за столько лет войны, армяне от туда ушли однозначно), а Азербайджан передает в состав Нагорного Карабаха равноценную этим территориям территорию в Лачинском коридоре ( связывающий Карабах с Арменией. 3) Армения не выдвигает Азербайджану не каких бредовых идей о том что на возвращенных Азербайджану территориях не должно быть ВС Азербайджана ( это означает не полный суверенитет , и зачем такие условия Азербайджану) 4) Из Нагорного Карабаха выводится непосредственные вооруженные силы Армении и тяжелое вооружение 5) Под эгидой ООН решается судьба Карабаха в новых админ границах ( как вариант признание ее республикой.. а дальше варианты.. Широкая автономия до конфедерации с Азербайджаном, какой то отдельный особый статус. с сохранением только де юре отношений с Азербайджанам а по факту независимость,. ну в общем нужно думать) Возможно что из Баку это выглядит иначе.. Это просто мои размышления. Просто я понимаю что армяне просто так уже в Азербайджане жить не будут ( я имею в виду Карабах), много крови и лет позади.
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03.10.2020 10:42 Відповісти
Был такой вариант, армяне отказались
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03.10.2020 10:50 Відповісти
Да я все что мог прочел и об этом тоже.. Но там выдвигались например условия что Азербайджан не имел права размещать свои ВС на возвращенных территориях .. а это не в какие ворота.. Были еще предложения обмена еще больших территорий в районе между Карабахом и Арменией взамен части территории самой Армении вдоль границы с Ираном ( что бы соединить коридором Азербайджан с Нахичеванью ), но там было условие передачи Армении северной части Нахичевани , где есть коридор с Турцией. Ну это вообще глобально меняло все границы и геополитическую расстановку.. В общем вариантов масса, а решения нет. Вот поэтому и возникла ситуация и понимание что остается только одно силовое решение вопроса. Хотя то что это выход.. тоже мало вероятно. Будем откровенны в итоге это будет ( по фату) вынужденное выдавливание всего армянского населения из этих территорий. Поэтому что то из Карабаха им все таки придется оставлять. Ну опять это мое лично субъективное мнение.
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03.10.2020 11:00 Відповісти
Ну значит я не зря болею за Азербайджан. Победы вам !!!
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03.10.2020 13:43 Відповісти
Є один варіант - зробити із НКР рядову область. Те, що Ви пропонуєте - це аналог запропонованих кацапами "ДНР" і "ЛНР".
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03.10.2020 13:28 Відповісти
Там ситуация не такая как на Донбассе. Или вы признаете наличие "луганского" и отдельного "донецкого" народов. Плюс исторические аспекты. там этот конфликт по меньшей мере лет 110-120 и это по скромным меркам. Плюс там на занятых территориях проходит полная зачистка ( выдавливание) с одной стороны армян, с другой стороны азербайджанцев. Если Азербайджан займет весь ( подчеркиваю ВЕСЬ, во что не особенно верится чисто технически, да и мировое сообщество вряд ли это позволит)_ Карабах то будет великий исход армянского населения из этого ( для них тоже родного) региона в Армению, это будет гуманитарная катастрофа. Вот и выбор.. что с этим делать, где эта середина.. Так что все равно придется договариваться. Азербайджан наверняка это понимает.. но и понимает другое, за сильным " правда", и переговорные позиции нужно подкрепить силой. ( пример Украины, РФ навязала Минск выиграв борьбу за Дебальцево)
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03.10.2020 16:03 Відповісти
Я добре знаю, що там і з яких часів відбувається. Просто нічого прецендент робити на всякі автономні області та федерації. Я про це кажу. Криму мало? Чи для лугандону приготувати федерацію?
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03.10.2020 16:11 Відповісти
Ну тогда нужно быть принципиальными до конца ни каких Коссово с албанцами "это великая Сербия", а албанцы которые живут там веками пусть убираются в Албанию. ( тоже кстати была не союзной республикой, а автономной областью в Сербии составной части Югославии) Не все так однозначно. По Украине согласен что была патологической глупостью было давать Крымской области статус автономной республики, ( это можно было бы сделать только в одном случае,если бы крымско- татарское население там составляло более 50%, а не 10-11% как было по факту, и делать там крымско- татарскую автономию, кстати не обязательно на всей площади Крыма) Вторая глупость было сохранении базы РФ в Севастополе изначально при нашем отказе от ядерного оружия ее нужно было ликвидировать в 1991 году. Что до федерализации , то при нынешнем положении и при таких соседях как у нас со всех сторон, это конец Украины как государства.
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03.10.2020 16:26 Відповісти
Україна принципова по Косово. Воно не признане Україною.
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03.10.2020 17:31 Відповісти
А в футбол сборные играли...
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03.10.2020 18:02 Відповісти
десь теж приблизно так оцінюю ситуацію..
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03.10.2020 17:32 Відповісти
Еще при Горбачеве НКРАО объявила себя независимой от Азербайджана. Вопрос: нах... зачем? Вот и результат. Нельзя границы трогать, какими бы они несправедливыми не казались. У НКРАО была широкая автономия в составе Азербайджана. Не, никуя, кто-то подтолкнул к "славе". Нужно было решать свои проблемы в границах Азербайджана.

Теперь Украина, Дамбас. Были проблемы? Одели на бошки шахтерские каски, приехали в Киев на Майдан и начали шатать Верховную Раду. Причем здесь Россия? Пенсии, зарплаты? Тактически мудро, но стратегически не дальновидно.

