Степанов хоче посилити контроль за дотриманням карантину на ринках
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав посилити контроль за дотриманням карантинних правил у місцях масового скупчення людей, зокрема, на ринках.
Про це він сказав під час брифінгу 3 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
"У Міністерства охорони здоров'я не існує таких повноважень з контролю, тому звертаюся саме до наших контролюючих органів з тим, щоб вони посилили контроль, особливо в тих місцях, де є масові скупчення людей, наприклад, ті ж ринки. Тому що ми можемо побачити, що, наприклад, в тих же магазинах, супермаркетах, особливо в великих, намагаються якось дотримуватися цих контролюючих заходів", - зазначив глава МОЗ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, станом на 3 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 222 322 випадки COVID-19, з них 4 353 летальні, 98 737 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 661 новий випадок.
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"Велюры" рулят !
тети-Маши - отдыхают ....
Они ж в наглую без маски лазят везде, плюя на всех
Ну правильно, у нас же, слава Богу, ни войны нет, ни эпидемии !
Цікаве інше. Якщо людина з такими статками та можливостями, з таким підбором медперсоналу та інших спеціалістів, людина, що не їздить щодня в метро/маршрутці і не ходить до супермаркету/на ринок, все одно ловить "вірус" при тому, що його оточення чи не щодня тестують і перевіряють, то яким жалюгідним має бути шанс, що його не зловить пересічна людина? Яким має бути "карантин", щоб населення уникало захворюваності?
Так, дійсно не можна допустити перевантаженість медичної системи. Але для цього потрібно її розвивати, тобто для початку мати достатню кількість лікарень (а не скорочувати цю кількість, що й далі чекає на країну у зв'язку з територіально-адміністративною недореформою) і створювати умови, щоб лікарі не тікали до Угорщини за кращою зарплатнею.
Потрібне адекватне своєчасне лікування, що при ГРВІ зводиться до послаблення симптомів, від правильності якого в ПЕРШУ чергу залежить, чи хворий видужає. Ми вже добре бачимо, що ЖОДНА публічна людина (хоча перехворіло таких чимало) не померла від ковіду незалежно від того, яким тяжким був перебіг хвороби. Бо лікують їх нормально. Без ШВЛ (щоб там не розповідали), без експериментальних отруйних препаратів.
Це потрібно робити, а не вводити дикі безглузді обмеження, які позбавляють нас не те що просто нормального життя, але взагалі засобів до існування.
Карантин - це ізоляція хворих від здорових, а не перебування усіх в однаково нестерпних умовах. Карантин є дуже неефективним засобом боротьби з ГРВІ. Про це навіть є дослідження ВООЗ від 2019 року: https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR2Xgu2pACzlN6qjqLcDVmbwUC-cWOecWql1fZ2i5SCHj5x7Bs4Oi5od54c https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/?fbclid=IwAR1UQDJLBww9B7QCie6zQa9uoYKkAbpRkIcKXdh0say8viC7qcABa82Qnmk
Неефективним на відміну від імунітету. Вкотре питаю: чи часто чуєте від ляшків-степанових хоч щось про те, що імунітет треба зміцнювати? Їм аби вакцину забарижити та отримати свою частку.
Суть байки такова:
Лучше "спать", чем вонять
Ответ прост - школа.
За три летних месяца правительство угробило фонд борьбы с коронавирусом на что попало, но не на дело.
В итоге, сейчас рассказывают о том, что обеспечить школы методами дистанционного обучения технически невозможно.
А ведь здесь речь идет не только о трех летних месяцах, но и практически трех весенних, когда был введен карантин.
Итого, правительство жевало неизвестно что полгода и при этом спустило в унитаз почти два миллиарда долларов и открыло школы !
Л - логіка.
І страшенна "турбота" про людей.
Ускладнення дають різні інфекції та віруси.
Відчепіться від мене зі своїми тупими претензіями і не приписуйте мені свою маячню.
І з =порадами= своїми гуляйте лісом.
Ненормальна якась.
Или Вы способны только на дискуссию в базарном стиле?
А Вам, если все же что-то помимо желтой прессы читаете (в чем я сомневаюсь, особенно по поводу ВОЗ и СDC), я бы посоветовал не только читать, но и анализировать прочитанное.
Вы не в состоянии разработать и принять здравые шаги для борьбы с пандемией, только дешевый пиар и все.
Скоро опять начнете штрафовать людей, которые ходят по улице без маски и ловить посетителей парков и скверов, что бы показать имитацию работы.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-poroshenko-covid-19/30872025.html