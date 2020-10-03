Азербайджан перешел к атаке в Нагорном Карабахе, - минобороны Армении
В ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе армия Азербайджана утром в субботу, 3 октября, перешла в масштабное наступление. Атаки идут на северную и западную часть непризнанной республики.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в своем Facebook представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.
"На северном и западном направлениях границы Арцаха идут упорные ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих районах, перешел к атаке. Армянские подразделения пресекают продвижение врага, нанося большие потери", - отметила Степанян.
Кроме того, армянская сторона заявляет, что за сегодня уже сбили три самолета Военно-воздушных сил Азербайджана.
Тем временем Министерство обороны Азербайджана публикует информацию о потерях армянской армии. В Баку утверждают, что за шесть дней боев уничтожили 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, минометов, РСЗО, 38 средств ПВО, 10 командных пунктов, 7 складов с боеприпасами, а также ракетный комплекс С-300.
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Почти все эти 120 тысяч проживают на территориях, которые не подконтрольны Азербайджану
Это одноцветье творилось на Южном Кавказе огромной жестокостью. Более 300 тысяч армян ушли из Азербайджана после февраля 1988 г. и более 200 тысяч азербайджанцев - из Армении и Карабаха. Ужасы массовой резни армян в Баку и Сумгаите, резни азербайджанцев армянами в Ходжале, акты геноцида, убийства, разорение имуществ по всему Южному Кавказу заставили сотни тысяч людей уйти из своих городов и деревень, спасая жизнь."
"Нагорная отповедь"
В Карабахе можно окончательно решить только один вопрос - о мире.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnovayagazeta.ru%2Farticles%2F2020%2F10%2F01%2F87323-nagornaya-otpoved%3Ffbclid%3DIwAR0aw1LddW-oy5Be-hfkXGQLsyh7BXnRD6vlHzRQ207NGy3K7f2U5RbbNCw&h=AT3X2HhxJZTctInKyVQUaJDb-VLtIEVGMjBXJSL-gbYXY1HIsWQhIGihlMMvVqimXdz7pmKkl6ln4wxMF3BJSoF9xcbI3qouqf7d41HGmwRomtmecAPtJIfkA48VK2fr7eUu&__tn__=-UK-R&c[0]=*******************************************************************************************-8YYRqUIyqhjdPOKy02h85QDD5DyKYBJOVAl25ySH0HCLXEsEGg https://novayagazeta.ru/.../10/01/87323-nagornaya-otpoved
Затем армяне при помощи русских захватили 7 районов, изгнали всех жителей, потом Ходжалы. А Новая Газета, что щас, что тогда всегда была проармянская
Азербайджан подавал в ГААГУ на армян и рашку ?
нах... зачем? Вот и результат. Нельзя границы трогать, какими бы они несправедливыми не казались. У НКРАО была широкая автономия в составе Азербайджана. Не, никуя, кто-то подтолкнул к "славе". Нужно было решать свои проблемы в границах Азербайджана.
Теперь Украина, Дамбас. Были проблемы? Одели на бошки шахтерские каски, приехали в Киев на Майдан и начали шатать Верховную Раду. Причем здесь Россия? Пенсии, зарплаты? Тактически мудро, но стратегически не дальновидно.
Вывод: народ - быдло, вожди - идиоты.
Пусть историки разбираются, власами осыпая горы фолиантов пыльных.
В Армении есть расийская база, в Азербайджане - нет. Поэтому я - за Азербайджан.
Это ты в своей квартире оккупант.
і ,оскільки зараз Карабах не визнана навіть Вірменією територія,то формально вірмени зі зброєю на цій території сепаратисти\терористи..
Звичайно,їх збройні формування Азербайджан має повне право знищити.
не вірмен,а саме їх ЗС.
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різниця з ордло,звичайно,є..але невелика..
Первый президент Армении Левон Тер-Петросян: Помимо сущности, важен и момент компромисса. Очевидно, что в случае компромисса добиться максимума возможного может лишь сильная сторона. Армения и Карабах сегодня сильны, как никогда, но в случае неурегулирования конфликта уже через год-другой неизмеримо ослабнут. То, что мы отвергаем сегодня, в будущем будем просить, но не получим, как не раз бывало в нашей истории.
умнейший человек этот Тер-Петросян: схватишь большой кусок - подавишься
Правдива мапа виглядає так:
https://sun9-17.userapi.com/BQ_lbbEKeF4e9FV5c0lCz4UDyqAMF2KF4hihIA/GDiWPEZMlAY.jpg
Правда на боці Азербайджану.
Вірменам треба вибачитися, припинити підкорятися неадекватній расєї, і залишити землі Азербайджану.
https://minval.az/news/124038688 Дроны Азербайджана продолжают громить технику ВС Армении в Карабахе: видео
https://minval.az/news/124038688