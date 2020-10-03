Степанов хоче посилити контроль за дотриманням карантину на ринках

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав посилити контроль за дотриманням карантинних правил у місцях масового скупчення людей, зокрема, на ринках.

Про це він сказав під час брифінгу 3 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

"У Міністерства охорони здоров'я не існує таких повноважень з контролю, тому звертаюся саме до наших контролюючих органів з тим, щоб вони посилили контроль, особливо в тих місцях, де є масові скупчення людей, наприклад, ті ж ринки. Тому що ми можемо побачити, що, наприклад, в тих же магазинах, супермаркетах, особливо в великих, намагаються якось дотримуватися цих контролюючих заходів", - зазначив глава МОЗ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, станом на 3 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 222 322 випадки COVID-19, з них 4 353 летальні, 98 737 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 661 новий випадок.