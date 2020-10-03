Азербайджан перешел к атаке в Нагорном Карабахе, - минобороны Армении

В ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе армия Азербайджана утром в субботу, 3 октября, перешла в масштабное наступление. Атаки идут на северную и западную часть непризнанной республики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в своем Facebook представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

"На северном и западном направлениях границы Арцаха идут упорные ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих районах, перешел к атаке. Армянские подразделения пресекают продвижение врага, нанося большие потери", - отметила Степанян.

Кроме того, армянская сторона заявляет, что за сегодня уже сбили три самолета Военно-воздушных сил Азербайджана.

Тем временем Министерство обороны Азербайджана публикует информацию о потерях армянской армии. В Баку утверждают, что за шесть дней боев уничтожили 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, минометов, РСЗО, 38 средств ПВО, 10 командных пунктов, 7 складов с боеприпасами, а также ракетный комплекс С-300.

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