Вывод: народ - быдло, вожди - идиоты.
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03.10.2020 10:45 Відповісти
Маня, ти ще про окупацію Криму забула, про російські окупаційні війська на українській території, "зелених чоловічків", "Бук" з російським екіпажем на Донбасі... От при тому і росія.
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03.10.2020 12:53 Відповісти
Та ты не понял, нихера. Я за то, шо проблемы нужно решать внутри державы, а не бежать к "Путиным". Дамбасята не хотели бороться внутри Украины, а поскакали за "лучшей жизнью" в Рассейку. Питары продажные. Там не столько касапы рулили, скока зэковский гонор, типа "порожняк не гоним". Короче, я там жил целых 8 лет, могу проконсультировать.
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03.10.2020 13:01 Відповісти
Какие проблемы, вали на бамбас и не порти воздух.
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03.10.2020 13:54 Відповісти
Тебе его не испортишь, мацковская вонючка.
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03.10.2020 13:57 Відповісти
Мне ПЛЕВАТЬ кто из них прав, а кто виноват!
Пусть историки разбираются, власами осыпая горы фолиантов пыльных.
В Армении есть расийская база, в Азербайджане - нет. Поэтому я - за Азербайджан.
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03.10.2020 10:46 Відповісти
Вот результаты положением на вчера. Медленно но уверенно. Удачи до полного истребления оккупантов !!!Азербайджан перейшов до атаки в Нагірному Карабасі, - міноборони Вірменії - Цензор.НЕТ 4425
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03.10.2020 10:52 Відповісти
Спешить не стоит, там в основном горы и с наскоку взять не получится, только методичное истребление.
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03.10.2020 11:09 Відповісти
Армяне в Нагорном Карабахе (Арцахе) жили испокон веков. Какие они оккупанты?
Это ты в своей квартире оккупант.
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03.10.2020 15:47 Відповісти
вірмени в Азербайдані= азербайджанці вірменської національності.
і ,оскільки зараз Карабах не визнана навіть Вірменією територія,то формально вірмени зі зброєю на цій території сепаратисти\терористи..
Звичайно,їх збройні формування Азербайджан має повне право знищити.

не вірмен,а саме їх ЗС.
----------------
різниця з ордло,звичайно,є..але невелика..
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03.10.2020 17:39 Відповісти
Андерсен. По сути ты как под копирку озвучил предложения азербайджанской стороны в переговорах по урегулированию
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03.10.2020 11:02 Відповісти
Бармалеи воюют - только тешатся
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03.10.2020 11:19 Відповісти
три самолета ? а факты будут или на слово верить ?
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03.10.2020 11:23 Відповісти
Нашел
Первый президент Армении Левон Тер-Петросян: Помимо сущности, важен и момент компромисса. Очевидно, что в случае компромисса добиться максимума возможного может лишь сильная сторона. Армения и Карабах сегодня сильны, как никогда, но в случае неурегулирования конфликта уже через год-другой неизмеримо ослабнут. То, что мы отвергаем сегодня, в будущем будем просить, но не получим, как не раз бывало в нашей истории.
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03.10.2020 11:30 Відповісти
То, что мы отвергаем сегодня, в будущем будем просить, но не получим, как не раз бывало в нашей истории.
умнейший человек этот Тер-Петросян: схватишь большой кусок - подавишься
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03.10.2020 12:07 Відповісти
Армяне нам ближе метнально и культурно, древний, талантливый народ, христиане с 4 века!, тоже пережили геноцид и веками были под пятой всяких империй, но в данном контексте правда на стороне Айзербаджана и,конечно, мы желаем им скорейшей победы в этой освободительной войне.
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03.10.2020 12:20 Відповісти
Армения расплачивается за дружбу с парашей. В данном случае Азербайджан прав, - он возвращает свои земли!
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03.10.2020 12:36 Відповісти
Азербайджан перейшов до атаки в Нагірному Карабасі, - міноборони Вірменії - Цензор.НЕТ 6483
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03.10.2020 12:50 Відповісти
Повністю брехлива мапа, тут до території Карабаху домалювали ще 7 окупованих Вірменією районів Азербайджану. Тобто територію Карабаха показують удвічі більшою, ніж є насправді.
Правдива мапа виглядає так:
Азербайджан перейшов до атаки в Нагірному Карабасі, - міноборони Вірменії - Цензор.НЕТ 8979
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03.10.2020 15:36 Відповісти
Первые пленные
https://sun9-17.userapi.com/BQ_lbbEKeF4e9FV5c0lCz4UDyqAMF2KF4hihIA/GDiWPEZMlAY.jpg
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03.10.2020 14:19 Відповісти
https://sun9-17.userapi.com/BQ_lbbEKeF4e9FV5c0lCz4UDyqAMF2KF4hihIA/GDiWPEZMlAY.jpg
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03.10.2020 14:45 Відповісти
Сайт недоступен...
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03.10.2020 14:47 Відповісти
Азербайджан перейшов до атаки в Нагірному Карабасі, - міноборони Вірменії - Цензор.НЕТ 9246
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03.10.2020 15:54 Відповісти
Вірменія приречена.
Правда на боці Азербайджану.
Вірменам треба вибачитися, припинити підкорятися неадекватній расєї, і залишити землі Азербайджану.
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03.10.2020 14:34 Відповісти
Свежачок.
https://minval.az/news/124038688 Дроны Азербайджана продолжают громить технику ВС Армении в Карабахе: видео

https://minval.az/news/124038688

Азербайджан перейшов до атаки в Нагірному Карабасі, - міноборони Вірменії - Цензор.НЕТ 7114
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03.10.2020 16:10 Відповісти
Тут все коротко і понятно :
Азербайджан перейшов до атаки в Нагірному Карабасі, - міноборони Вірменії - Цензор.НЕТ 7883
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03.10.2020 22:48 Відповісти
Гори вже припорошило сніжком. Мало часу залишилося на маневри.
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13.10.2020 17:20 Відповісти
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